“Если все это продать – машину бы купила!». Коллекционер из Лиды собрала больше 3 тысяч елочных игрушек

Рассматривать советские игрушки – это как погрузиться в прошлое, особенно для тех, кто помнит стеклянные шары и алюминиевые огурцы на елке, и еще сам съедал по ночам висящие конфеты, аккуратно заворачивая потом пустой фантик.

«Хотела необычно украсить елку, а открыла целый мир»

Марина Яцко живет в Лиде и работает на самой обычной работе - страховым агентом. А вот хобби у нее не самое обычное: она коллекционирует игрушки времен Советского Союза. Увлеклась пять лет назад, когда решила украсить елку чем-то оригинальным:

- Увидела в интернете объявление о продаже стеклянных розовых шаров. Хотела купить один, а вернулась домой с целой коробкой, - рассказывает лидчанка.

Любовь к советским игрушкам началась у Марины с этого набораФото: Павел МАРТИНЧИК

Марина села изучать, что еще интересненького продают на барахолках… и открыла для себя новый мир. Многие игрушки приходилось искать не на форумах, а в деревнях. Один из редких наборов украшений для елки отдала бабушка мужа:

- В 1958 году она купила этот набор, и потом не занавешивала окна - все ходили и смотрели на ее елку, - улыбается Марина.

Девочка из прессованной ваты. Лица для кукол делали из папье-маше и расписывали вручнуюФото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы понять, почему коллекционеры ведут охоту за каждым экземпляром игрушек из СССР, попробуйте вспомнить, как вы лишились их в детстве. Хрупкие украшения требуют бережного ухода: на многих роспись смывается даже водой. Хранить их следует без держателей-усиков: они разрушают стекло изнутри.

Редкая техника росписи игрушек "Глинка".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марина рассказывает, что некоторые игрушки со временем потрескались или потеряли краску:

- Но рука не поднимается подкрасить или заклеить, боюсь, сделаю хуже, - говорит она.

Гордость коллекции - Снегурочка 1948 годаФото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас ее коллекция насчитывает более трех тысяч игрушек. Хранятся эти сокровища в специальных тяжелых ящиках тех же времен, бережно рассортированые по темам: фрукты и овощи, животные, сказки…

Один из многих наборов сказок - "Руслан и Людмила"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Помогают в нелегком деле две энциклопедии игрушек - в них описаны все выходившие коллекции и примерные цены на них. Достать такую книгу тоже нелегко: каждую выпускали всего тысячей экземпляров.

Для коллекционеров выпускают специальные книги. В них указаны цены и все выходившие коллекцииФото: Павел МАРТИНЧИК

Минут через двадцать беседы начинаю замечать в самых неожиданных местах пары глаз. Оказывается, Деды Морозы так прочно мимикрировали под светлую комнату, что их простопочти нереально найти. Сколько их в квартире, сложно сказать даже самой хозяйке:

- Дедушек у меня много, а вот со Снегурками всегда проблема. Внучку Деду Морозу придумали только в 1930-х, чтобы дети его не боялись, и выпускали небольшими партиями, поэтому сейчас они стоят немало - по 200-300 рублей и дороже. У меня есть одна Снегурка 1938 года. А этот Дед Мороз с рогом изобилия - мой любимый! - коллекционер обнимает любимую игрушку, как ребенка.

Самый любимый Дед Мороз героини - из БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Сталину нравился фильм «Цирк» - вышла цирковая серия, пришел к власти Хрущев - появились початки кукурузы»

Утвердить дизайн игрушки во времена СССР было очень сложно:

- Чтобы игрушка вышла в свет, на фабрике собирался консилиум, который обсуждал эскизы художника. Каждая игрушка должна была нести идеологическую нагрузку, патриотически воспитывать детей. Мода тоже влияла на дизайн: Сталину нравился фильм “Цирк” - вышла цирковая серия, пришел к власти Хрущев - появились початки кукурузы. После полета в космос вышла серия со спутниками и космонавтами… Выходила и оборонная серия из танков, самолетов и даже паровозов с надписью “Сталин, - рассказывает Марина.

Сейчас в коллекции более трех тысяч игрушек. "Всю ее целиком даже я не видела", - говорит коллекционер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая дорогая игрушка в ее коллекции - как раз клоун Вяткин из цирковой серии, в комплекте с которым идет собачка Манюня. В отличие от клоуна, цены на которого стартуют от 250 рублей, Манюни выпустили куда больше, поэтому и стоит собачка в 10 раз дешевле.

А это клоун Вяткин - самая дорогая новогодняя игрушка в коллекцииФото: Павел МАРТИНЧИК

Марина достает коробки с бережно упакованными наборами игрушек и с блеском в глазах рассказывает о каждой: вот Руслан и Людмила, вот Машенька и мачеха из “Морозко”, а вот - адвокат Горох и собака Держи-Хватай из «Чиполлино».

- К собачке не хватает Мистера Моркоу - это очень редкая и дорогая игрушка, настоящая жемчужина любой коллекции! Кстати, из этой же серии и самая дорогая игрушка из всех, что видела на аукционе, - Мандарин был за 800 рублей! Дорогой и Сеньор Помидор, а вот сам Чипполино интереса для коллекционера не представляет - его выпускали много раз и в большом количестве.

За Мистером Моркоу из "Чиполлино" охотятся все коллекционерыФото: Павел МАРТИНЧИК

Существует ли такая игрушка, которую ну очень сильно хочется заполучить? Оказывается, да.

- Звездочет из «Сказки о Золотом петушке» Пушкина! Она очень редкая, и безумно мне нравится, - говорит коллекционер. – Правда, стоит она около 400 долларов…

«В СССР были уверены, что первыми высадятся на Луне, и выпустили в честь этого игрушку»

Есть у Марины и украшения на космическую тематику: три ракеты, два дирижабля.

