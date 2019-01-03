Врач УЗИ-диагностики Ирина Порахонько: Пропагандируя самообследование груди, мы обрекаем женщину на выявление опухоли на поздней стадии

Что изменилось за 30 лет практики и что непременно должны делать женщины, чтобы сохранить здоровье груди, Ирина Порахонько рассказала «Комсомолке»

ДОСЬЕ «КП»

Порахонько Ирина Викторовна - врач УЗИ-диагностики. Опыт работы по специальности - с 1990 года. Работала врачом-гинекологом, врачом УЗИ-диагностики в Минском городском диагностическом центре, в данный момент работает в частных медицинских центрах Минска.

- Ирина Викторовна, вы почти 30 лет проверяете женскую грудь. Что самое главное в вашей работе?

- Анатомические изменения в молочной железе могут быть разные, но наша задача - не пропустить опухоль. К сожалению, основная масса женщин эпизодически проходят обследование груди - раз в два-три года. Многие приходят тогда, когда уже «что-то нащупала». Если это рак, то, скорее всего, уже с метастазами - ожидать, что это первая стадия, к сожалению, не приходится… И это в корне неправильно, поскольку сегодня УЗИ дает возможность выявить опухоль на ранней стадии, когда она еще не пальпируется рукой. Мы можем видеть образование даже в 3 - 5 миллиметров. Проводились исследования, которые установили, что даже опытная рука хирурга может обнаружить опухоль лишь от 12 - 13 миллиметров - то есть больше сантиметра. Если опухоль в глубине груди, если грудь большая, он не выявит и двухсантиметровую. Вторая стадия - это уже метастазы. Если есть метастазы в лимфоузлы - могут быть метастазы в легкие. Нередко встречается ситуация, когда опухоль глубоко, на грудной мышце - в такой ситуации быстро идет метастазирование в легкие, в том числе в кости. Так может метастазировать даже маленькая опухоль, если она агрессивна. В такой ситуации лечение проходит гораздо тяжелее.

- Маммологи советуют женщинам, чтобы не пропустить опухоль, самим обследовать грудь, есть и специальная схема - где и как щупать.

- Она устарела. Пропагандируя данную схему, мы обрекаем женщину на выявление опухоли c метастазами второй или даже третьей стадии. На схеме есть положение, где женщина щупает грудь с поднятой рукой, и совет: присмотритесь, не втянут ли сосок? Но втянутый сосок - это 3 - 4 стадия рака!

«Кольнуло в груди» - не имеет отношения к развитию рака»

- Из-за пропаганды самообследования диагностика первой стадии рака груди у нас на очень низком уровне. Зато немало из ряда вон выходящих случаев, когда опухоль выявляется поздно, и через полгода женщина умирает. При современном уровне медицины такого быть не должно! Необходимо заменить пальпаторное обследование ультразвуковым. На каждом шагу медцентры с высококачественными аппаратами УЗИ, много опытных специалистов. Женщины должны делать УЗИ груди минимум раз в год - это безвредно, информативно, безболезненно и доступно. Кощунство каждые два месяца ходить к парикмахеру, жалея раз в год выделить такую же сумму на собственное здоровье…

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Многие женщины бегут на УЗИ, только если в груди кольнуло. Но «кольнуло» - не имеет отношения к риску развития рака. Колющие боли в молочной железе обычно связаны с грудной невралгией, которая, как правило, возникает у женщин с возрастом. Прогрессирование остеохондроза грудного отдела позвоночника, грыжи - все это провоцирует защемление и воспаление нервных стволов, которые отдают болью в молочную железу. Опухоль же не имеет нервных окончаний и развивается безболезненно, бессимптомно, поэтому часто и пропускают начальную стадию рака. Женщина спокойно живет: ходит на работу, веселится на праздниках, не зная о болезни...

- Многие не верят, что УЗИ - достоверный метод, когда вокруг сплошь аппараты КТ, МРТ, маммография…

- Когда в 90-м году я только пришла работать в Минский диагностический центр - еще не было учебников УЗИ, мы все изучали сами, - можно было сомневаться в достоверности метода. Тогда в диагностическом центре было 10 врачей УЗИ-диагностики по разным направлениям. Литературы было мало, и мы, как говорят, у постели больного учились ставить правильные диагнозы, набирались опыта. Мы видели на экране темное пятно, постоянно сравнивали картинки с тем, что видели на экранах коллеги, и так старались распознавать - рак или нет? Первой моей пациентке с раком груди в 1990 году было 45 лет. Но за 30 лет медицина шагнула далеко вперед, сегодня мы имеем знания, опыт и высокоточную аппаратуру. И УЗИ, в отличие от перечисленных методов диагностики, безвредно, его можно делать так часто, как требуется, в отличие от КТ и маммографии, которые несут лучевую нагрузку на организм пациента.

- Как часто вы в своей практике выявляли первую стадию рака - те самые миллиметровые опухоли?

- Чаще всего выявляется вторая стадия. Первая редко - обычно случайно, когда женщина приходит, например, сделать гинекологическое УЗИ, а мы предлагаем сделать также УЗИ груди. Были такие случаи: как в точку - выявляли опухоль 6 - 7 миллиметров. Первую стадию также находим у женщин, которые ежегодно проходят комплексное обследование, включая УЗИ молочных желез.

- То есть не было - и за год выросла?

