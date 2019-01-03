Мировой бренд в области энергетики - «Вяртсиля» - представила в Минске Sauna Truck

Это настоящий развлекательный центр длиной в 16 метров, который с 2004 года колесит по всей Финляндии и другим странам Европы. Сауна — узнаваемый бренд Суоми, а Вяртсиля — еще один бренд Финляндии, продукция компании известна по всему миру.

Sauna Truck - передвижная финская сауна

Wärtsilä Energy Solutions входит в состав крупного финского технологического концерна Wärtsilä Oyj Abp' («Вяртсиля»). В 2017 году чистый объем продаж Wärtsilä Oyj составил €4,911 млрд., количество сотрудников около 18 000 в более чем 200 представительствах почти в 70 странах. Компанией поставлено более 4900 электростанций общей мощностью свыше 68 ГВт в 177 стран мира (единичная мощность каждой станции варьируется от 10 до 600 МВт).

Все больше солнечных и ветряных станций строится по всему земному шару, и к 2040 году производство энергии возобновляемыми источниками превысит традиционные. Именно эта тенденция приводит к резкому росту инноваций в сфере энергетики. В любой энергосистеме потребление электричества в секунду соответствует производству. Если происходит отклонение на значительную величину, система может рухнуть. Поддержание равновесия - важная задача системных операторов.

Электростанция Centrica Business Solutions 2 x 50 MW, Центрика, Великобритания

Одной из принципиально новых разработок является концепция Smart Power Generation - интеллектуальное производство электроэнергии. Это основа бизнеса Wärtsilä Energy Solutions, которая позволяет использовать энергосистему с максимальной отдачей за счет эффективной компенсации колебаний ее нагрузки. Таким образом обеспечивается и экономия ресурсов.

Концепция также основывается на использовании больших двигателей внутреннего сгорания. При гигантских габаритах и весе до 300 тонн двигатель ведет себя как обычный мотор: его можно включить и выключить кнопкой, заставить работать с большей или меньшей мощностью. Традиционная энергетика, газовые или паровые турбины не могут соревноваться с ним в скорости реакции.

Производители энергии обращаются к системным интеграторам, чтобы объединить генерирующие мощности, сбалансировать нагрузки и оптимизировать производимую энергию. Традиционные электростанции все чаще заменяются энергетическими системами, сочетающими в себе различные методы производства энергии и мощности. «Вяртсиля» вступает в новую эру гибридной энергетики благодаря своему инновационному программному обеспечению GEMS, лидирующему в отрасли. ПО обеспечивает оптимизированное использование энергогенерирующих активов.

Электростанция Elering Emergency Reserve Power Plant 250MW, Кийза, Эстония

Гибридные системы могут использовать возобновляемые источники энергии как непрерывные двигатели, работающие, например, на биогазе, - в качестве буферного запаса и хранения энергии, что позволяет регулировать нагрузки. Этот прогрессивный способ производства энергии требует нового подхода: вместо простых поставщиков оборудования энергетическим компаниям нужны системные интеграторы, способные не только объединять несколько мощностей, но и оптимизировать их по отношению друг к другу.

C Беларусью «Вяртсиля» связывает многолетнее сотрудничество. Компания поставляла оборудование для строительства Жлобинской ТЭЦ, работающей уже 9 лет. Запущена электростанция на заводе газетной бумаги в Шклове. Совместно с концерном Metso построена ТЭЦ на биотопливе в Пружанах, признанная лучшей в Беларуси в своем классе. Одной из главных задач в настоящее время «Вяртсиля» видит участие в программе ГПО «Белэнерго» по модернизации белорусской энергосистемы для повышения ее устойчивости, снижения стоимости электроэнергии. Уже не первый год на практику на финский завод «Вяртсиля» в город Вааса приезжают студенты Белорусского национального технического университета, будущие инженеры-энергетики.

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Внутри Sauna Truck - передвижной финской сауны

Sauna Truck, обслуживаемая профессиональным и внимательным персоналом, разместится на площадке у минского Дворца спорта с 3 по 7 января и станет новогодним подарком минчанам и гостям столицы от «Вяртсиля».

С представителями компании можно связаться по электронной почте и телефонам:

Сергей Зубарев, sergey.zoubarev@wartsila.com, +358 40 187 32 12

Susanna Siira, susanna.siira@wartsila.com, +358 400 606 082