Хозяйка мини-пига: «Свинину мы любим. Но Пеппу не съедим!»

- Знакомьтесь, это Пеппа, наша любимица, - показывает нам кроху свинью хозяйка.

- Она точно настоящая? - мы с любопытством разглядываем зверька, похожего на игрушку: маленькой хрюше всего два месяца, и весит она полтора килограмма. Живет свинка в частном доме под Минском в большой веселой семье: пятеро детей и собака не дают ей скучать. Как только Пеппа оказывается на кухне, первым делом она шустро направляется к своей миске, чтобы проверить, есть ли там что-нибудь вкусное.

Александра и ее семья встретят Новый год вместе с Пеппой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Карликовые свинки сейчас в моде: в Европе и Америке их многие держат в квартирах и выгуливают на поводке, как собачек. У нас в Беларуси домашние хрюши пока встречаются редко, поэтому Пеппа накануне года Свиньи стала настоящей звездой: все хотят с ней сфотографироваться, приглашают на телевидение и даже на новогодние корпоративы.

Хозяйка Пеппы Александра признается, что совершенно не планировала заводить мини-пига:

- Мы с мужем занимаемся фермерским хозяйством и разводим вьетнамских свиней. Они вырастают достаточно крупного размера, весом до 100 килограммов. И вот два месяца назад одна свинья родила 12 поросят, и Пеппа среди них оказалась самой маленькой. Ей нужен был уход, поэтому мы забрали ее в дом. Она отстает, причем сильно отстает от своих собратьев, которые уже в три раза больше ее по размеру и весят по пять килограммов. Я уверена, что она будет маленькой, даже когда вырастет.

- Вы показывали ее ветеринарам, она здорова?

- Поверьте, если у животного такой аппетит, то с ним точно все в порядке. Просто Пеппа особенная, и мы приняли этот факт.

Пеппа живет в доме и участвует в фотосессиях, а ее родственников держат в сарае. Вот что значит родиться самой маленькой!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аппетит у хрюши и правда отменный: во время нашего разговора с хозяйкой Пеппа быстренько слопала свою миску супа, потом заглянула в миску к собаке, потом снова вернулась к своей тарелке, чтобы вылизать ее. По словам хозяйки, в меню у свинки в основном овощи, фрукты и каши.

- Однажды мы решили проверить, сколько она может съесть. Взяли огромную миску, предназначенную для большой собаки, положили Пеппе туда еду и стали ждать, когда же она остановится. И что вы думаете? Когда она съела половину, у нее так раздуло бока, что мы испугались и решили прервать эксперимент. При этом она сама и не думала прекращать свой обед, пришлось отрывать от еды, - смеется хозяйка.

У Пеппы отличный аппетит!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Свиньи умные и чистоплотные животные»

Пеппа на удивление быстро привыкла ко всем членам семьи и подружилась с собакой Карло, который тоже живет в доме.

- Давайте развенчаем мифы про свиней. Многие считают, что это глупые и грязные животные, но ведь это же не так?

- После того как мы завели вьетнамских свиней два года назад, мое мнение об этих животных сильно изменилось, - говорит Александра. - Мы не думали, что они настолько умные и чистоплотные. Например, они приучаются ходить по нужде в одно место. Пеппу мы пока еще только учим этому, а вот ее родители, например, никогда не гадят в сарае, где спят, всегда выходят на улицу. Думаю, что это зависит от породы, и вьетнамскими свиньями в этом плане я очень довольна. А знаете, почему свиньи валяются летом в грязи? Во-первых, они это делают в жару чтобы охладиться, во-вторых, так они очищают свою кожу: когда грязь высыхает, она отваливается кусками вместе с паразитами, которые их беспокоят.

Кира и Аркаша привыкли к тому, что в доме всегда есть животные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам хозяйки, вьетнамские свиньи отзываются на свои клички (одну свиноматку зовут Дуня, вторую - Манюня), а хозяином признают только того, кто их кормит, - мужа Александры Артура. А еще у них очень развит материнский инстинкт - когда у свиней забирают поросят, они переживают и бросаются их защищать.

Известно, что по уровню интеллекта ученые ставят свиней в один ряд с собаками, шимпанзе и дельфинами. Александра считает, что Пеппа точно не глупее собаки. К тому же надо учитывать, что она еще маленькая, и всех ее способностей хозяева пока не знают. Сейчас двухмесячная хрюша хорошо дает понять, что она хочет - например, если она голодна, то начинает теребить хозяев за носки. Очень любит, чтобы ей чесали животик. Когда радуется - виляет хвостиком. Когда сердится, то ругается - визжит и хрюкает.

- Говорят, что свиньи поддаются дрессировке. Вы не пробовали ее дрессировать?

- Нет, но она и сама выдает нам номера. Когда у нее хорошее настроение и она сыта, то начинает смешно крутиться вокруг себя на одном месте.

Кира нарядила Пеппу в шапочку и шарфик, доставшиеся от собаки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Нет, мы не вегетарианцы»

Накануне Нового года у Пеппы плотный график - она участвует в праздничных фотосессиях.

- Все началось с того, что мы решили сделать новогоднюю фотосессию для своей семьи: оделись в новогодние шапки, свитера, взяли Пеппу. И подумали, что другим тоже может быть интересно сделать такие снимки.

Оказалось, что Пеппа очень общительна и без проблем идет на руки к другим людям. Она терпелива и готова фотографироваться столько, сколько нужно. Иногда, правда, может заснуть во время фотосессии. У нее есть новогодние наряды: шапочка и шарф (достались от собаки) и обруч с оленьими рогами. Пока ее родственники живут в сарае и откармливаются, чтобы попасть на чей-то стол в качестве еды, Пеппа похрюкивает под вспышки фотокамер и играет с детьми, требуя, чтобы ей почесали животик. Вот что значит родиться самой маленькой!

- Не могу не спросить: вы едите свинину?

- Да, едим, мы не вегетарианцы. Но, конечно, Пеппу мы есть не будем. Во-первых, она не того размера, чтобы ее съесть. Во-вторых, мы к ней уже привыкли, - говорит Александра.

Пока мы разговариваем, Пеппа снова топает к миске, чтобы проверить, не появилась ли там еда. Дети не упускают возможности потискать и погладить поросенка. На улицу хрюшу пока не выносят - зимой там для нее слишком холодно. Для сна у нее есть специальная коробка, наполненная сеном - Пеппа любит в него зарыться. Периодически хозяева купают свинку, чтобы она была чистой.

Новый 2019 год Свиньи семья встретит, конечно же, вместе с Пеппой. Может, мини-пиг и правда принесет удачу в следующем году?

Маленький Аркаша не упускает возможности потискать и погладить поросенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

В Беларуси обычного поросенка (не мини-пига) можно купить в среднем по цене 50-100 рублей.

В России мини-пигов (маленьких домашних свинок, выведенных с декоративной целью) продают по цене от $70 до $360.