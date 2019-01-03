Сметана 26% слишком жирная, а 10% - слишком жидкая. Какую можно есть?

Пока в Турции все заправляют йогуртами, у нас эту роль выполняет сметана. Что по этому поводу думает диетолог?

- Для пользы и контроля веса лучше использовать менее жирную сметану, например, 10-12% или заменять ее натуральными йогуртами, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. - Часто сметану выбирают по консистенции, ведь вкус почти такой же. Жирная сметана густая и плотная именно из-за высокой жирности.

К сметане с низкой жирностью относятся снисходительно из-за наличия в ней загустителей в виде крахмала или других веществ. Рекомендую читать этикетки, делать осознанный выбор и понимать, что производители преднамеренно не вредят потребителям. Если по рецептуре это допускается и улучшает качество продукта, то почему нет?

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кефир – идеальный продукт, им можно заменять ужин (Читайте здесь)

Диетолог: «В йогуртах с фруктами столько сахара, что это не польза, а нагрузка на организм» (Читайте здесь)

Обезжиренный творог есть бесполезно? (Читайте здесь)