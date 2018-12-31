В следующем году жировки могут потяжелеть на 8 рублей 66 копеек

Как и всегда, тарифы на коммуналку вырастут в пределах 5 долларов. Но повышаться они будут в два этапа. С 1 января на 3,9 доллара в общей сумме вырастут тарифы на газ, электричество, воду, канализацию, капитальный ремонт, уборку подъездов, электричество для подъезда и лифта. А с 1 июня, после окончания нынешнего отопительного сезона, еще на 1,1 доллара увеличатся тарифы на отопление и горячую воду. Так что и жировки в этом году потяжелеют дважды: сначала в феврале, а потом в июле.

Новые предельно допустимые тарифы на коммунальные услуги прописаны в соответствующем указе президента. Окончательные тарифы утверждают Мингорисполком и облисполкомы, но они в любом случае не окажутся выше предельных.

А насколько ощутимо изменятся предельные тарифы? К примеру, электричество для квартир с электроплитами подорожает на 3 копейки за кВт*ч (до 0,1418 руб.), водоснабжение - на 3 копейки за кубометр (до 0,8338 руб.), канализация - на 2 копейки за кубометр (до 0,6383 руб.). За уборку подъезда каждому проживающему нужно будет платить на 9 коп. больше (всего - 0,65 руб.). А с 1 июня подогрев воды, а впоследствии и отопление подорожают на 1 руб. 56 коп. за Гкал (до 18,4831 руб.).

- Утвержденные предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг в размере более 80%, - комментируют в МАРТ.

Тем не менее некоторые тарифы в новом году не изменятся. Техобслуживание дома по-прежнему не будет стоить больше 11,87 коп. за квадратный метр жилплощади, а техобслуживание лифта обойдется в 1 руб. 40 коп. за каждого проживающего (тем, кто живет на первом этаже, за лифт платить не нужно).

СЧИТАЛКА «КП»

На сколько потяжелеют жировки?

Попробуем примерно посчитать, на сколько может подорожать коммуналка для семьи из трех человек, которая живет в двушке площадью 48 квадратов с электрической плитой и вписывается в субсидируемые тарифы. По нашим расчетам, коммуналка для такой семьи в 2019-м будет обходиться на 8 руб. 66 коп. дороже. А еще нужно учесть, что расчеты мы делали, исходя из максимально допустимых тарифов.

Как в 2019 году подорожает коммуналка?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Электричество для отопления и подогрева воды подешевело почти в 6 раз

Те, у кого стоят бойлеры для подогрева воды и отопления, сейчас платят за электричество для них по дифференцированным тарифам, которые зависят от времени суток. А со следующего года для таких домов решили ввести единый тариф на электричество. Причем он будет гораздо ниже дифференцированных - 0,0335 руб. за кВт*ч. Это почти на 7 копеек меньше действовавшего в 2018-м минимального тарифа и на 15 копеек меньше максимального. Главная цель такого снижения - простимулировать белорусов активнее использовать электричество для нагрева воды и отопления. И в первую очередь это актуально для тех, у кого есть трудности с подключением к центральному отоплению и водоснабжению: например, жителей деревень.

Правда, чтобы пользоваться этим дешевым тарифом, нужно установить специальный счетчик, который отдельно будет считать электричество на цели отопления и горячего водоснабжения и на все остальное.