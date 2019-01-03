Ожоги глаз и лица, переломы пальцев: от пиротехники пострадали 27 белорусов

Накануне праздников белорусов не раз просили покупать пиротехнику в надежных местах, а использовать - строго по инструкции. Но каждый раз в сводках милиции появляются пострадавшие от петард и фейерверков.

В Минздраве говорят, что с 31 декабря по 1 января от пиротехники пострадали 27 человек, причем 10 из них - дети. Только два человека получили травмы до Нового года, остальные - после. Среди пострадавших были и совсем малыши, например, даже 2016 года рождения.

В Солигорск 9-летняя девочка после полуночи вышла на улицу с родителями и получила травму от петарды, которую запустил кто-то неподалеку. С ранами лица ее доставили в больницу. А вот в Борисове 12-летний мальчик сам при родителях запускал петарду, но она взорвалась в его руке, и ребенок получил рваные раны пальцев.

Пострадали от пиротехники и взрослые, причем у многих довольно серьезные травмы. В Сморгони 37-летний мужчина запускал во дворе петарду, держал и не успел бросить, и она взорвалась у него в руках. Мужчина обратился в районную больницу, у него был открытый перелом пальца и оторваны кончики двух пальцев. Сейчас он госпитализирован, идет на поправку. Врачи говорят, что через пару дней его выпишут.

Из-за взрыва петарды в руке пострадала и 29-летняя жительница Речицы. Как сообщают в УВД Гомельского облисполкома, под утро 1 января она обратилась в больницу, врачи поставили ей диагноз «контузия правого глазного яблока, химический ожог правого глаза».

В Гродно молодой человек получил травму кисти, когда пытался взорвать петарду. Он обратился в травмпункт больницы скорой помощи, ему наложили швы. 32-летняя жительница Слонима получила ожоги лица из-за взрыва пиротехники.

- В сравнении с прошлым годом число пострадавших от пиротехнических изделий примерно такое же, - говорит начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук. - Тяжелых случаев не зафиксировано. В основном люди получали рваные раны пальцев кисти, травматические повреждения фаланг пальцев: например, переломы или рваные раны. Диагностированы также ампутация ногтевых фаланг, термические поражения груди, ушибы различных частей тела, в том числе лица. Система Минздрава в праздничные дни и настоящее время работает в повышенном режиме: усилилась работа штатных медпунктов, создавались временные медпункты, в местах массовых мероприятий дежурили бригады скорой медпомощи. Осуществлялось медсопровождение организованных коллективов или делегаций из регионов.

КОМПЕТЕНТНО

МВД: «Преступлений в новогодние сутки стало чуть меньше»

До сих пор идет работа по пресечению незаконного оборота пиротехники, ведь скоро рождественские выходные.

- Установлено уже 418 таких фактов, изъято свыше 7 миллионов единиц запрещенного товара, составлено более 320 административных протоколов, - уточняют в пресс-службе МВД.

Также в милиции говорят, что новогодняя ночь в целом прошла спокойно.

- Всего в республике в новогодние сутки зафиксировано порядка 50 преступлений, что меньше, чем в другие дни. Также эта цифра чуть меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (в ночь с 31 декабря 2017-го на 1 января 2018-го было 54 преступления. - Авт.). Больше всего в новогоднюю ночь совершалось краж и хулиганств, - сообщили в ведомстве.