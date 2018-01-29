Домрачева и Бьорндален выиграли бронзу на «Рождественской гонке»

Биатлонный старт, который прозвали «Рождественской гонкой» проводится в немецком Гельзенкирхене с 2002 года на арене футбольного клуба «Шальке-04».

Обычно на таких стартах собирается до 60 тысяч болельщиков. По сути, это шоу-гонка, где выступают как действующие, как и завершившие карьеру биатлонисты. В разное время на «Рождественской гонке» проводили символические прощальные старты Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс и другие. Сейчас настал черед Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьорндалена…

О своем участии звездная пара заявила еще в сентябре. Они говорили, что перед гонкой намерены хорошенько потренироваться. Возможно, получилось не так, как хотелось бы.

- Честно говоря, мы не смогли потренироваться так много, как хотели, – отметила Домрачева.

Но лидер Кубка мира Йоханнес Бо читал иначе:

- Они запросто могут победить. Они не перестали тренироваться, несмотря на то, что завершили карьеры. А если слегка поддерживать форму, то за восемь месяцев они не стали настолько слабыми с таким-то количеством олимпийского золота. Оба быстро стреляют, и если будут выходить первыми с рубежа, то их сложно будет обогнать.

Сначала пары выходили на масс-старт. Поначалу у Домрачевой и Бьорндалена не ладилась стрельба. После первых кругов они даже шли предпоследними. Но потом наладили работу на рубеже и вырвались в топ-3. После масс-старта было такое положение:

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 33.24,8

2. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 3,4

3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 6,1

4. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) – 8,2

5. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – 21,0

6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – 52,1

7. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) – 1.02,8

8. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,6

9. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия) – 1.14,7

10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 1.16,2.

Но победители определялись по итогам гонки преследования. Домрачева и Бьорндален стабильно шли по дистанции. На заключительном рубеже Оле-Эйнар при точной стрельбе мог уходить на финиш лидером, но он допустил один промах и на выходе со стрельбища был третьим. Вскоре его обогнал немец Бенедикт Долль, но перед финишной чертой притормозил и предложил завершить гонку вместе, взявшись за руки. Красивый жест со стороны действующего биатлониста. В итоговом протоколе Домрачева и Бьорндален расположились на третьем месте.

Во время церемонии награждения призеров Дарья и Оле-Эйнар пригласили Бенедикта Долля на пьедестал и отдали ему свои медали.

Итоговое положение.

Пьедестал.

К слову, Дарья показала, что сейчас в завидной форме. Наверняка у многих промелькнула мысль: может, следует подумать, чтобы в следующем сезоне вновь радовать болельщиков на больших стартах?