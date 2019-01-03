Список товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять: что изменилось?

Тема возврата не понравившихся подарков особенно актуальна после праздников. На днях белорусский Совмин как раз утвердил новый перечень качественных непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять. В него добавили несколько позиций.

Итак, что теперь нельзя вернуть или обменять?

1. Жидкости для электронных парогенераторов и наушники.

2. Качественные ветеринарные средства.

3. Почтовые марки, маркированные конверты и маркированные почтовые карточки.

4. Пробковый пол, настенную пробку и керамогранитную плитку.

5. Кроме качественных мебельных гарнитуров и наборов возврату и обмену теперь не подлежит и мебель, которая трансформируется с помощью электропривода.

Как и раньше, нельзя будет вернуть или обменять паркет, ламинат, плитку керамическую и обои. Но раньше магазин мог обменять купленные сгоряча 10 трубок ярко-желтых обоев, если вы возвращаете ровно столько, сколько покупали. Теперь же количество не имеет значения: обои без упаковки в любом случае придется оставить себе.

Важно знать, что многие из товаров в перечне все равно можно вернуть или обменять. И поможет в этом герметичная (вакуумная) упаковка и другая упаковка, по которой можно точно определить, что ее не вскрывал покупатель. Если она цела - можете возвращать товар в магазин. Но это не касается, например, ювелирных изделий, лекарств (в т. ч. ветеринарных), чулок и носков, белья и сигарет.

КСТАТИ

Какие еще качественные товары не подлежат возврату?

О том, что возврату не подлежат лекарства, предметы личной гигиены, белье и носки, все и так знают. А что еще есть в списке?

Носители информации (флешки, диски, дискеты).

Товары секс-шопов специального назначения.

Цветы, растения, семена.

Животные, птицы, рыбы, корма для них.

Ювелирные изделия и бижутерия.

Технически сложные товары бытового назначения (к ним относят часы, компьютеры, обогреватели, сканеры, газонокосилки и т. д.).

Косметика и парфюмерия, бытовая химия.

Ручки, автоматические карандаши, стержни, маркеры, фломастеры.

Игрушки, карнавальные принадлежности (костюмы, маски, полумаски).

Метражные товары: ткани, мех искусственный, ленты, кружево, тесьма, шнуры, бахрома, ковровые изделия, провода, шнуры, кабели, пленка, клеенка и т. д.

Фотопленка, фотобумага, фотохимикаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С одним подарочным сертификатом можно сходить в магазин несколько раз

Совмин навел порядок и с подарочными сертификатами - раньше они даже не упоминались в законодательстве, и между покупателями и продавцами было немало споров.

Во-первых, при продаже подарочного сертификата вам должны выдавать чек. Во-вторых, на сертификатах (или вкладышах к ним) должны быть все контакты реализатора и исполнителя, телефон для справок, срок действия или указание, что сертификат бессрочный. Кроме того, любые требования, которые уменьшают срок действия сертификата (например, его активация), теперь незаконны.

Сдачу за не полностью потраченный сертификат вам по-прежнему не дадут. Но на оставшуюся сумму вы теперь сможете прийти и отовариться в другое время (до конца действия сертификата).

Допустим, вам подарили сертификат в магазин косметики на 100 рублей. В магазине подходящих товаров нашлось только на 80 рублей. Раньше ваши 20 рублей просто сгорели бы, теперь потратить остаток в магазине можно и позже, но до окончания срока действия подарка. А вот если вы прозевали последний день, увы, непотраченные деньги не вернут.

Интересно, что в случаях утраты, кражи, порчи подарочного сертификата он не восстанавливается и деньги за него не возвращаются. Но если он был выписан на ваше имя, вы можете обратиться к продавцу с требованием восстановить ценную бумагу!