- Интересна двусторонняя игрушка 1960 года: с одной стороны на ней - луна, а с другой - космонавт. Тогда в СССР были уверены, что первыми высадят людей на луну, и выпустили в честь этого игрушку. Но Америка опередила. А это гигантские кремлевские игрушки - их вешали на уличные елки. Такая уж если и ляпнется, то ничего с ней не будет! - смеется коллекционер.

Серия была приурочена к космическим достижениям СССРФото: Павел МАРТИНЧИК

Затем перед нашими глазами проплывают персонажи из “Сказки о золотой рыбке”, “Дюймовочки”, “Буратино”, “Морозко”, “Сказки о царе Салтане”... А Красные Шапочки вообще нашлись на любой вкус: блондинки, брюнетки, шатенки и рыжие.

- У меня даже есть набор игрушек “Репка”, выпущенный в Минске на заводе зеркальных изделий. Специфические игрушки выпускали в Украине - на них смотришь и сразу понимаешь их географию: там был свой, особенный взгляд на игрушки.

Сказка "Репка" производства Минского завода зеркальных изделийФото: Павел МАРТИНЧИК

Замечаем алую игрушку с портретами обоих вождей сразу - Ленина и Сталина.

На обратной стороне игрушки - серп и молотФото: Павел МАРТИНЧИК

- Такую игрушку пару лет назад в России продали за 3 тысячи долларов. Ее выпустили в ГДР еще до смерти Сталина. Но я склоняюсь к тому, что это - современная реплика. В советское время не делали игрушки миндалевидной формы, только круглые, к тому же, у нее грубоватые швы. Да и в Союзе Ленина и Сталина, конечно же, нельзя было повесить на елке, - говорит Марина.

Некоторые игрушки только на первый взгляд похожи на украшения наших дней, но это не так: их делали во время второй мировой войны из отходов военного производства - проволоки, дерева. Марина говорит, что мужчина-коллекционер, которому от родителей осталась большая коллекция военных игрушек, обменял парочку таких на ее стеклянные игрушки.

Украшения времен войны делали из подручных материалов - проволоки, дереваФото: Павел МАРТИНЧИК

«Перед Новым годом, в квартире стоят десять елок с игрушками!»

В обширной коллекции есть место не только для елочных украшений. В ней и флажки, и конфетти, и зажимы для свечей на елку, старинные открытки и гирлянды.

Гирлянда украинская, а Дед Мороз со Снегуркой - белорусскиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Гирлянда “Сюрприз” производства Харьковской фабрики пластмассовых изделий вообще кажется чудом инженерной мысли - внутри цветных стеклянных лампочек - специальная жидкость, которая при нагревании от электричества начинает бурлить и светиться. На коробке стоит 1966 год и цена - 9 рублей. Стоит отдать должное, делали их на совесть - даже спустя полвека все исправно работает.

Гирлянду выпустили в 1966 году, а работает до сих пор исправно! К слову, одна сменная лампочка стоит около 25 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК

Как оказалось, ни муж, ни сын героини ее хобби не разделяют: сына притягивают машины, а муж ворчит, что места в шкафу из-за игрушек совсем не осталось. За пять лет коллекция разрослась, и места в квартире стало категорически не хватать. Поэтому большая часть игрушек переехала к родственникам на хранение.

Главные новогодние персонажи стоят буквально в каждом углу квартирыФото: Павел МАРТИНЧИК

- Каждый раз, покупая игрушку, мысленно спрашивала себя: «Ну и куда ты ее теперь положить собираешься?» Да и удовольствие это не из дешевых: если все это продать, машину бы себе точно купила. Сейчас, перед Новым годом, в квартире стоят десять елок с игрушками. Конечно, самые ценные экземпляры мы не вешаем - если упадет, будет очень обидно! - говорит Марина.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как менялись игрушки и елки в Советском Союзе

Эксклюзивность игрушек тем выше, чем реже и раньше их выпускали. Самые ценные те, что производили до 1966-го года. Все они расписаны вручную. Марина рассказывает, что по ним сразу видно, где работал мастер, а где - подмастерье. А в 1966 году появилось конвейерное производство, роспись упростилась и из игрушек исчезла индивидуальность.

Самые старые советские игрушки 1930-х годов, делали с помощью техники картонаж. По сути, это поделки, когда ты сам делаешь себе игрушку. В наборе был картон, из которого нужно было вырезать две фигурки, потом сшить их между собой, засунуть вату и проволоку.

А в таких коробочках писали пожелания друг другу и даже делали предложения девушкамФото: Павел МАРТИНЧИК

В 50-х начали выпускать украшения из прессованной ваты. На проволочный каркас наматывалась вата, она прессовалась и красилась, затем игрушкам наклеивали лица из папье-маше. Тогда даже выпустили серию прессованных игрушек “Скотный двор”: корова, овечка, курочка…

Игрушки из прессованной ваты были популярны в 1950-хФото: Павел МАРТИНЧИК

В 70-80-х стали популярными игрушки из пенопласта: они безопасные и дешевые. Мишуру в те времена делали из меди, и снять ее с елки было невозможно - проволока намертво сплеталась с деревом.

Мини-игрушки начали выпускать вместе с маленькими елочками для коммунальных квартирФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот сами елочки были вообще запрещены до 1937 года, пока власть не рассказала народу, что это праздник счастливого детства, о котором заботится лично товарищ Сталин. Так елки и оказались в домах. А мини-елочки с маленькими игрушками начали выпускать в 1960-е годы, когда многие жили в маленьких коммунальных квартирах.