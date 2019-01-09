За убийство двух девушек в Бобруйске обвиняемого приговорили к смертной казни

9 января в суде Бобруйского района 36-летнего Александра Осиповича признали виновным в убийстве двух девушек и приговорили к исключительной мере наказания – расстрелу, сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.

Дело в суде рассмотрели меньше, чем за месяц. Убийство произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир по улице Лынькова в райцентре. Накануне вечером девушки - 26-летняя Олеся и 27-летняя Кристина отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу. Мужчину, с которым накануне видели девушек, Александра Осиповича, задержали в тот же день - он сидел на скамейке у подъезда и пил пиво. Мужчина был судим уже четыре раза - за тяжкие телесные повреждения (пострадавший мужчина позже умер в больнице), хулиганство, грабеж. В колониях Александр Осипович провел 11 лет, освободился в декабре 2017-го.

Что произошло в тот вечер, 19 июля? После работы Осипович со знакомыми пил пиво, потом приехал домой, взял у сожительницы деньги и пошел в кафе «Престиж». Там уже отдыхали Олеся и Кристина. По словам Осиповича, девушки сами напросились к нему домой и поехали вместе с ним на такси. Уже в квартире обвиняемый еще выпил вместе с девушками, конфликт начался утром, когда Александр стал собираться на работу.

- Обнаружил, что нет ключей от квартиры. Начал спрашивать у девушек - они смеялись, прикалывались. Я ударил Крюшкину в верхнюю губу, чтобы она перестала смеяться. Климова сказала, что выкинула ключи в окно. Я спустился, искал ключи. Когда вернулся, увидел, что Климова лазит в шуфлядках. Она увидела меня, закричала «Он опять пришел!» - и они закрылись в ванной.

Открыв дверь ванной, Осипович убивал девушек молотком и ножом. Сам обвиняемый настаивал на том, что девушки на него нападали, а он защищался. По версии следствия, Осипович нанес 26-летней Олесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове. 27-летней Кристине Крюшкиной - не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову. Сторона обвинения считает, что после убийства Осипович собирался расчленить трупы, но не успел - его задержали. Когда девушки уже были мертвы, мужчина замыл следы крови, выбросил мусор и испачканную одежду, сходил в магазин за пивом, сигаретами – взял и три рулона мусорных пакетов. Осипович объяснял это тем, что пакеты продавались со скидкой.

В крови убитых нашли больше 3 промилле алкоголя. Родственники и друзья девушек не отрицали, что они могли выпить в компании. И Олесю, и Кристину не раз привлекали к административной ответственности - в том числе за кражу, нецензурную брань.

В последнем слове Александр Осипович раскаивался и просил прощения.

- Я понимаю и осознаю, что совершил и сколько горя принес потерпевшей стороне и своим близким. Что со мной произошло в тот вечер 19 июля, я не понимаю. Как можно было забить двух человек, тем более девушек? – тут мужчина, который на протяжении всего суда был спокоен, начинает плакать.

- Сам я человек добрый, немного сентиментальный. Много всего в жизни видел и хорошего и плохого - никогда не мог пройти мимо, если кого-то обижали, особенно животных, - эти слова в зале встретили возмущенным гулом. - Что-либо доказать в свое оправдание я не смогу, так как ранее судимый и юридически не образованный. После освобождения я больше всего не хотел оказаться в местах лишения свободы. Я нашел работу, познакомился с девушкой, делал ремонт - хотел жить, как все нормальные люди, но снова оказался на скамье подсудимых.

Если бы я знал, что случится такая трагическая ситуация, я никогда в жизни не поехал бы в то кафе и не сел бы в то такси. В содеянном раскаиваюсь и прошу прощения. Мне очень хочется вернуть тот вечер и все изменить, чтобы были живы девочки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ПОДРОБНОСТИ

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли около 400 человек

В 2018 году в нашей стране казнили четырех человек: жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года убил соседей-пенсионеров, Виктора Летова, которого в 2017 году признали виновным в убийстве сокамерника в колонии в Глубоком, и двух фигурантов дела «черных риелторов» - Семена Бережного и Игоря Гершанкова. В камере смертников остаются еще два человека.

Евросоюз отреагировал на смертную казнь белорусов:

- Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием.

Также отмечается, что применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом.

За последние 20 лет в Беларуси было расстреляно около 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Лишь один из них был помилован президентом - казнь для этого осужденного заменили на пожизненное заключение.

Напомним, в Беларуси смертная казнь осуществляется непублично путем расстрела в СИЗО №1 Минска. Приговоренного заводят в специальную комнату с завязанными глазами, расстреливают выстрелом в затылок. Обычно исполнения смертного приговора ожидают в течение года. Врач первым подходит к телу - засвидетельствовать смерть. В карточке расстрелянного человека написано три слова: «Убыл по приговору». Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, не выдается тело для захоронения, место захоронения не сообщается. Смертная казнь не применяется к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет на момент вынесения приговора.

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