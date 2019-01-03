К Рождеству подкинет снега и приморозит до -18

Новый год встретили со слякотью под ногами. Дождемся ли трескучих морозов и хрустящих сугробов?

- В начале января температура по стране действительно выше климатической нормы. То плюс, то скромный минус, - подтверждает заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова. - В пятницу, 4 января, ночью столбик термометра покажет всего 3 - 8 мороза, а днем -1…-6. Местами - кратковременный снег, на дорогах гололедица. А вот уже к выходным зима потихоньку начнет укреплять свои позиции. Дело в том, что в субботу и воскресенье над Беларусью пройдется циклон, который движется с севера Европы и направляется к югу Украины. Начнет холодать, но не резко.

Судя по всему, снова можно расчехлять санки и лыжи. Ведь по прогнозам синоптиков, грядущий циклон подарит нам еще и сугробы. В субботу, 5 января, во многих районах страны пройдет снег. Местами, правда, все еще мокрый. Ночью - 4…11 мороза. Днем от - 6 до +2.

В воскресенье, 6 января, циклон уже отступит, а вот морозик задержится. По большей части страны пройдет кратковременный снег, дорогу прихватит гололедица. Среднесуточная температура опустится до -4…-10. В ночь на Рождество - еще холоднее. От 8 до 14 мороза, при прояснениях и вовсе до 15 - 18 с минусом. Рождественский день будет без осадков, с морозом не больше 6 - 12 градусов. Может, еще и солнце увидим.