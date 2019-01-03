Драка со смертельным исходом на Зыбицкой. Почему жителя Гродно после этого отпустили домой?

Столичная улица Зыбицкая слывет самой тусовочной в Минске, ведь она почти целиком состоит из баров и кафе. 31 декабря около половины шестого утра в одном из баров подвыпившие посетители завелись не на шутку - друг на друга ополчились мужчины из разных компаний. Один из посетителей попытался станцевать на столе, а возмущенный происходящим 46-летний минчанин сделал замечание.

- Для разрешения конфликта мужчины вышли на улицу, где впоследствии 46-летнему жителю столицы были нанесены три удара в область лица. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемого задержали через пару часов. Им оказался 28-летний житель Гродно. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РБ (причинение смерти по неосторожности). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Любопытно, что молодой человек был отпущен под обязательство о явке, о чем сообщил Следственный комитет. Интернет-пользователи стали задавать вопросы: почему парня отпустили, ведь погиб человек?

- Стоит отметить, что, во-первых, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности минчанину, а не в отношении парня, который проходит в качестве подозреваемого, - объясняет официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. - Во-вторых, причина смерти еще неясна. Говорить о прямой связи между ударами и смертью мужчины пока рано. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. В-третьих, убийство и причинение смерти по неосторожности не одно и то же. Сейчас допрошены свидетели, записи камер видеонаблюдения осмотрены. Расследование продолжается. В ходе следствия будет дана окончательная правовая оценка этой ситуации.