КП Беларусь
Совет министров: обучение и воспитание школьников в городе стоит 1667 рубля в год, в деревнях – 3 808
Утвердили новое положение о порядке планирования расходов местных бюджетов
В совете министров приняли новые бюджеты.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Новые нормативы Совет министров принял 29 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба правительства.
Чиновники определили, сколько стоит обучение одного ученика в средней школе. В городах и поселках городского типа 1 667,92 рубля в год, а на селе — 3 808,76 рубля.
В постановлении объясняется, что туда входит: расходы на зарплату, компенсации на покупку литературы, выходные пособия, командировки, покупка расходных материалов, оплата связи, транспорта, ремонта оборудования и инвентаря, другие текущие расходы.