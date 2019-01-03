2019-01-03T16:07:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Возле Гродно две машины сбили зубра: будут ли водители платить компенсацию за гибель краснокнижного животного?

В МВД говорят, что авария в зоне действия знака «Дикие животные» не усугубляет вину водителя
Оксана БРОВАЧ
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Зубр возле Гродно попал сразу под две машины. Фото: newgrodno.byЗубр возле Гродно попал сразу под две машины. Фото: newgrodno.by
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Авария случилась 1 января около 18:30 на дороге ГродноОзеры, как раз недалеко от угодий СПК «Озеры», где живет стадо зубров. Сначала животное попало под колеса «Форда». Водитель попытался затормозить, но зубр все равно оказался на капоте. Мощный зверь сумел встать и вышел на встречную полосу. Там его еще раз подбил «Опель» - на этот раз насмерть.

После встречи с зубром обе легковушки оказались всмятку. У обоих разбиты бамперы и лобовое стекло, продавлены капот и крыша. На место аварии вызвали скорую помощь, но водители серьезно не пострадали и в больницу их не забирали.

Так выглядит машина после встречи с зубром. Фото: newgrodno.by

Так выглядит машина после встречи с зубром. Фото: newgrodno.by

Теперь эксперты будут разбираться во всех обстоятельствах ДТП. От их выводов зависит, получат ли водители штраф. Наезд на зубра произошел в зоне действия знака, который предупреждает о появлении диких животных на дороге.

- ДТП в зоне действия знака «Дикие животные» не усугубляет вину водителя, так как это знак предупреждающий. Но, конечно, увидев такой знак, ради собственной безопасности стоит существенно снизить скорость и двигаться с большой осторожностью и вниманием, - отмечают в МВД.

Тем не менее, если окажется, что водитель мог предотвратить аварию, ему придется выплатить компенсацию за убитое животное. Зубр «стоит» 400 базовых величин – это больше 10 тысяч рублей. Кто будет платить – оба водителя в складчину, каждый всю сумму или кто-то один – решит суд.

Зубр в среднем весит полтонны - есть вероятность, что машина, которая его сбила, восстановлению не подлежит.

Зубр в среднем весит полтонны - есть вероятность, что машина, которая его сбила, восстановлению не подлежит.

- Все зависит от выводов следствия: почему так получилось, что оба автомобиля сбили зубра. Пока мы знаем о том, что произошло, очень поверхностно. Точно известно только одно: у нас погибло краснокнижное животное, на это у меня есть акт гибели. Но должна быть доказана прямая вина в гибели животного, - объясняет Василий Шлык, председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Под незаконную добычу животного эта ситуация не подпадает, соответственно, находится не в нашей компетенции, - добавили в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, которая занимается защитой животных из Красной книги.

В подобных ситуациях часто с водителя снимают вину - животные выбегают на дорогу неожиданно, и предсказать их поведение невозможно. Только вот машину восстанавливать придется за свой счет, если она не застрахована по КАСКО.

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