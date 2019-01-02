«Это сегодня покупателя не удивишь никаким импортом, а 50 лет назад били витрины из-за сапог из Чехословакии»

«Женщины прятали халаты под одежду»

…До сих пор помню, как мамина подруга рассказывала о 80-х:

- Схватки, меня везут в больницу, а я думаю: как же не вовремя, в ГУМ должны красные сапожки привезти, за которыми я полгода охотилась! Мужа так достала, что он сапоги эти на выписку привез, хоть и на два размера больше!

История вызвала у меня и смех, и удивление: «Роды, а мечты о сапогах?»

- Еще и не такое бывало, - уверяют мои собеседницы, которые много лет отработали в торговле. - Порой в очередях за кастрюлями рожать начинали!

Так содавалась и строилась история современного ГУМа. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Продавцы, которые всю трудовую жизнь проработали в крупнейшем универсаме Минска, вспомнили, как это было, и порассуждали, как с тех пор изменился ГУМ и торговля. На снимке - ГУМ 1977 года. Фото: архив ГУМа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я пришла работать в ГУМ в 17 лет, - рассказывает Ольга Аркадьевна. - Выросла от младшего продавца в секции женской обуви до замначальника торгового отдела.

- Я на пару лет младше, - рассказывает Нина Трофимовна. - Пришла продавцом в секцию женских товаров, была старшим товароведом. Больше всего запомнились 80-е - время тотального дефицита. После тяжелых послевоенных времен в то время многие уже начинали мечтать о лучшей жизни, а не только о том, чтобы как-то прожить. Люди занимали очередь с ночи, делали переклички. Открываем двери – и нас сметает лавина покупателей. Для усмирения покупателей даже милиционер был. Люди несутся на нас, заведующая секцией вскакивает на прилавок и кричит: «Мультан, спасай!» Мы: «Галина Борисовна, ну зачем его обзываешь!» - раньше милиционеров называли мильтонами. А она: «Так фамилия у него такая - Мультан». Были случаи, когда витрины сносили, а это же опасно - стекло. Потом убрали витрины по ходу движения толпы, а самый ходовой товар продавали в боковых входах для безопасности.

1972 год. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Импортную одежду и обувь распродавали за два часа. А оставшееся развешивали так, чтобы создавалась хоть какая-то видимость ассортимента. Помню, сидим за кронштейном с одеждой в перерыв, едим ссобойки - сменщиков не было тогда. Чувствую, за спиной кто-то копошится. Отодвигаем одежду, а там женщина халат шелковый под одежду запихивает! Мы в милицию, а они достают у нее еще халат. Привезли в отделение - вижу, а она и третий вытянула и за скамейку прячет. Халат стоил 30 рублей. Если кража до 60 рублей - журили и отпускали, а свыше - уголовное дело заводили.

«Обувь для своего магазина выпрашивали неделями»

- А с ассортиментом как было?

- Склады находились тогда на Карла Маркса. Когда стала товароведом, ездила на отборку импортной обуви для республики. Нас возили в Москву в посольства разных стран, туда приезжали директора обувных фабрик. Мы говорили: для республики надо столько-то пар обуви, выбирали модели. Но распределялись же выбранные товары на всю БССР - не факт, что доедет до ГУМа. Там мы только смотрели на ассортимент, заказать что-то конкретное для ГУМа не могли.

Так выглядела секция, в которой продавали меха. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Чтобы привезти, к примеру, обувь в магазин, надо было ехать на базу Промимпортторга в Брест. Приезжаешь и сидишь: день, два, неделю! Получилось выбить - бегом ищешь машину. Если она не доехала - кто-то перехватил, ведь товар не отгружался в магазины, его нужно было отвезти на базу, а уже там переоформить документы для выгрузки в конкретный универмаг. Каждый для своего универмага и перехватывал. Импортную обувь давали несколько раз в месяц, примерно по 100 пар. Когда обувь отгружали с базы, об этом знал весь город! Начиналось тако-о-е! Слово «импорт» в те времена было магическим. Если вещь иностранная, даже если синтетическая, она становилась олицетворением счастья в эпоху советского дефицита и однообразия.

Покупать одежду в ГУМе было престижно, а в сам ГУМ приходили, как в музей. Так там было красиво. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А за чем охотились покупатели?

- За обувью «Цебо» из Чехословакии! Под этой маркой выпускали даже кроссовки, о которых все грезили. Девушки мечтали о туфлях на шпильке. Помню, я зарабатывала 68 рублей в месяц, а туфли-лодочки «Цебо» стоили 30… А еще все мечтали о водолазке-«лапше», батнике, платье из кримплена, сапогах-чулках, брюках клеш, дубленке и джинсах. Чуть позже модницы стали мечтать об итальянских сапожках с высоким голенищем. А при виде французских сапожек или финского пальтишка и говорить уже было не о чем. Оставалось только молча завидовать. Говорили: «фирма ». Это сейчас никаким импортом никого не удивишь. Тогда брали все, что могли. И не важно, если не по размеру. В газетах выходили целые полосы, где люди меняли одежду на нужный размер. Тогда же стали популярными и комиссионные магазины. Товар б/у можно было взять подешевле. Увидела что-то - просишь отвесить. Если повезет, согласятся на два часа. Помчалась деньги одалживать. Не пришла - достанется другому, потому что желающие уже стоят и ждут

Здесь же проходили и демонстрации мод. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Советская обувь совсем не котировалась?

