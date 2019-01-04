«Каждый человек имеет право на ошибку»: в Минском городском суде начался суд «по делу медиков»

Сегодня, 4 января, в Минском городском суде прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и бывшего главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Лосицкий обвиняется по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки", Владимир Кравченок обвиняется по двум статьям: "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" и "Получение взятки".

Сегодня в зале суда был только Кравченок. С ним было заключено досудебное соглашение. Сейчас он работает врачом - стоматологом-ортопедом в 7-й стоматологической поликлинике.

По словам прокурора Юрия Шерснева, Кравченок условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнил в полном объеме.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Кравченок оказал содействие предварительному следствию в расследовании преступления, - сказал в суде прокурор Юрий Шерснев. - Изобличил при этом других участников преступления, выдал имущество, приобретенное преступным путем, уплатил доход, полученный преступным путем. Условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнил в полном объеме.

Перед журналистами Кравченок держался уверенно. Он же, отвечая на вопросы, сказал, что признает свою вину.

- Что вы ждете от суда? - спросили мы у него.

- Честного, беспристрастного суда. (...) Я честный человек, несмотря ни на что... Каждый человек имеет право на ошибку. Читаю Данте "Божественная комедия". Рекомендую всем почитать.

- Ваша зарплата раза в два уменьшилась?

- Раз в пять увеличилась, - ответил Кравченок то ли в шутку, то ли всерьез.

Судебный процесс начнется 11 января в 10 часов утра. В суд будут вызваны свидетели.

Напомним, о «деле медиков» стало известно летом прошлого года.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик выступил с сообщением о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения Беларуси. В списке задержанных - главврачи, представители фармацевтических предприятий… Среди задержанных оказался и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий.