2019-01-03T15:44:02+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Стерилизованное, пастеризованное, ультрапастеризованное молоко – нет никакой разницы. Главное - не сырое?

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций о продуктах, которые мы едим каждый день
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Пока одни спорят, что вкуснее - магазинное молоко или свежее, другие ищут разницу в способе его обработки. Диетолог-нутрициолог рассказывает, какая наиболее полезная для организма.

- Я столкнулась с разницей много лет назад: мы купили молоко, оно постояло, но не скисло, а прогоркло, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. - Позже выяснилось, что это зависит от способа обработки. То молоко было стерилизованным. В чем разница?

Самой щадящей обработкой считается ультрапастеризация. Это кратковременное воздействие высокими (порядка 150 градусов) температурами в стерильных условиях. Такая обработка сохраняет соли кальция и некоторые витамины, но молочнокислые бактерии погибают вместе с патогенной флорой, поэтому оно не скисает. Кипятить его не надо, храниться оно может несколько месяцев даже при комнатной температуре.

Врач-диетолог Инна Рожок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач-диетолог Инна Рожок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стерилизация – более длительная обработка чуть более низкой температурой. Такая обработка разрушает большинство витаминов, вредные бактерии, но и полезные молочнокислые – вот почему это молоко тоже не умеет киснуть. Что такое «скисает»? Это процесс, когда молочнокислые бактерии поедают лактозу – появляется молочная кислота. Когда молочнокислых бактерий нет, нет и этого процесса.

И самый распространенный способ – пастеризация: на молоко около получаса воздействуют температурой 65 градусов. Это убивает 98% патогенной флоры, а термостойкие молочнокислые бактерии сохраняются. Хранится пастеризованное молоко до двух недель.

Печь блины из скисшего пастеризованного молока не стоит. Нормально, когда процесс скисания контролируемый – например, простокваша вполне имеет право на существование. Но когда этот процесс запускаем мы сами, это может привести к активизации и размножению патогенных видов микроорганизмов. Хотите блинчиков? Возьмите свежий кефир.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

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