- В СССР шили без учета высоты подъема, ширины ступни и полноты ноги - чтобы просто всех обуть, а не нарядить. Несмотря на то, что это была 100% кожа, в СССР шили обувь на среднестатистическую ногу, без учета высоты подъема, ширины ступни и полноты ноги… Идешь по улице - и почти все в одинаковых ботинках. Я, гуляя по городу, могла точно сказать, кто обувь пошил, сколько стоит или откуда привезли. Даже в Театр оперы и балета почти все приходили в одинаковых туфлях.

«Вицин к нам приходил за платьем»

- Я, когда пришла работать, носила одежду 42 размера, а детская обувь и одежда стоила намного дешевле, - вспоминает Нина Трофимовна. – Так что пальто покупала в детской секции. Если денег совсем не хватало, покупали одежду в кредит под 2%.

А такими вот плойками модницы завивали волосы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помните такой? Когда-то о таком телевизоре грезила буквально каждая советская семья.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сифоны и кассовый аппарат, на котором, кстати, в ГУМе тоже работали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Но у сотрудников магазина блат наверняка был?

- Если 50% зарплаты надо отдать на туфли, что там особо купишь? А еще приходилось недостачу платить из своего кармана - не было ни клипсов защитных, ни сигнальных рамок, а люди воровали. Приходили в старой обуви, снимали, новую надевали и в ней уходили…

Да, знаю, в некоторых магазинах торговали для своих из-под полы или с черного входа, чтобы люди не растерзали. Но у нас, если хочешь что-то купить – приходи в выходной вместе со всеми. Так что в моем шкафу было только пару нарядов. Подружка говорила: «Прости, но если ты мне снишься, то в том костюме, в котором ты все время ходишь». Сейчас другие проблемы: полный шкаф одежды, а надеть, говорят, нечего (смеется).

Мода 50-х. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А еще, говорят, были темные истории с обручальными кольцами…

- Тогда подаешь заявление - в загсе выдают талон на покупку свадебных товаров в салоне «Счастье»: от колец до костюмов и платьев. Многие покупали, а до загса не доходили - перепродавали одежду и кольца…

Помню, накануне Олимпиады-80 нас учили английскому – хоть никто и не заговорил, но обслужить иностранных клиентов мы могли. В 1965 году в Минске стали появляться иностранные студенты, для них нам выделяли отдельную партию товара. Студентов привозили группами, и мы были обязаны их обуть-одеть в актовом зале.

А еще к нам часто приезжали артисты театра и кино. К примеру, Вицин интересовался женскими платьями. Постеснялась взять у него автограф. Еще Евдокимов приходил, Юрий Антонов, «Верасы»...

Мода 60-х. Фото: архив ГУМа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А одежда больших размеров была? Людям не модельных параметров у нас и сегодня сложно подобрать гардероб.

- Было много людей, которые приходили и требовали одежду и обувь больших размеров. А у нас - только единичные товары 60-го или 62-го размера. Но этого мало! А много не закажешь. Вдруг не купят, что нам с этой одеждой потом делать? В итоге решили сделать магазин «Богатырь», в который завозили одежду больших размеров. Он и сейчас работает. Так решили проблему.

- А что было в работе самое сложное?

- Сложно было работать в секции, где люди могли рассчитаться долларами. Продавцу надо было высчитать, сколько сдачи выдать в советских деньгах. Бывало, и фальшивки давали. Секция эта проработала года два. А потом появились конкуренты, бизнесмены. Были даже звонки о минировании. Нас эвакуировали, а простой в три часа для ГУМа - большая потеря. Были случаи, когда даже блох специально на мужские брюки выпустили. Вызывали санстанцию, ГУМ закрыли, сотрудников отправили на санобработку. Справились за ночь.

Мода 70-х. Фото: архив ГУМа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что изменилось с тех пор?

- Проявились расчетно-кассовые узлы, связь с запасом товара - пробивая товар, продавец может посмотреть, сколько его осталось. Раньше надо было идти на Карла Маркса и искать на полках, поддонах. Сегодня все на вешалках привозят, выглаженное. В наши времена в каждой секции за ширмой стояли две женщины, которые утюжили товар, ведь одежду привозили, что называется, внавалку.

Появилась система безопасности, рамки, клипсы защитные. Ведь раньше как бывало? Если утром не открывают универмаг, а внутри милиция - ночью кто-то побывал. Да, выручку из касс сдавали, но воровали вещи.

Мода 80-х. Фото: архив ГУМаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А сигнализации не было?

- Какое там! Ночью в ГУМе дежурил сторожевой пес. Однажды хулиганы спрятались за одеждой и остались ночью в магазине. Так собака их учуяла и всю ночь продержала... Да, сейчас в ГУМе все по-другому, но он по-прежнему наша личная гордость и история.

СПРАВКА «КП»

Решение о строительстве минского ГУМа принимали в Кремле

ГУМ был первым универсамом БССР - его двери открылись 28 мая 1934 года в здании бывшего Польского банка на углу Советской и Комсомольской улиц (нынешнее пересечение Независимости и Комсомольской). Во время войны Советскую улицу практически сравняли с землей, и 26 июля 1945 года в Кремле зампред Совнаркома СССР Анастас Микоян постановил построить в Минске новое здание ГУМа. Магазин заработал 5 ноября 1951 года, поражая минчан швейцаром у входа, роскошными люстрами, шелковыми гардинами, полированным дубом, бронзой и зеркалами. Сегодня минский ГУМ - памятник архитектуры и градостроительства ХХ века.