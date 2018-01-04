«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и сократил отставание в чемпионате Англии

Встречу лидеров английской Премьер-лиги называли главным футбольным событием месяца. Обе команды показывают, возможно, самый зрелищный футбол в Европе прямо сейчас. Лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль» в случае победы набрал бы 57 очков, у догоняющего «Манчестер Сити» осталось бы 47… По сути, мерсисайдцы гарантировали бы долгожданное чемпионство.

Игра началась с атак «Ливерпуля». На 18-й минуте Мане после выхода один на один пробил в штангу, в панике защитник «МанСити» Стоунз выносил мяч и попал в голову распластавшемуся вратарю Эдерсону – мяч срикошетил в ворота… и все тот же Стоунз выбил мяч с линии. Еще бы пару сантиметров (или миллиметров?) и система определения гола засчитала бы взятие ворот.

Еще бы пару миллиметров и был бы гол. Фото: скриншот видеотрансляции

В конце первого тайма Агуэро блеснул мастерством, когда на небольшом участке поля ушел от защитника и здорово пробил слета – попал впритирку со штангой и вывел «МанСити» вперед.

Агуэро забивает мяч. Фото: Фото: twitter.com/ManCity

После перерыва команды попеременно захватывали инициативу. Конвертировать усилия в забитый мяч смог «Ливерпуль» на 64-й минуте – Фирмино завершил классную многоходовую комбинацию. Но через 8 минут Сане вновь вывел «горожан» вперед: после классного удара мяч от штанги вонзился в сетку. В оставшееся время не раз было горячо как у ворот «МанСити», так и у ворот «Ливерпуля», но больше забитых мячей не было - 2:1. Для «красных» это первое поражение в чемпионате.

Теперь у «Ливерпуля» 54 очка, у «МанСити» - 50. Далее идут «Тоттенхэм» и «Челси» (по 48 и 44 очка соответственно). В чемпионате Англии осталось сыграть 17 туров.