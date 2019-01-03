«Мы хотели хорошо провести время». В Минске судят участников вечеринки с психотропами, на которой погибла 19-летняя студентка

Компания из восьми человек собралась на вечеринку в минской квартире в честь дня рождения одного из друзей. Четверым из них на тот момент еще не исполнилось 18. Взрослых в квартире не было. Это должна была быть прощальная вечеринка - в конце августа молодые люди собирались разъехаться на учебу.

Накануне ребята купили психотроп и расфасовали его на домашних весах: каждому досталось по две капсулы. Внезапно одной их девушек, Диане, стало плохо. Ей вызвали «скорую», но врачам спасти 19-летнюю студентку не удалось. Эксперты сделали вывод, что девушка умерла от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА. Трагедия произошла 4 августа.

И вот в четверг, 3 января 2019 года, в суде Первомайского района Минска идет суд над 7 участниками вечеринки - им от 17 до 21 года. Под стражей только один из них, 21-летний Антон Б.

Небольшой зал суда заполнен полностью. Присутствовать смогли только близкие родственники - друзьям и другим родственникам пришлось остаться на коридоре.

В Минске судят участников вечеринки с психотропами, на которой погибла 19-летняя студенткаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Считаю это большой ошибкой»

Первой показания дает Софья. 18-летняя девушка с косичками рассказывает, что поступила в университет в Вильнюсе, но к учебе приступить не смогла. Сейчас она проходит стажировку, чтобы начать работать бариста в кафе. С остальными обвиняемыми она близко дружит около года.

Наркотик Софья первый раз употребила в июле этого года на дне рождения Дианы - той самой девушки, которая позже умерла от отравления психотропом. После этого вместе с друзьями они решили, что нужно употребить еще.

- На общих личных встречах мы обсуждали способы оплаты и покупки. Решили, что нужно приобретать через биткоин.

Антон, друг из компании, подсказал продавца, у которого можно купить наркотик. Деньги, около 150 рублей, Софья отвезла человеку, который сообщил место закладки и координаты.

- Через два часа после того, как я передала деньги, мы с другими ребятами уже были на месте - в лесу около Ангарской.

Зеленый сверток нашли через полчаса. На следующий день наркотик привезли на вечеринку. По словам Софьи, все приглашенные на вечеринку знали, что там будет наркотик, и были согласны на это.

- В комнате был разложен стол, лежали косметические щипчики, тарелка, лист бумаги. Я достала капсулы от витаминов, мы опустошили их из расчета две капсулы на человека. Сначала употребили по одной капсуле, потом поставили таймер для употребления второй.

Идет суд над 7 участниками вечеринки - им от 17 до 21 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время допроса Софьи некоторые родители удрученно качают головой, смотрят в пол.

О том, как умерла Диана, девушка рассказывает сухо.

- Ей стало плохо, мы пытались оказать помощь. Вызвали "скорую", но спасти ее не смогли. Мы покинули квартиру.

- Каково ваше отношение к содеянному? - спрашивает гособвинитель.

- Считаю это большой ошибкой. Этого не нужно было делать.

«Сразу я попробовала из интереса, потом просто хотелось быть как все»

Еще одна обвиняемая, Кира, тоже поступила в вуз, но учебу пришлось отложить - девушка была под стражей.

- Сейчас я прохожу курсы по академическому рисунку, собираюсь поступать в следующем году, живу с мамой, - рассказывает о себе девушка.

Она тоже впервые попробовала наркотик на вечеринке в июле.

- Потом мы обсуждали с ребятами, что можно еще раз употребить наркотик. Сразу я попробовала из интереса, потом просто хотелось быть как все, в компании, - объясняет Кира. Эффект от наркотика она почувствовала примерно через полчаса после употребления.

- Мне было хорошо, хотелось веселиться, танцевать.

Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободыФото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас девушка жалеет о том, что употребляла психотроп.

- Это было ошибкой. Не хочу, чтобы такое когда-нибудь повторялось в моей жизни.

17-летний Федор собирался поступать в вуз, сейчас посещает курсы по компьютерной анимации. Тихим, подрагивающим голосом он рассказывает, что не знал, кто занимался покупкой наркотика. Обвиняемый говорит, что сдал меньше 20 рублей, а потом вместе с Софьей и другими ребятами из компании поехал искать закладку. На вечеринке Федор употребил две капсулы с наркотиком. После смерти Дианы компания поехала домой к Антону и была там до утра.

- Так все-таки, какие у вас планы на будущее и связаны ли они с наркотиками? - спрашивает адвокат.

- Ни в коем случае. Из всей ситуации я сделал вывод, что наркотики - это зло, и больше никогда в жизни к ним не прикоснусь.

- Какова была цель употребления наркотиков?

- Мы хотели хорошо провести время вместе. Тогда я не имел представления, насколько опасными могут быть последствия.

Из зала суда обвиняемые выходят притихшими, кто-то плачет.

«Это сильно повлияло на мою психику, пью серьезные медикаменты»

Поводом для вечеринки в том числе был день рождения Ильи, парня погибшей Дианы. Он студент-второкурсник Академии музыки. Илья, как и другие обвиняемые, 4 августа употребил наркотик во второй раз. Почему молодые люди выбрали именно психотроп МДМА?

- Мне казалось, этот наркотик более-менее безопасный - читал в интернете. После употребления первой капсулы я почувствовал открытость, приятно было общаться, слушать музыку, танцевать.

Какие чувства возникли после второй капсулы, обвиняемый не помнит.

- Когда Диане стало плохо, все уехали, а я остался. Мне не хотелось никуда уезжать. После случившегося я кардинально поменял свои отношения к наркотикам, понял свои ошибки. Это сильно повлияло на мою психику, 2 месяца провел в РНПЦ психического здоровья. Я до сих пор прохожу лечение, пью серьезные медикаменты, посещаю психотерапевта, у меня сильные провалы в памяти.

За незаконное приобретение, хранение и перевозку психотропов без цели сбыта молодым людям грозит до 5 лет ограничения свободы или от 2 до 5 лет лишения свободы.

По факту смерти студентки возбуждено еще одно уголовное дело - о незаконном сбыте запрещенных веществ, повлекшем по неосторожности смерть девушки в результате потребления психотропов. Расследование продолжается, наркодилера пока не установили. Наказание по этой части статьи гораздо более строгое - от 12 до 25 лет лишения свободы.