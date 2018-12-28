2018-12-28T12:42:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Хозяйка мини-пига: «Свинину мы любим. Но Пеппу не съедим!»

Накануне наступающего 2019 года Свиньи «Комсомолка» узнала, как живется в доме с поросенком
Ирина КАЛИНИНА
Поделиться:
Накануне Нового года у свинки Пеппы плотный график: она участвует в фотосессиях.Накануне Нового года у свинки Пеппы плотный график: она участвует в фотосессиях.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Знакомьтесь, это Пеппа, наша любимица, - показывает нам кроху свинью хозяйка.

- Она точно настоящая? - мы с любопытством разглядываем зверька, похожего на игрушку: маленькой хрюше всего два месяца, и весит она полтора килограмма. Живет свинка в частном доме под Минском в большой веселой семье: пятеро детей и собака не дают ей скучать. Как только Пеппа оказывается на кухне, первым делом она шустро направляется к своей миске, чтобы проверить, есть ли там что-нибудь вкусное.

Александра и ее семья встретят Новый год вместе с Пеппой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александра и ее семья встретят Новый год вместе с Пеппой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Карликовые свинки сейчас в моде: в Европе и Америке их многие держат в квартирах и выгуливают на поводке, как собачек. У нас в Беларуси домашние хрюши пока встречаются редко, поэтому Пеппа накануне года Свиньи стала настоящей звездой: все хотят с ней сфотографироваться, приглашают на телевидение и даже на новогодние корпоративы.

Хозяйка Пеппы Александра признается, что совершенно не планировала заводить мини-пига:

- Мы с мужем занимаемся фермерским хозяйством и разводим вьетнамских свиней. Они вырастают достаточно крупного размера, весом до 100 килограммов. И вот два месяца назад одна свинья родила 12 поросят, и Пеппа среди них оказалась самой маленькой. Ей нужен был уход, поэтому мы забрали ее в дом. Она отстает, причем сильно отстает от своих собратьев, которые уже в три раза больше ее по размеру и весят по пять килограммов. Я уверена, что она будет маленькой, даже когда вырастет.

- Вы показывали ее ветеринарам, она здорова?

- Поверьте, если у животного такой аппетит, то с ним точно все в порядке. Просто Пеппа особенная, и мы приняли этот факт.

Пеппа живет в доме и участвует в фотосессиях, а ее родственников держат в сарае. Вот что значит родиться самой маленькой! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пеппа живет в доме и участвует в фотосессиях, а ее родственников держат в сарае. Вот что значит родиться самой маленькой!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аппетит у хрюши и правда отменный: во время нашего разговора с хозяйкой Пеппа быстренько слопала свою миску супа, потом заглянула в миску к собаке, потом снова вернулась к своей тарелке, чтобы вылизать ее. По словам хозяйки, в меню у свинки в основном овощи, фрукты и каши.

- Однажды мы решили проверить, сколько она может съесть. Взяли огромную миску, предназначенную для большой собаки, положили Пеппе туда еду и стали ждать, когда же она остановится. И что вы думаете? Когда она съела половину, у нее так раздуло бока, что мы испугались и решили прервать эксперимент. При этом она сама и не думала прекращать свой обед, пришлось отрывать от еды, - смеется хозяйка.

У Пеппы отличный аппетит! Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Пеппы отличный аппетит!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Свиньи умные и чистоплотные животные»

Пеппа на удивление быстро привыкла ко всем членам семьи и подружилась с собакой Карло, который тоже живет в доме.

- Давайте развенчаем мифы про свиней. Многие считают, что это глупые и грязные животные, но ведь это же не так?

- После того как мы завели вьетнамских свиней два года назад, мое мнение об этих животных сильно изменилось, - говорит Александра. - Мы не думали, что они настолько умные и чистоплотные. Например, они приучаются ходить по нужде в одно место. Пеппу мы пока еще только учим этому, а вот ее родители, например, никогда не гадят в сарае, где спят, всегда выходят на улицу. Думаю, что это зависит от породы, и вьетнамскими свиньями в этом плане я очень довольна. А знаете, почему свиньи валяются летом в грязи? Во-первых, они это делают в жару чтобы охладиться, во-вторых, так они очищают свою кожу: когда грязь высыхает, она отваливается кусками вместе с паразитами, которые их беспокоят.

Кира и Аркаша привыкли к тому, что в доме всегда есть животные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кира и Аркаша привыкли к тому, что в доме всегда есть животные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам хозяйки, вьетнамские свиньи отзываются на свои клички (одну свиноматку зовут Дуня, вторую - Манюня), а хозяином признают только того, кто их кормит, - мужа Александры Артура. А еще у них очень развит материнский инстинкт - когда у свиней забирают поросят, они переживают и бросаются их защищать.

