Психолог - родителям: Вера в Деда Мороза - это развитие воображения

- Для одного ребенка знание о том, что Деда Мороза нет, вселенская трагедия, а второй даже не помнит, когда перестал верить. Почему так?

- Здесь может иметь значение несколько факторов. Во-первых, это возраст ребенка. Если малышу 5-6 лет, то вероятнее всего, он не готов услышать правду, даже если в костюме Деда Мороза он узнал своего папу. Если в такой ситуации папа раскроет секрет волшебства, будут слезы и разочарования. Второй фактор - это родительский подход и настрой. Если родители продумывают все мелочи и детали прихода Деда Мороза (например, оставляют следы, надкусанные печеньки под елкой, пишут ребенку ответные письма от лица этого персонажа, используют убеждающие фразы: «Я точно знаю…» ), принять ребенку правду будет сложнее, даже, когда он готов к ней, - объясняет психолог Центра успешных отношений Анна Федорчук. - Когда же образ Деда Мороза оставляют фигурой туманной, сказочной («Говорят….», «Существует поверье….»), тогда и разочарований меньше. Кода ребенок взрослеет, у него развивается критическое мышление, он начинает сам отличать реальность от фантазии, задавать вопросы и искать ответы.

Психолог Анна Федорчук

- Некоторые психологи говорят, что рассказы про Деда Мороза подрывают доверие к родителям. Мол, если меня в этом обманывали, то и в чем-то другом могут.

- Если разобраться, то Дед Мороз - это сказочный персонаж наряду с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным и другими вымышленными героями. Значит, рассказы про Деда Мороза - это скорее про развитие воображения и фантазии, а не нарушения доверительных отношений. Ребенку, который пришел с вопросами к родителям, важно уделить время и ответить на все его «Почему?» и «Зачем?». Расскажите, что вы творили волшебство для него, чтобы, когда он вырос, смог так же старательно и с любовью творить чудеса для своих детей.

- Часто родители рассказывают истории о том, как ребенок испугался Деда Мороза.

- Я не рекомендую приглашать Деда Мороза домой к ребенку до трех лет. Маленькие дети часто боятся этого образа. Особенно, если родители используют его в качестве манипулятора: если ты не будешь себя хорошо вести, Дед Мороз подарка не подарит. Лучше, если первое знакомство ребенка с Краснощеким Дедом с бородой произойдет издалека (например, на Елке для малышей). Родители посмотрят, как ребенок реагирует на персонажа и сделают выводы.

- В моем детстве Дед Мороз был всегда невидимым, поэтому и присутствовал флер волшебства. Нужны ли вообще эти переодевания?

- Сейчас идет очень сильный перегиб, когда с Дедом Морозом ребенок сталкивается по несколько раз за пару новогодних недель: и на утреннике в саду, и на Главной Елке страны, и домой Дед Мороз лично пришел поздравить. Теряется тема волшебства и ожидания.

Когда же Дед Мороз фигура туманная, ребенок его не видит, он строит догадки, ждет, фантазирует. Это и про развитие логического мышления: «Как он успевает попасть ко всем детям за одну ночь?»

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«Если ребенок в 12 лет не может принять, что Деда Мороза нет, ищите причину»

- А что делать с вечной проблемой, когда ребенок узнал папу в красной шубе и с бородой?

- Самое главное - не обманывать. Если ребенок еще маленький, папа может сказать, что Дед Мороз один, а утренников много, поэтому Дед Мороз доверил ему поздравить детей. Но если ребенок уже школьник, имеет смысл поговорить, задать вопрос: «А как ты сам думаешь, почему я переоделся в костюм Деда Мороза?». Беседа поможет прояснить, готов ли ребенок расстаться со сказкой. Если готов - искусственно продлевать веру не стоит.

- Знаю истории, когда ребенок и в 12 лет не мог принять, что Деда Мороза нет, но взрослые понимали, что дальше-то уже некуда.

- Это как раз тот случай, когда ребенок, несмотря на возраст, хотел верить еще. Если чадо в достаточно взрослом возрасте не может принять, что Деда Мороза нет, надо разбираться, в чем дело, с кем ассоциируется этот персонаж. Он может быть символом отца, Бога, кого угодно. Приведу конкретную историю, которая случилась в детстве, но раскрылась только во взрослом возрасте. На утреннике Дед Мороз подарил всем подарки, а одной девочке подарка не досталось. Сама девочка эту историю и не помнила, но мама часто рассказывала. Уже во взрослом возрасте историю стали прорабатывать с психологом. И тогда оказалось, что это тема отца, который не дарил подарков. Выход был один - чтобы папа положил подарок под елку, неважно какой. Требовалось закрыть тему детско-родительских отношений.

- Один из вопросов родителей: что делать, если на подарок от Деда Мороза денег нет?

- С ребенком постарше, если пишете письмо вместе, можно оговорить сумму, которая будет подъемной для Деда Мороза. Расскажите, что ему надо поздравить всех детей, а их очень много. Поэтому он не может подарить каждому дорогой подарок.

Фото: pixabay.com

- А если ребенок попросит, чтобы мама не болела, а Дед Мороз просьбу не выполнит? Вера подрывается.

- Надо объяснять, что у всех своя функция: врачи лечат, продавцы продают, а Дед Мороз дарит детям какие-то подарки. Он хоть и волшебник, но за здоровье людей борются врачи.

- А сам процесс написания письма насколько важен?

- Это большая терапевтическая работа. Если ребенок пишет в письме о своих хороших поступках за год, это уже процесс самоанализа, формирование умения подводить итоги, резюмировать. Порой, на консультациях, детям очень тяжело ответить, почему они хорошие, рассказать о себе что-то положительное. А ведь это про самооценку ребенка, его образ Я. Во взрослой жизни детская вера в сказку трансформируется в надежду, что помогает легче справляться с жизненными трудностями.