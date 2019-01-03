2019-01-03T11:22:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Мировой бренд в области энергетики - «Вяртсиля» - представила в Минске Sauna Truck

По приглашению финской компании Вяртсиля в канун новогодних праздников в Минск прибыл Sauna Truck — передвижная финская сауна
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Sauna Truck - передвижная финская саунаSauna Truck - передвижная финская сауна
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Это настоящий развлекательный центр длиной в 16 метров, который с 2004 года колесит по всей Финляндии и другим странам Европы. Сауна — узнаваемый бренд Суоми, а Вяртсиля — еще один бренд Финляндии, продукция компании известна по всему миру.

Sauna Truck - передвижная финская сауна

Sauna Truck - передвижная финская сауна

Wärtsilä Energy Solutions входит в состав крупного финского технологического концерна Wärtsilä Oyj Abp' («Вяртсиля»). В 2017 году чистый объем продаж Wärtsilä Oyj составил €4,911 млрд., количество сотрудников около 18 000 в более чем 200 представительствах почти в 70 странах. Компанией поставлено более 4900 электростанций общей мощностью свыше 68 ГВт в 177 стран мира (единичная мощность каждой станции варьируется от 10 до 600 МВт).

Все больше солнечных и ветряных станций строится по всему земному шару, и к 2040 году производство энергии возобновляемыми источниками превысит традиционные. Именно эта тенденция приводит к резкому росту инноваций в сфере энергетики. В любой энергосистеме потребление электричества в секунду соответствует производству. Если происходит отклонение на значительную величину, система может рухнуть. Поддержание равновесия - важная задача системных операторов.

Электростанция Centrica Business Solutions 2 x 50 MW, Центрика, Великобритания

Электростанция Centrica Business Solutions 2 x 50 MW, Центрика, Великобритания

Одной из принципиально новых разработок является концепция Smart Power Generation - интеллектуальное производство электроэнергии. Это основа бизнеса Wärtsilä Energy Solutions, которая позволяет использовать энергосистему с максимальной отдачей за счет эффективной компенсации колебаний ее нагрузки. Таким образом обеспечивается и экономия ресурсов.

Концепция также основывается на использовании больших двигателей внутреннего сгорания. При гигантских габаритах и весе до 300 тонн двигатель ведет себя как обычный мотор: его можно включить и выключить кнопкой, заставить работать с большей или меньшей мощностью. Традиционная энергетика, газовые или паровые турбины не могут соревноваться с ним в скорости реакции.

Производители энергии обращаются к системным интеграторам, чтобы объединить генерирующие мощности, сбалансировать нагрузки и оптимизировать производимую энергию. Традиционные электростанции все чаще заменяются энергетическими системами, сочетающими в себе различные методы производства энергии и мощности. «Вяртсиля» вступает в новую эру гибридной энергетики благодаря своему инновационному программному обеспечению GEMS, лидирующему в отрасли. ПО обеспечивает оптимизированное использование энергогенерирующих активов.

Электростанция Elering Emergency Reserve Power Plant 250MW, Кийза, Эстония

Электростанция Elering Emergency Reserve Power Plant 250MW, Кийза, Эстония

Гибридные системы могут использовать возобновляемые источники энергии как непрерывные двигатели, работающие, например, на биогазе, - в качестве буферного запаса и хранения энергии, что позволяет регулировать нагрузки. Этот прогрессивный способ производства энергии требует нового подхода: вместо простых поставщиков оборудования энергетическим компаниям нужны системные интеграторы, способные не только объединять несколько мощностей, но и оптимизировать их по отношению друг к другу.

C Беларусью «Вяртсиля» связывает многолетнее сотрудничество. Компания поставляла оборудование для строительства Жлобинской ТЭЦ, работающей уже 9 лет. Запущена электростанция на заводе газетной бумаги в Шклове. Совместно с концерном Metso построена ТЭЦ на биотопливе в Пружанах, признанная лучшей в Беларуси в своем классе. Одной из главных задач в настоящее время «Вяртсиля» видит участие в программе ГПО «Белэнерго» по модернизации белорусской энергосистемы для повышения ее устойчивости, снижения стоимости электроэнергии. Уже не первый год на практику на финский завод «Вяртсиля» в город Вааса приезжают студенты Белорусского национального технического университета, будущие инженеры-энергетики.

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Sauna Truck, обслуживаемая профессиональным и внимательным персоналом, разместится на площадке у минского Дворца спорта с 3 по 7 января и станет новогодним подарком минчанам и гостям столицы от «Вяртсиля».

С представителями компании можно связаться по электронной почте и телефонам:

Сергей Зубарев, sergey.zoubarev@wartsila.com, +358 40 187 32 12

Susanna Siira, susanna.siira@wartsila.com, +358 400 606 082

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