Чудесная находка в мядельском храме: в стене нашли мощи святой II века, которые спрятал монах почти 80 лет назад

Сенсационную находку обнаружили в мядельском костеле Матери Божией. В стене храма оказался тайник, где были замурованы приходские книги записей рождений, бракосочетаний, смертей, списки тех, кто жертвовал на храм, и святые реликвии. Среди находок - мощи святой Цецилии (она жила в Риме в ІІІ столетии, считается покровительницей церковной музыки), святой Терезы и папы Григория Великого.

Информация о тайнике долгие годы хранилась в архиве ордена кармелитов, который находится в Кракове. Недавно архивисты передали в Мядель несколько старых фотоснимков, на которых изображен костел и его прихожане. Вместе со снимками в архивах нашли информацию о тайнике.

- В стене была ниша, оштукатуренная изнутри. Туда в 1940 году положили реликвии и замуровали. Сделал это монах, который последним покинул костел перед тем, как в Мядель пришли большевики. Имя этого человека узнать не удалось, известно лишь, что он успел выехать в Польшу, - рассказал ксендз Юрий Кулай. - Вместе с реликвиями нашли записку, в которой он объяснил свой поступок.

«17 лютага 1940 года гэтыя рэчы і рэліквіі святой Цэцыліі, святога папы Грыгорыя Вялікага, святой Тэрэзы змяшчаюцца тут з мэтай іх захавання і абароны ад прафанацыі і знішчэння», - цитирует ксендз содержание записки. Миссия неизвестному монаху удалась. Он выбрал удачное расположение для тайника - в верхнем ярусе. Никому не пришло в голову что-либо искать в этом труднодоступном месте. Реликвии оставались нетронутыми и тогда, когда костел стоял заброшенным, и когда там были склады удобрений и сельхозтехники.

Все найденное останется в костеле. В местный музей передали только ксерокопии сертификатов, которые подтверждают подлинность частиц святых мощей. В 2019 году верующие смогут увидеть реликвии. Для этого в костеле нужно провести подготовительную работу.

- Нужно подготовить специальные реликварии, - объясняет ксендз. - Думаю, в течение года мы сможем сделать это, и, как и ранее, верующие смогут поклониться мощам.