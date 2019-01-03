Эксперт о курсах валют: «Январские потери белорусский рубль может отыграть в феврале-марте»

Конец прошлого года и начало нынешнего для белорусского рубля выдались непростыми. С начала декабря доллар и евро подорожали на 2,2%, то есть до 2,1788 руб. и 2,4791 руб. соответственно. Российский рубль по отношению к белорусскому, наоборот, подешевел на 1,6%. Сейчас 100 российских рублей стоят 3,15 белорусского. О чем говорит такая тенденция? И чего ждать дальше?

- На курс рубля всегда в первую очередь влияет спрос и предложение на внутреннем валютном рынке. Нынешняя ситуация говорит о том, что на нашем рынке спрос на валюту превышает предложение. Значит, либо какие-то субъекты нарастили ее покупку, либо сократили продажу, либо и то и другое одновременно, - объясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». - Одна из возможных причин - это сокращение продаж и наращивание покупок валюты физлицами, которое происходит из-за роста зарплат. Нужно учитывать и операции предприятий, которые являются активными чистыми покупателями иностранной валюты. А еще есть государство. Оно тоже закупает на внутреннем рынке иностранную валюту, но об объемах этих покупок говорить сложно. Кроме того, мы знаем, что в 2018 году формировался огромный профицит бюджета, больше 5 млрд. рублей, по данным за январь - ноябрь. Правительство говорит о том, что все лишние деньги надо направлять на погашение госдолга. Но он сформирован в иностранной валюте, а бюджет - в рублях. Вероятно, этот профицит в тех или иных объемах будет осваиваться на внутреннем рынке, что может быть дополнительным фактором давления на рубль.

- А как насчет внешнего влияния? Ведь и российский рубль в последнее время заметно дешевеет.

- На позициях белорусского рубля по отношению к валютной корзине это не особенно сказывается, только на кросс-курсах, то есть курсах доллара, евро и российского рубля по отношению друг к другу. Например, на торгах 3 января евро немного снизился, потому что он снизился и на международном рынке. Российский рубль слабеет на внешних рынках - и у нас тоже падает. Но нужно помнить, что у нас по-прежнему сохраняется тесная торговая зависимость от России, и поэтому снижение курса российского рубля на нашем рынке не может продолжаться бесконечно. Это негативно влияет на внешнюю торговлю и, как следствие, на валютный рынок. В какой-то момент курс российского рубля перестанет снижаться или даже начнет расти, а доллар и евро, соответственно, могут начать расти еще быстрее.

- То есть наша валюта продолжит слабеть?

- В долгосрочной перспективе - да, но это явление не будет резким. Январь традиционно напряженный месяц для валютного рынка. Например, в прошлом году за первые три недели белорусский рубль упал чуть ли не на 3%, что является несколько аномальной динамикой за такой короткий промежуток времени. Но периоды ослабления будут сменяться периодами укрепления. Не исключено, что январские потери могут отыграться в феврале-марте.