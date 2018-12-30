В Купаловском театре ставят черную комедию о… высшей мере

Виталь немного опоздал на интервью:

- Проверяли тросы для повешений - артистов надо беречь!

- Неужели и вправду в спектакле кого-то повесят?

- Дважды. А еще герои будут вовсю пить пиво. Представляете, Северная Англия, середина 1960-х, битломания, хиппи, а рядом такое средневековье, когда человеку надо хлеба и зрелищ - то есть пива и повешений.

- Пьеса показывает взгляд на эту тему самих палачей...

- И они у МакДонаха верят, что хорошо делают важное дело, нажимая на рычаг виселицы. Ведь так решил суд, такова воля общества. Но МакДонах не говорит о смертной казни как о хорошем или плохом явлении, о том, добрый или злой ее исполнитель. В пьесе ставится другой вопрос: где абсолютные доказательства вины, того, что нет судебной ошибки? А если ошибка случилась, тогда исполнитель наказания является убийцей или нет? Сложный вопрос. И те реальные события, которые частично легли в основу пьесы, - результат британского прецедента, когда удалось доказать, что повесили невиновного. Например, к делу приобщили аргумент выжившей жертвы, мол, она соединилась с преступником взглядом и узнала его. Нечто подобное есть и в пьесе. Это же абсурд! Но из-за него человека лишили жизни. А была ли это ошибка, мы так и не узнаем.

- Некоторые персонажи имеют прототипов…

- Даже более того, прообразы героев умерли не так давно. Так, Альберт Пирпоинт (его имя сохранено автором) считался главным палачом Великобритании - повесил около 600 человек: мужчин, женщин, стариков, осужденных в рамках Нюрнбергского процесса... Но вышел в отставку, когда казнил своего друга. Комок к горлу подступает от таких ситуаций. Причем Пирпоинт поставил рекорд: справился с казнью за 7,4 секунды, чтобы облегчить товарищу страдания. А после этот человек стал противником смертной казни.

Еще один персонаж пьесы Гарри Вейд (в реальности - Гарри Аллен) - помощник Пирпоинта, который мечтал о его профессиональных высотах. Но с его 233 повешенными до 600 казненных Пирпоинтом далеко... «Усім вядома, што Пірпойнт павесіў да халеры немцаў. А я не. Таму ля яго лічб мусіць быць зорачка нейкая. Пірпойнт не грэбаваў жанчын вешаць, а я грэбаваў», - это спор на фоне того, жить или не жить другому человеку. Не абсурд ли это? И в тот момент, когда Альберт ушел в отставку, а Гарри номинально стал палачом номер один, в Англии отменяют смертную казнь!

Прототип палача Сида Армфилда признавался, что получал удовольствие от своей работы. А у себя дома он создал, считай, музей: глазок с двери камеры смертников, петлю для повешения, мешок, который накидывали на голову, гильотину - его жена называла это комнатой ужаса.

- Постановка важна еще и тем, что Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь…

- У нас наличие смертной казни часто спихивают на власти. Но ведь высшая мера существует потому, что общество позволяет такое наказание - таковы итоги референдума 1996 года. И коль мы соучастники этого решения, хотелось бы, чтобы зрители, сначала посмеявшись, потом задумались, над чем они только что хохотали. Действенна ли высшая мера, спасает ли она от тяжких преступлений? Пьеса МакДонаха хороша тем, что позволяет подать рассуждения не в виде морализаторства или наставлений, а в черном юморе - наиболее близком к жизни жанре. Я ведь и сам, впервые прочитав пьесу, с радостью поржал. Но когда работаешь над текстом, от абсурда становится страшно - настолько мы не задумываемся о ценности жизни.

- «Вешальнікі» - вторая ваша постановка по пьесе МакДонаха за сезон. Первая, «Королева красоты», вышла в августе в Гомельском городском молодежном театре. Этот драматург действительно дает только скелет, а все «мясо» оставляет на откуп режиссеру, актерам и зрителю?

- Более того, порой он пытается дать лишнее ребро к скелету или отобрать его, будто играя с режиссером. Но чтобы покрыть остов мясом и мышцами, ищешь то, что под ним. У МакДонаха нет случайностей. Если кто-то нецензурно выражается, тому есть объяснения. За словами персонажей - невероятные биографии.

- Благодаря номинации на «Оскар» в 2018-м многие посмотрели фильм «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» по сценарию МакДонаха. В чем разница его кино- и театральных работ?

- МакДонах шикарно пишет. В его пьесах и киносценариях такие впечатляющие коллизии. Но разница в том, что киносценарии он пишет скорее под себя как режиссера. А в пьесах больше пространства для фантазии других постановщиков. Кстати, пьеса «Вешальнікі» тоже во многом кинематографична. Не удивлюсь, если через какое-то время по этой пьесе будет снят фильм.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Вешальнікі». Купаловский театр, 15 и 16 января в 19.00. Билеты – 6 - 30 рублей. Тел. (017) 327-42-37.