Какие продукты нужно употреблять зимой, чтобы получать максимум полезных веществ?

В столичных магазинах появилась новая торговая марка премиум-класса, включающая традиционное молоко, кисломолочные продукты и оригинальные сорта полутвердых и твердых сыров. Новый бренд получил имя «Ле Шале».

«Ле Шале» - продукты, приготовленные из цельного молока. Например, стерилизованное молоко нескольких видов - жирностью от 2,5% до 6%; ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5%, 3,2% и отборное 3,3-4,5%; сметана с массовой долей жира 20% и сливочное масло с массовой долей жира 82,5%. Насыщенный вкус этих продуктов и их потребительские свойства достигаются благодаря использованию натурального сырья и строгому контролю качества на всех этапах производства: от доставки самого свежего молока, в том числе из собственного молочно-товарного комплекса, до хранения и транспортировки готовой продукции в магазины.

Вкусно, удобно и полезно

Молочные продукты «Ле Шале» не только вкусные, но и удобные в использовании. Так, молоко «Ле Шале» выпускается в упаковке Tetra Brik Aseptic (с крышкой), его удобно и хранить, и наливать. При этом упаковка — специальная асептическая - сохраняет все полезные свойства и вкусовые качества молока на протяжении 6 месяцев. Такое молоко сделано по государственному стандарту Республики Беларусь, что тоже немаловажно для взыскательного покупателя. Примечательно, что на упаковке молока «Ле Шале» размещена подробная информация о витаминах и микроэлементах, входящих в его состав, с указанием их количества и полезности — для тех, кто следит за правильностью и сбалансированностью питания.

Сыр - особенный

Оценят новый бренд «Ле Шале» и любители сыров: в премиум-линейку продукции вошли полутвердые сорта сыра Мааsdam и «Гройцер Экстра», а также эксклюзив: твердые выдержанные сыры Pecoggio и Chevrette. Новые сорта сыра созданы по уникальным рецептурам, разработанным квалифицированными технологами специально под торговую марку «Ле Шале». Chevrette – аналог французского сыра Chevre – изготавливается из коровьего молока c добавлением козьей липазы. Она придает готовому сыру особенный пикантный вкус и неповторимый аромат, так восхищающий истинных гурманов. Сейчас в магазины поставляется сыр «Ле Шале» со сроком созревания 2 и 4 месяца, в марте 2019 года линейку дополнит сыр, созревающий 6 и 8 месяцев.

Стиль и традиции

Бренд «Ле Шале» отличается не только высоким качеством и изумительным вкусом каждого из продуктов, но и необычайно стильным дизайном упаковок. Он весьма лаконичен, но при этом говорит о многом. Основной акцент оформления продукции «Ле Шале» сделан на белом — цвете молока, чистоты и натуральности. Главный графический элемент — конечно же, шале: стильный дом в горах, среди чистого воздуха и прекрасных пейзажей. Шале — небольшие деревянные домики — строили в Альпах с XVI века пастухи, уводившие свои стада на выпас в горы. Там они зимовали, варили сыр и взбивали масло. Современные шале – это престижные места отдыха, которые сохранили национальный колорит и самобытный дизайн. Их ценят за возможность почувствовать единение с природой, отдохнуть от стрессов и суеты современного мира, а также насладиться свежим воздухом и красотой горных пейзажей.

Продукты «Ле Шале» создаются в лучших традициях белорусского фермерства: с использованием новейших технологий производства, воплощенных на современном оборудовании, и, конечно, с любовью к своему покупателю.

Торговая марка «Ле Шале» покорит сердца настоящих знатоков изысканного вкуса— как в Беларуси, так и в других странах. Попробуйте новинки от «Ле Шале», и они займут особое, почетное место на Вашем столе.

«Ле Шале» - для истинных ценителей!