2018-12-28T12:36:02+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Обезжиренный творог есть бесполезно?

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций о продуктах, которые мы едим каждый день
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: pixabay.byФото: pixabay.by
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- На продукты частенько «наезжают» необоснованно, но полностью идеальных не бывает, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. - Сама я предпочитаю творог до 4-5%, но не считаю, что обезжиренный творог бесполезный, и тоже часто его покупаю. В последнем больше белка, чем в жирном. Чтобы развеять сомнения, просто сравните цифры белков, жиров и углеводов на этикетках. Не забывайте, что молочный жир – это все-таки жир, и его количество имеет значение: одно дело, когда его 1-5%, другое – 11 или 17%.

Если смотреть на творог как на источник кальция, то надо знать, что в обезжиренном больше кальция, чем в жирном. В среднем 175-225 мг на 100 граммов против 150 мг. Кроме того, с большим количеством жира в твороге образуются нерастворимые соединения - кальциевые мыла. Получается, что в более жирном твороге не просто меньше кальция, но и он хуже усваивается из-за нерастворимых комплексов. Так что, выбирая между жирным и нежирным творогом, отдавайте предпочтение менее жирному.

С моей точки зрения, оптимальная жирность для творога – 3-5%: там и белка достаточно, и вкус приятный, и кальций биодоступен, и есть жирорастворимые витамины A и D. У такого творога за счет жира несколько ниже инсулиновый индекс, поэтому этот продукт – лучшее сочетание всех критериев: полезный и безопасный для фигуры.

Но во всем должен быть здравый подход: каким бы полезным ни был творог, если есть его слишком много (к примеру, три раза в день по 200 граммов), можно незаметно для себя наесть насыщенных жиров, которые повышают общую калорийность рациона и холестерин.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

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