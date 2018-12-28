Диетолог: «В йогуртах с фруктами столько сахара, что это не польза, а нагрузка на организм»

У всех продуктов питания есть имидж: фастфуд - вредный, молочные продукты и овощи - полезные. Но всегда есть нюансы.

- Йогурты часто наделяют чуть ли не лекарственными свойствами и позиционируют как «палочку-выручалочку» при проблемах с кишечником и иммунитетом, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. – Классический йогурт и в самом деле прекрасный продукт, но он не спасет, если станет перекусом между фастфудом и полуфабрикатами.

Состав обычного йогурта – молоко, закваска и два вида бактерий: стрептококк и болгарская палочка. Они восстанавливают пищеварение, флору, поддерживают пищеварительные процессы. Только такой продукт считается йогуртом. Если добавить сахар и фрукты, то будет уже йогуртный продукт.

Когда йогурт содержит живые здоровые бактерии, и их количество правильное, тогда это действительно польза. Заправлять йогуртом салаты, как принято в Турции, - это здоровая замена сметаны. Он менее жирный, в нем больше белка и, в целом, пользы.

А вот сладкий и жирный йогурт – это, конечно, вкусненько, но – нагрузка, а не помощь для организма. Поджелудочной железе надо бороться с сахаром, сосудам – с молочным жиром. Однако если мы хотим себя побаловать, то лучше такой десерт, чем пирожное или конфетка.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

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