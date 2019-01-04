Митрополит Павел: «Здравия душевного и телесного, мира в ваших семьях!»

«Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с великим мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенно желаю всем нам, усыновленным Господом и друзьям Христовым (Ин. 15, 15), духовной радости в совершении нынешнего торжества веры! Вновь звучат во всех наших храмах радостные слова: «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите!»

Настал тот день, когда мы вновь слышим слова стройного хора Ангельских Сил и рода человеческого, воспевающего Того, Чья любовь к Своему творению беспредельна, безгранична: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 13-14). На нашу землю благоволил снизойти Сам Господь. Творец, уподобившись творению, приняв природу человеческую, претерпев уничижение и смерть на кресте, воскреснув из мертвых, принес человеческому роду спасение от власти греха и диавола. Христос даровал каждому человеку, поверившему в Него и последовавшему за Ним, возможность преображения падшей человеческой природы, чтобы от тления возвести к нетлению, от смерти - к бессмертию, от земли - на небо: чтобы «всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Благодатная, светлая и тихая радость переполняет наши сердца в эту Рождественскую ночь, потому что Сам «Бог явися во плоти» (1 Тим. 3, 16), чтобы разрушить зло, грех и смерть! Через рождение по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Сына Божия, через Его воплощение, человек, приходящий в мир, получает бесценный дар - Божественную любовь и возможность просвещения Светом Истины (Ин. 1, 9). (…)

На протяжении двух тысячелетий люди, повторяя подвиг благочестивых волхвов, стремятся принести Родившемуся в Вифлееме Богомладенцу свои сокровенные приношения. А какие дары мы можем принести сегодня к яслям Младенца-Христа? У нас своего ничего нет, все, что имеем, - дар Божий. Но нашими дарами Ему могут стать плоды нашей любви к Богу, плоды духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание», ибо, если «мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 5, 22-26). Спаситель ждет от нас действенной любви к нашим ближним - служения им: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2); покрывайте все любовью; «терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19); будьте «внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24), относитесь к окружающим людям с любовью и кротостью, в мирном духе, чтобы делами мы могли свидетельствовать о духовной силе и красоте Православия, чтобы в свете Христовом шли предначертанным свыше жизненным путем, воздавая хвалу и благодарение Господу и Спасителю нашему.

Подражая в любви Спасителю, молясь за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5, 44), заботясь о благе не только православных, но и всего народа, Отечества нашего и Церкви Христовой, будем стремиться совершать добрые дела, которые преобразят нас и будут способствовать изменению к лучшему окружающего мира.

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, воспевая в эту святую ночь мироспасительный праздник Рождества Христова, хочу молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших семьях.

Наступившее Новолетие пусть будет для всех народов Отечества нашего годом благословенного мира и созидания! Божие благословение да пребывает со всеми вами на всех путях вашей жизни».

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