Известно, что по уровню интеллекта ученые ставят свиней в один ряд с собаками, шимпанзе и дельфинами. Александра считает, что Пеппа точно не глупее собаки. К тому же надо учитывать, что она еще маленькая, и всех ее способностей хозяева пока не знают. Сейчас двухмесячная хрюша хорошо дает понять, что она хочет - например, если она голодна, то начинает теребить хозяев за носки. Очень любит, чтобы ей чесали животик. Когда радуется - виляет хвостиком. Когда сердится, то ругается - визжит и хрюкает.

- Говорят, что свиньи поддаются дрессировке. Вы не пробовали ее дрессировать?

- Нет, но она и сама выдает нам номера. Когда у нее хорошее настроение и она сыта, то начинает смешно крутиться вокруг себя на одном месте.

Кира нарядила Пеппу в шапочку и шарфик, доставшиеся от собаки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кира нарядила Пеппу в шапочку и шарфик, доставшиеся от собаки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Нет, мы не вегетарианцы»

Накануне Нового года у Пеппы плотный график - она участвует в праздничных фотосессиях.

- Все началось с того, что мы решили сделать новогоднюю фотосессию для своей семьи: оделись в новогодние шапки, свитера, взяли Пеппу. И подумали, что другим тоже может быть интересно сделать такие снимки.

Оказалось, что Пеппа очень общительна и без проблем идет на руки к другим людям. Она терпелива и готова фотографироваться столько, сколько нужно. Иногда, правда, может заснуть во время фотосессии. У нее есть новогодние наряды: шапочка и шарф (достались от собаки) и обруч с оленьими рогами. Пока ее родственники живут в сарае и откармливаются, чтобы попасть на чей-то стол в качестве еды, Пеппа похрюкивает под вспышки фотокамер и играет с детьми, требуя, чтобы ей почесали животик. Вот что значит родиться самой маленькой!

- Не могу не спросить: вы едите свинину?

- Да, едим, мы не вегетарианцы. Но, конечно, Пеппу мы есть не будем. Во-первых, она не того размера, чтобы ее съесть. Во-вторых, мы к ней уже привыкли, - говорит Александра.

Пока мы разговариваем, Пеппа снова топает к миске, чтобы проверить, не появилась ли там еда. Дети не упускают возможности потискать и погладить поросенка. На улицу хрюшу пока не выносят - зимой там для нее слишком холодно. Для сна у нее есть специальная коробка, наполненная сеном - Пеппа любит в него зарыться. Периодически хозяева купают свинку, чтобы она была чистой.

Новый 2019 год Свиньи семья встретит, конечно же, вместе с Пеппой. Может, мини-пиг и правда принесет удачу в следующем году?

Маленький Аркаша не упускает возможности потискать и погладить поросенка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маленький Аркаша не упускает возможности потискать и погладить поросенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

В Беларуси обычного поросенка (не мини-пига) можно купить в среднем по цене 50-100 рублей.

В России мини-пигов (маленьких домашних свинок, выведенных с декоративной целью) продают по цене от $70 до $360.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Названы лучшие снимки Гродненской области: завершился последний в 2018 году тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»
«Комсомолка» и наш партнер - сеть «Зеленая аптека» - завершили четвертый тур большого фотоконкурса. В декабре мы восхищались Гродненщиной, а в январе 2019-го приглашаем поделиться кадрами, сделанными в Минской области
Новости 24
В Минске насмерть разбился студент. Он делал селфи на фасаде здания 5-го этажа
Брестчанка на Hyundai сбила студента на пешеходном переходе
В Берестовицком районе Mercedes насмерть переехал лежащего на дороге мужчину
Ипэшникам разрешили платить взносы в Фонд соцзащиты пропорционально отработанному времени
Нацбанк выпустил монеты в 2 рубля с архитектурными памятниками Беларуси
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 29 декабря
Гомельские таможенники задержали фуру с 20 тоннами горчицы
«Данные изменения не причинят неудобства»: посольство Польши в Минске про отмену виз за покупками
Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь
Накануне праздников ГАИ объявила День безопасности на дорогах
«Сегодня мы не победили это зло». Глава МВД объяснил, почему не смягчили антинаркотическую статью УК
Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук перешел в «Тобол»
Погода на Новый год: мокрый снег, метель и около 0
Шуневич: Я их называю дырявыми. Извините меня за сленг
В Беларуси самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН
В Бресте за убийство вороны возбуждено уголовное дело
В небе над Минском вертолет МЧС переносил самолет
Женщину из Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