- Возможно, опухоль была и год назад, но если она всего 1 - 2 миллиметра, ее очень сложно определить. Поэтому важно делать УЗИ ежегодно, чтобы диагностировать ее как можно раньше и не допустить разрастания. На первой стадии грудь могут даже не полностью удалять - для многих женщин это не только физически, но и психологически калечащая операция. Если же схватить опухоль на первой стадии, иногда даже не видно, что проводилась операция. Если 15 лет назад выявление любой, даже минимального размера опухоли груди было показанием к ее удалению, то сейчас мы все чаще встречаемся с операциями, когда грудь сохраняют. Но это касается лишь первой стадии рака.

«Начиная с 20 лет девушка должна ежегодно делать УЗИ молочной железы»

- Сколько лет было самой молодой пациентке, у которой вы обнаружили рак груди?

- Ей было 27, у нее выявили вторую стадию - она сама опухоль нащупала и пришла на УЗИ. У ее мамы тоже был рак молочной железы. Все чаще при постановке диагноза мы сталкиваемся с тем, что у мамы, сестры или бабушки пациентки тоже был рак груди. Таким женщинам нужно проходить УЗИ не раз, а два раза в год. Но чаще опухоль молочной железы возникает у женщин после 35 лет.

- Нередко первая реакция женщин, которым ставят диагноз рак, - отрицание. Можно перепутать рак с доброкачественной опухолью, кистой?

- Есть такие женщины, которые выставляют своеобразную защиту от негативной информации. Они отказываются от лечения и операции, но, к сожалению, это путь к быстрой гибели. Почти со стопроцентной вероятностью мы предполагаем, что либо это киста, либо плотное образование - оно может быть доброкачественным или злокачественным. У специалиста УЗИ-диагностики есть признаки, характеризующие злокачественную опухоль, - контуры, форма, структура. Доброкачественная опухоль обычно ровная, овальная или округлая, имеет капсулу - ее будто обвели карандашом. Рак чаще всего - темное пятно неправильной формы с размытыми контурами. Но окончательный диагноз нередко устанавливают после операции. Не всегда даже биопсия, которую тоже делают под УЗИ-контролем, может подтвердить диагноз. Если опухоль лежит глубоко, а грудь большая, сложно точечно попасть в опухоль, чтобы взять анализ. Биопсия может быть отрицательной, а мы на УЗИ конкретно видим, что это рак.

- Правда, что в зоне риска женщины после 45 лет, когда в организме начинаются возрастные изменения?

- Нет, нередко мы встречаем рак у женщин от 30 до 40 лет. Онкология помолодела, ее выявляют уже после 20 лет. Был случай, когда рак груди диагностировали у беременной женщины. Поэтому начиная с 20 лет девушка должна ежегодно делать УЗИ молочной железы, не думая, что онкология возникает только у бабушек.

- Есть мнение, что сегодня слишком много говорят и пишут о раке, наводя на людей ужас: «А вдруг и у меня?»

- Иногда приходят и такие женщины - «интуиция подсказала». И действительно: смотришь - рак. Нельзя отмахиваться от мыслей и переживаний пациента. Да, нередко обращаются и тревожные женщины, которые хотят проверяться всегда, их атакуют фобии. Таким пациентам можно приходить чаще - для них обследование, просто беседа с доктором являются психотерапевтическим процессом. Когда женщина слышит, что она здорова, что с ней все хорошо - она перестает тревожиться и начинает жить полноценной жизнью.

«Мастопатия, как правило, остается на всю жизнь»

- Ирина Викторовна, рака боялись и в 90-е, особенно женщины, которым ставили диагноз «мастопатия». Некоторые и сегодня переживают по ее поводу.

- Тогда до конца не знали ее природу, была точка зрения, что она перерождается в рак. Сегодня мы спокойнее относимся к мастопатии. Раньше и кисточка в молочной железе была трагедией. Сейчас объясняем: при мастопатии происходит расширение протоков, образование кист, избыточная задержка жидкости за счет гормонального дисбаланса в молочной железе - все это проявления мастопатии и само по себе не страшно. Женщина может с этим и сто лет прожить, только если будет системно обследоваться. Думаю, мастопатия есть у половины всех женщин, мы выявляем ее даже у 20-летних девушек. Многое зависит от гормонального баланса. Состояние груди тесно связано с гинекологией, мастопатия почти всегда сопровождает гинекологическую проблему - эндометриоз. Его количество увеличивается - сказываются ритм жизни, нервозность, стрессы. Но в Советском Союзе и во время войны стрессов было не меньше, поэтому все списывать на стрессы неправильно. Мастопатия, как правило, остается на всю жизнь - женщина не может изменить свою анатомию. Иногда выявляем папилломы в протоках - это, скорее всего, результат воздействия вирусной инфекции. Папиллома в протоке - это точно так же, как, предположим, полип в желчном пузыре, - она может сформироваться и злокачественной. Бывают папилломы и на соске - вирус может проявиться на любом участке тела и на слизистой. С возрастом грудь меняется, после 35 увеличивается количество жировой ткани, человек немножко полнеет. Есть женщины с таким типом полноты, когда количество жировой ткани увеличивается исключительно в молочной железе. Размер остается тот же, а грудь увеличивается - все зависит от гормонального баланса. С возрастом снижается и активность мастопатии - уменьшается количество эстрогенов, размер кист и секреция желез, уменьшается задержка жидкости, количество молозива, которое расширяет протоки. Но, к сожалению, из-за снижения иммунитета возрастает риск развития рака. Но рак это не приговор. Важно не сеять и не усиливать страхи, а понимать, что вовремя обнаруженный очаг довольно хорошо лечится и позволяет женщине жить полноценной, насыщенной жизнью еще много лет.