2019-01-04T14:07:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ущерб за пропажу вагона водки в Гомеле будет возмещать завскладами

Завод пытался взыскать крупную сумму с грузчиков и кладовщиц, но суд признал их невиновными
Павел МИЦКЕВИЧ
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Завод подал в суд иск о взыскании недостачи с трех кладовщиц.Завод подал в суд иск о взыскании недостачи с трех кладовщиц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Почти год длится история Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир», где пропало больше 47 тысяч бутылок водки. Напомним, в феврале прошлого года огромную недостачу начальство пыталось повесить на грузчиков. О «преступлении века» стало известно после того, как несправедливо обиженные грузчики пришли к юристу независимого профсоюза РЭП Леониду Судаленко и попросили о помощи. После внеочередной инвентаризации на складе готовой продукции завода обнаружилась огромная недостача в 263 тыс. рублей. Когда в суде выступили рабочие и профсоюзный инспектор, представитель ликеро-водочного завода заявил, что администрация не имеет претензий к грузчикам.

Но в конце года ситуация повторилась: завод подал в суд иск о взыскании недостачи с трех кладовщиц. Одну из них - заведующую складами - уже судили по уголовной статье за злоупотребление служебными полномочиями. По версии следствия, отгрузку со склада продукции ликеро-водочного завода проводили без составления сопроводительных документов, а водку продавали через магазин без проведения выручки через кассу. По приговору заведующая складами выплатила 1860 рублей недостачи. В остальной части уголовное дело приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

После этого завод подал гражданский иск к той самой заведующей и еще двум бывшим кладовщицам - Валентине и Наталье. Они тоже обратились к Леониду Судаленко, который представлял интересы кладовщиц в суде.

- Завод хотел взыскать с Валентины и Натальи больше 96 тыс. рублей предъявленной им недостачи. Но их невиновность удалось доказать, суд с этим согласился - ведь, кроме наличия договора о коллективной материальной ответственности, в иске не приводится никаких доказательств вины кладовщиц. В итоге всю ответственность и полною сумму иска суд возложил на ту заведующую складами, которую судили по уголовной статье, - рассказал юрист «Комсомолке».

Когда решение суда вступит в законную силу, женщине придется выплатить предприятию больше 100 тыс. долларов в эквиваленте. Но куда пропали те самые 47 тыс. бутылок водки, так до конца и не выяснили - этим сейчас снова занимается следствие. Бывшая заведующая складами не признала себя виновной и утверждает, что не знает, куда подевалось столько водки. Она считает, что недостача возникла из-за ошибок бухгалтерии.

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