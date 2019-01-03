«Пусть будет первым и по жизни!»: 4-килограммовый Андрюша стал первым минчанином года

Больше чем для сотни мам в Беларуси новогоднее празднование оказалось не совсем традиционным: без мандаринов, оливье и шампанского. Что из привычных атрибутов, так это салют за окном роддома, но его заглушали детские крики. В первые сутки 2019 года в Беларуси родились 145 малышей, каждый четвертый - в Минске. Самая первая белоруска появилась на свет в Барановичах, а первым минчанином стал Андрюша, который родился в час ночи. Поздравлять малыша и его родителей в РНПЦ «Мать и дитя» приехал министр здравоохранения Валерий Малашко.

- Пожелать хочется, конечно, здоровья, развития, благополучия и мирного неба нашей стране и вашей семье, - зашел в палату к Екатерине Куневич министр. Маленький Андрюша сопел рядом.

Малыш родился через час после боя курантов. Параметры богатырские: до четырех кило не хватило 10 граммов, рост - 55 см.

- Андрюша должен был родиться 30 декабря. Когда этого не случилось, мы ждали его уже после праздников, но вечером 31 декабря стало ясно, что надо ехать в роддом, - улыбается мама первого минчанина года Екатерина Куневич. - В тот момент мы, конечно, не думали о том, что сын будет первым минчанином. Это он уже пускай осознает, когда вырастет.

- Это всегда радостно просто быть отцом в принципе, неважно, первого или нет. Но будем надеяться, что он будет первым и по жизни! - поддерживает разговор папа Александр.

Подарочные коробки мамы получили из рук министра здравоохранения.

Новый год в семье Куневичей планировался спокойным и домашним, мама ведь «глубоко беременна». Александр вместе со старшим сыном нарезку салатов взяли на себя. Правда, оливье остался нетронутым: Екатерина уехала в роддом около восьми вечера, позже приехал и муж. А сын отметил Новый год у бабушки.

- Некоторые роженицы просят, чтобы их не выписывали 31-го, чтобы не стругать салаты, - смеется мама. - У меня мужчины взяли все предновогодние хлопоты на себя.

Это вторые роды в семье Куневичей. И вторые партнерские.

- Всем советую, - улыбается Екатерина.

- В этом нет ничего страшного, как некоторые рассказывают, - подтверждает Александр.

За три дня в жизни маленького Андрея уже произошло много событий. Он стал первым минчанином года, позировал для десятков камер и самым первым в Беларуси получил подарочную коробку «MамаPro» с вещами, которые очень пригодятся малышу и маме. Там и миниатюрные маникюрные ножнички, и подгузники разных размеров, и много-много нужных вещей. Коробки получат все семьи, дети у которых родятся в январе в Минске. Кроме полезностей в коробке и письмо от Минздрава, также организаторы проекта обещают запустить анкетирование, где родители смогут рассказать, как им подарок. По откликам станет понятно, будет ли развиваться проект дальше.

В каждой из коробок уйма полезных и важных для мамы и малыша вещей.

- Мы работаем в тесном контакте с мамами, поэтому наши проекты получаются такими теплыми и нужными, ведь они созданы с ними и для них, - отметила руководитель проекта «МамаPro», врач - акушер-гинеколог Диана Мардас. - Мы рады, что работаем не параллельно, а вместе с государственными программами поддержки материнства и детства и что наши инициативы поддерживает Министерство здравоохранения РБ. И что не менее важно, все коробки собраны не на средства государственного бюджета, а при поддержке ряда брендов-партнеров, которые много лет заботятся о здоровье мам и малышей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что в подарочной коробке?