2018-12-28T16:09:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Новый год-2019: где погулять в городах Беларуси

Праздничные мероприятия в Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле и Бресте. Куда пойти в новогоднюю ночь
Наталья ПАРТОЛИНАПавел МИЦКЕВИЧОксана БРОВАЧ
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Программа праздничных мероприятий на Новый год-2019Программа праздничных мероприятий на Новый год-2019Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Новогодняя концертно-развлекательная программа «Встречаем Новый год вместе!» пройдет на главной площади Гомеля с 23.00 до 3.00. А с часу до трех ночи будет проходить праздник возле Ледового дворца, кинотеатра «Мир», домов культуры «Фестивальный» и «Костюковка». На площадке возле ДК «Гомсельмаша» гулянья продлятся с 0.30 до 2.00. Назавтра, 1 января, развлекательные программы стартуют на районных площадках после полудня. У главной елки Гомеля новогодняя концертно-развлекательная программа запланирована с 15 до 20 часов. Затем каждый день - с 2 по 6 января включительно - на центральной площади будут проходить концерты и конкурсы с 17 до 20 часов.

Встречать Новый год в Могилеве начнут уже с 13.00 31 декабря. В Подниколье в это время начнется перформанс «Волшебство в зимнем парке», а на площади Звезд пройдет онлайн-аттракцион «Интерактивный Дед Мороз». У главной елки на площади Славы артисты 1 января с 1.00 до 5.00 проведут танцевально-развлекательную программу. Повеселиться можно и на других открытых площадках города: у Дома культуры «Моготекс», «ЖилЭкспО», Дома культуры МоАЗ, кинотеатра «Космос».

Днем 1 января с 13.00 до 14.00 в Подниколье снова пройдет новогодний перформанс, а на площади Звезд с 13.00 до 16.00 запланировано представление для детей, с 16.00 до 19.00 - марафон «Новый год Нон-стоп», а с 19.00 до 21.00 - молодежная дискотека.

Провести праздничную ночь вместе приглашают в Гродно с 1.00 до 4.00 у главной елки города на центральной площади. В это время здесь пройдет развлекательная программа «Сладкий Новый год!», а фейерверк устроят в 2 часа ночи. Музыкальное сопровождение обеспечит dj Sasha Black.

1 января с 15.00 до 18.00 на пл. Ленина состоится новогодний праздник «Гродно! New Year’s Day». Также в первый день нового года праздники пройдут в микрорайонах города: «Новогодний street-band» на площадке у торгового центра «Евроопт» в микрорайоне «Девятовка» с 15.00 до 18.00; «Новый год идет в народ!» с 15.00 до 17.00 в сквере у СШ №34; «С Новым годом!» с 15.00 до 17.00 в микрорайоне «Ольшанка».

Брест отметит Новый год возле главной елки на площади Ленина. Праздничная дискотека начнется в 1.00. В это же время начнутся гулянья и возле елок в микрорайонах. Программа стандартная: песни, танцы, конкурсы... Поздравлять друг друга можно будет не только с Новым годом, но и с миллениумом: в 2019 году Брест отметит 1000 лет. В новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт: троллейбусы с 23.30 до 6.00, маршрутки 1.00 до 7.00.

В Витебске можно будет водить хороводы и плясать вокруг 35-метровой главной елки города под новогодние фонограммы, а с часа до трех ночи - веселиться под концертно-танцевальную программу «С Новым годом, любимый город!». Фейерверк над Витебском запустят в 2.00. С 1.30 до 3.00 танцевально-развлекательные программы «Новый год зажигает огни» пройдут на площадках около кинотеатра «Бригантина», КДЦ «Первомайский», Дворца культуры в Рубе, в микрорайонах Билево-1 и Медцентр, на Пролетарской площади и в поселке Тарный. 1 января под главной елкой можно будет повеселиться с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00.

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