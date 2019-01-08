2019-01-08T22:50:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«Аливария» стала победителем премии «Народная марка»

По итогам народного голосования, в котором приняло участие более 430 тысяч жителей Беларуси, компания «Аливария» стала лучшей в номинации «Производитель пива»
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«Это достойный результат, за который мы благодарны нашим потребителям. Высокое качество пивоваренной продукции «Аливарии» остается неизменным из года в год, чем мы не перестаем гордиться», - комментирует генеральный директор ОАО «Пивоваренная компания Аливария» Олег Хайдакин.

Основной вклад в отличные результаты компании вносит бренд «Аливария». По данным ритейл-аудита Nielsen, доля рынка бренда «Аливария» составила 17,8% за период январь - сентябрь 2018 г. Если обратиться к данным исследования, которое проводило агентство Millward Brown, то по результатам прошлого года, а также предыдущих лет, «Аливария» является самым известным пивным брендом в Беларуси. Кроме этого, «Аливария» – это первый бренд, который без подсказки называют потребители пива, когда их спрашивают о том, какие пивные бренды они знают - 33% потребителей называют «Аливария».

«Аливария Золотое» - одна из самых популярных и любимых марок белорусского потребителя. Этот сорт стал первым белорусским пивом, которое получило пивной «Оскар» - престижную награду Crystal Taste Award Международного института вкуса и качества. Из года в год этот сорт приносит в нашу копилку достижений новые награды», - ­ подчеркивает Олег.

Также прекрасные результаты демонстрируют и другие бренды из портфеля компании. Так, по данным ритейл-аудита Nielsen, доля рынка бренда «Балтика» (второй по вкладу в объем продаж бренд) по отношению к сентябрю 2017 г. выросла на 0,4 п. п., а доля рынка Zatecky Gus - на 1,4 п. п. (к сентябрю 2017 г.).

«Быть лидером рынка на протяжении стольких лет - задача непростая. Наша сила в том, что у нас отличная слаженная команда, богатый опыт - как собственный, так и международный Carlsberg Group, но самое главное - это наш продукт и его неизменное качество, которое ценят и любят наши покупатели», - отмечает Олег Хайдакин.

*Расчеты ОАО «Пивоваренная компания Аливария» основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen от 25.10.2018 по аудиту розничной торговли по категории пива в городах Республики Беларусь с населением более 10 000 человек (© 2018, Иностранное унитарное предприятие «Эй-Си Нильсен Бел»).

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Пивоваренная компания «Аливария» - лидер пивоваренной отрасли Беларуси. Контрольный пакет акций компании принадлежит Carlsberg Group - третьей по величине пивоваренной группе в мире.

Предприятие основано в 1864 году и является старейшим действующим пивоваренным производством Беларуси. Сегодня в портфеле компании 16 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», Zatecky Gus, Tuborg, S&R Garage, Carlsberg и другие. С 2018 года компания вышла в б/а сегмент с такими продуктами, как квас «Аліварскі» и энергетический напиток Flash Up.

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