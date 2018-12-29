Улитки, драники, марихуана или пряники? Сравниваем рождественские ярмарки Минска, Львова и Вильнюса

Минск: много еды, мало хороших сувениров

В этом году обилие рождественских ярмарок не может не радовать: только в центре - три! На площади Свободы оказалась самая маленькая, но очень милая по дизайну: белые домики, деревянные олени, сцена для музыкантов в форме телевизора… В одном из ларьков даже нашлись приготовленные улитки и креветки! Такие деликатесы встретишь редко.

В этом году минская елочка даже попала в европейский топ самых красивыхФото: Павел МАРТИНЧИК

Ярмарки работают до 15 января с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь ярмарка на Октябрьской площади будет открыта до 4 утра. К слову, пока народу по вечерам на минских ярмарках куда меньше, чем в Вильнюсе и Львове. А вот еды - много: в ларьках продают горячие блинчики, колбаски, драники, глинтвейн и еще много всего. Драники есть на каждом шагу: три штуки стоят около 2,5 рубля (см. «ЧТО ПОЧЕМ»). Есть и отдельные павильоны с сувенирами, но они не впечатляют оригинальностью. На Октябрьской площади есть теплые домики-соты, но больше 3 - 4 человек там не поместится. А на улице мало столиков, за которыми можно перекусить хотя бы стоя.

Странно, но драники нашлись только на минской ярмаркеФото: Павел МАРТИНЧИК

В среднем кофе обойдется в 2 рубля, чай - рубль. 200-грамовый стаканчик глинтвейна стоит 3 - 6 рублей. Его делают и на готовых смесях, и на полусухих винах и натуральных специях. На наш вкус, глинтвейн с площади Свободы оказался лучшим, но он дороже всего в Минске.

Свинками на минской ярмарке можно пугать непослушных детейФото: Павел МАРТИНЧИК

Львов: уютно, дешево… и голодно

Во Львове две главные ярмарки находятся рядом: одна на площади Рынок, другая - на проспекте Свободы. На второй ярмарке стоит огромная живая елка, иллюминация простая, но со вкусом. Официально ярмарки открыты с 12 до 23 часов, но купить глинтвейн или сувениры можно как в 9 утра, так и в полночь, некоторые ларьки работали. Народу что утром, что ночью - тьма, большинство из них - белорусы.

Львовская ярмарка определенно самая дешевая

А вот с едой на ярмарках в этом году случилась беда. 22 декабря днем взорвался газовый баллон в павильоне с едой, потом сгорели еще три «домика». Пострадали четыре человека. К концу дня милиция закрыла всю ярмарку до «окончания проверки». 25-го открыли ларьки с сувенирами, глинтвейном и медовухой, которые подогреваются на электричестве. Больше никакой горячей еды там пока не найти.

Ларьки с едой во Львове позакрывались и туристам осталось лишь вдыхать запах хвои на площади

Из того, что удалось купить: колбаски по 35 гривен (2,75 руб.) за штуку, трдло (или кюртошкалач, то есть выпечка цилиндрической формы) - от 60 до 80 гривен (от 4,7 до 6,3 руб.), кукуруза - 50 гривен (3,9 руб.). Согреться глинтвейном дешевле, чем в Минске - 30 гривен (2,35 руб.). Но и по вкусу он напоминает скорее очень сладкий компот. А вот ни одного драника мы так и не нашли. Сувениров на обеих ярмарках великое множество на любой вкус: керамические чашки, мягкие свинки ручной работы на елку по 2,5 гривны (2 белорусских рубля), оберег для дома домовенок Кузька стоил 97 гривен (7,6 рубля), большие пряничные домики по 180 гривен (14 рублей). Все стоит недорого, а по дизайну намного симпатичнее тех, что продаются в Минске.

Львовские пряники не только оказались самыми красивыми, но еще и самыми дешевыми

Вильнюс: красиво, тесно и очень дорого

В этом году на Кафедральной площади Вильнюса стоит елка-часы, а вокруг нее - ларечки с лакомствами и сувенирами. К слову, в прошлом году вильнюсскую рождественскую елку признали самой красивой в Европе и одной из 15 самых красивых в мире.

Главная литовская елка не первый год признается одной из лучших в Европе

Но первое, что замечаешь на ярмарке Вильнюса, - это совсем не елка, а очень высокие цены! Даже пара пожилых немцев удивилась:

- На ярмарке в Берлине мы купили керамический домик-подсвечник дочке за 20 евро, а здесь такой же - 35! А эти щелкунчики по 20 евро? У нас такие по 11 продают, - возмущалась женщина.

Как и во Львове, глинтвейн в Вильнюсе готовят на газу. У нас же - только безопасные электроплиты.

Почти половину места на небольшой ярмарке занимают сувениры. Чтобы перекусить, есть глинтвейн, горячий шоколад, чай, кисель и сладости. А вот горячее мясо придется поискать. Вместо него есть, например, вяленая колбаса из косули и оленины.

Вильнюсские деликатесы из оленины и лося

Глинтвейна очень много безалкогольного, а с градусом - еще попробуй найди. Маленький стаканчик глинтвейна стоит 3 евро, большой - 5 евро. Но зато вкуснее, чем, например, во Львове. Кофе 2 евро, какао - 2,5 евро.

Удивила палатка с марихуаной - там продается чай, кексы с этим растением и даже большие пакеты семян. Все это выращивает у себя молодая супружеская пара. Чай из конопли за 2 евро по вкусу похож на мате, и никакого «особенного» эффекта от него нет.

Ларек с коноплей в Вильнюсе

Ларьков у главной елки немного, места мало, а вот народу - словно горошка в банке. Из динамиков раздается Синатра, две девушки на наших глазах даже пустилась в пляс.

На площади у Ратуши стоит елочка поменьше со стеклянными круглыми домиками вокруг, которые напоминают минские «соты» и почти такие же маленькие, влезет человек шесть. Там тоже можно отведать глинтвейна и поесть, если хватит места. И денег…

Работают ярмарки с 12 до 22 часов по 6 января, в новогоднюю ночь - до 24 часов.

ИТОГО

Самые низкие цены - на львовской ярмарке, там же больше всего народа и веселья. Минские ярмарки, особенно если нет музыки, как у Ратуши, и мало людей, выглядят более уныло, но на них оказался огромный выбор еды и самый вкусный глинтвейн. И самые безвкусные сувениры.

От голодной смерти на минской ярмарке точно не умерешь: все недорого и достаточно вкусноФото: Павел МАРТИНЧИК

На литовской ярмарке остается только смотреть на красивую елку или танцевать под ней: цены кусаются, да и поесть особо нечего. Зато в Вильнюсе самые красивые сувениры и игрушки, но, увы, тоже дорогие.

ЧТО ПОЧЕМ

Мы сравнили цены в трех рождественских городах, для удобства цены перевели в белорусские рубли