Совет министров: обучение и воспитание школьников в городе стоит 1667 рубля в год, в деревнях – 3 808

Новые нормативы Совет министров принял 29 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба правительства.

Чиновники определили, сколько стоит обучение одного ученика в средней школе. В городах и поселках городского типа 1 667,92 рубля в год, а на селе — 3 808,76 рубля.

В постановлении объясняется, что туда входит: расходы на зарплату, компенсации на покупку литературы, выходные пособия, командировки, покупка расходных материалов, оплата связи, транспорта, ремонта оборудования и инвентаря, другие текущие расходы.