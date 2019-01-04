Tkeycoin преодолеет отметку $200 при поддержке европейского фонда

Согласно подписанному документу, фонд выступит в роли инвестора и будет способствовать продвижению блокчейн-технологий Tkeycoin на зарубежных рынках. Первой сделкой в рамках соглашения заявлена покупка активов Tkeycoin в сумме $3 500 000 на этапе первоначальной эмиссии. Наряду с этим фонд высказал заинтересованность в постепенном увеличении инвестиционного пакета и финансировании научных разработок и сервисов Tkeycoin.

Участие FDNM Consulting в российском проекте Tkeycoin окажет благотворное влияние на рост курса активов Tkeycoin. Как считают эксперты фонда, криптовалюта Tkeycoin способна всего за год-два достичь цены в $100 - 200, а уже после заключительной реализации активов его цена может превысить $600. Независимые аналитики поддерживают коллег фонда, считая, что следует пересмотреть прогноз цены на Tkeycoin в сторону увеличения.

Одна из главных стратегических задач проекта Tkeycoin на глобальном рынке - внедрение блокчейна во все сферы деятельности современного общества. Сегодня компания TKEY DMCC усилила продвижение проекта в различных юрисдикциях. Координация с фондом FDNM Consulting положительно влияет на этот процесс, состояние активов криптовалюты и способствует масштабированию всей технологии в целом.

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