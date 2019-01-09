2019-01-09T17:44:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За убийство двух девушек в Бобруйске обвиняемого приговорили к смертной казни

В суде Александр Осипович плакал и просил прощения
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
С девушками Александр Осипович познакомился в кафеС девушками Александр Осипович познакомился в кафеФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

9 января в суде Бобруйского района 36-летнего Александра Осиповича признали виновным в убийстве двух девушек и приговорили к исключительной мере наказания – расстрелу, сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.

Дело в суде рассмотрели меньше, чем за месяц. Убийство произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир по улице Лынькова в райцентре. Накануне вечером девушки - 26-летняя Олеся и 27-летняя Кристина отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу. Мужчину, с которым накануне видели девушек, Александра Осиповича, задержали в тот же день - он сидел на скамейке у подъезда и пил пиво. Мужчина был судим уже четыре раза - за тяжкие телесные повреждения (пострадавший мужчина позже умер в больнице), хулиганство, грабеж. В колониях Александр Осипович провел 11 лет, освободился в декабре 2017-го.

Что произошло в тот вечер, 19 июля? После работы Осипович со знакомыми пил пиво, потом приехал домой, взял у сожительницы деньги и пошел в кафе «Престиж». Там уже отдыхали Олеся и Кристина. По словам Осиповича, девушки сами напросились к нему домой и поехали вместе с ним на такси. Уже в квартире обвиняемый еще выпил вместе с девушками, конфликт начался утром, когда Александр стал собираться на работу.

- Обнаружил, что нет ключей от квартиры. Начал спрашивать у девушек - они смеялись, прикалывались. Я ударил Крюшкину в верхнюю губу, чтобы она перестала смеяться. Климова сказала, что выкинула ключи в окно. Я спустился, искал ключи. Когда вернулся, увидел, что Климова лазит в шуфлядках. Она увидела меня, закричала «Он опять пришел!» - и они закрылись в ванной.

Открыв дверь ванной, Осипович убивал девушек молотком и ножом. Сам обвиняемый настаивал на том, что девушки на него нападали, а он защищался. По версии следствия, Осипович нанес 26-летней Олесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове. 27-летней Кристине Крюшкиной - не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову. Сторона обвинения считает, что после убийства Осипович собирался расчленить трупы, но не успел - его задержали. Когда девушки уже были мертвы, мужчина замыл следы крови, выбросил мусор и испачканную одежду, сходил в магазин за пивом, сигаретами – взял и три рулона мусорных пакетов. Осипович объяснял это тем, что пакеты продавались со скидкой.

В крови убитых нашли больше 3 промилле алкоголя. Родственники и друзья девушек не отрицали, что они могли выпить в компании. И Олесю, и Кристину не раз привлекали к административной ответственности - в том числе за кражу, нецензурную брань.

В последнем слове Александр Осипович раскаивался и просил прощения.

- Я понимаю и осознаю, что совершил и сколько горя принес потерпевшей стороне и своим близким. Что со мной произошло в тот вечер 19 июля, я не понимаю. Как можно было забить двух человек, тем более девушек? – тут мужчина, который на протяжении всего суда был спокоен, начинает плакать.

- Сам я человек добрый, немного сентиментальный. Много всего в жизни видел и хорошего и плохого - никогда не мог пройти мимо, если кого-то обижали, особенно животных, - эти слова в зале встретили возмущенным гулом. - Что-либо доказать в свое оправдание я не смогу, так как ранее судимый и юридически не образованный. После освобождения я больше всего не хотел оказаться в местах лишения свободы. Я нашел работу, познакомился с девушкой, делал ремонт - хотел жить, как все нормальные люди, но снова оказался на скамье подсудимых.

Если бы я знал, что случится такая трагическая ситуация, я никогда в жизни не поехал бы в то кафе и не сел бы в то такси. В содеянном раскаиваюсь и прошу прощения. Мне очень хочется вернуть тот вечер и все изменить, чтобы были живы девочки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ПОДРОБНОСТИ

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли около 400 человек

В 2018 году в нашей стране казнили четырех человек: жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года убил соседей-пенсионеров, Виктора Летова, которого в 2017 году признали виновным в убийстве сокамерника в колонии в Глубоком, и двух фигурантов дела «черных риелторов» - Семена Бережного и Игоря Гершанкова. В камере смертников остаются еще два человека.

Евросоюз отреагировал на смертную казнь белорусов:

- Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием.

Также отмечается, что применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом.

За последние 20 лет в Беларуси было расстреляно около 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Лишь один из них был помилован президентом - казнь для этого осужденного заменили на пожизненное заключение.

Напомним, в Беларуси смертная казнь осуществляется непублично путем расстрела в СИЗО №1 Минска. Приговоренного заводят в специальную комнату с завязанными глазами, расстреливают выстрелом в затылок. Обычно исполнения смертного приговора ожидают в течение года. Врач первым подходит к телу - засвидетельствовать смерть. В карточке расстрелянного человека написано три слова: «Убыл по приговору». Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, не выдается тело для захоронения, место захоронения не сообщается. Смертная казнь не применяется к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет на момент вынесения приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемому в убийстве двух девушек в Бобруйске прокурор просит назначить смертную казнь

Мужчина почти 100 раз ударил Олесю и Кристину молотком и ножом - девушки скончались (Читать далее)

В Бобруйске начался суд по делу об убийстве двух девушек: «Когда утром проснулся, в ванной было два трупа»

Кристина и Алеся познакомились с мужчиной в кафе (читать далее)

«Я хочу, чтобы наказали его по полной, чтобы он всю жизнь помнил!»

В суде Бобруйского района допрашивают свидетелей по делу о жестоком убийстве двух девушек (читать далее)

Соседи о подозреваемом в двойном убийстве в Бобруйске: «Раньше мать избивал, сидел за грабеж»

Девушек 26 и 27 лет милиция нашла уже мертвыми в ванной комнате (читать далее)

Знакомые об убитой в Бобруйске девушке: «Была очень доверчивая и открытая»

Друзья строят догадки, почему Кристина уехала с незнакомым мужчиной к нему домой (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП
Беларусь на 66-м месте в рейтинге паспортов, удобных для путешествий
Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе
Котик из Щучинского района спас хозяина от смерти в огне
В Беларуси регистрируются единичные случаи гриппа
МАЗ на всей скорости перевернулся перед финишем на ралли "Дакар-2019"
В Минске задержаны парни, которые принесли наркотики подруге на день рождения
Чудесное преображение. Саснович отдала первый сет 0:6, но в итоге обыграла австралийку Хон
В Гомеле патрульный наряд задержал грабителя, похитившего бутылку виски
Двое россиян подозреваются в избиении до смерти жителя Гомеля
В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции
В Жлобине 2-летний ребенок пострадал от взрыва петарды
Серьезное ДТП в Польше: столкнулось 17 автомобилей
Чемпионат КХЛ: минское "Динамо" обыграло "Слован"
Погибший могилевчанин катался с горки не на тюбинге
По центру Гродно бегали пони
Стены на станциях минского метро освободят от рекламы
Кто выиграл 120 тысяч рублей от «Евроопт»?
Студент БГЭУ взорвал петарду в общежитии в Новый год и попал в милицию
Россия открыла терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь
В Хотимской больнице простаивало медоборудование стоимостью более 300 тысяч рублей