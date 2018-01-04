1,12 см от гола: судьбу главного матча сезона в Англии решила система Hawk-Eye

Встречу «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» называли главным матчем месяца, если не сезона в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы шли на первом месте с отрывом от «горожан», по сути, главных преследователи, на 7 очков. В случае победы они бы почти гарантировали долгожданный чемпионский титул. В последний раз «красные» становились чемпионами в 1990 году. С тех пор они утратили статус самой титулованной команды Англии (у «Манчестер Юнайтед» 20 титулов, у «Ливерпуля» - 18).

Игра получилось зрелищной в плане борьбы и скоростей, а вот ударов в створ было немного - всего четыре за первый тайм и девять суммарно за матч. «Ливерпуль» сыграл смелее, но, как часто бывает в больших матчах, все решили детали. Первый удар «МанСити» в сторону ворот соперника был лишь на 28-й минуте, а первый в створ (на 40-й минуте) сразу стал голевым. Это Агуэро показал супермастерство, на квадратном метре обыграв соперника и забив с острого угла.

Интересно, что до этого одна из атак «Ливерпуля» завершилась попаданием в штангу, и тут же защитник «Сити» Стоунз, в панике выбивая мяч, угодил в голову вратарю. В итоге мяч завис на линии ворот, и все тот же Стоунз выбил его со второго раза.

Тот самый момент, когда Стоунз выбивает мяч. Фото: twitter.com/ManCity

По видеокартинке создалось впечатление, что был гол, но система Hawk-Eye («Ястребиный глаз») показала, что вся проекция мяча (по правилам только в этом случае засчитывается гол) не пересекла линию - не хватило 1,12 см!

Мяч завис на линии - до гола не хватило 1,12 см. Фото: стоп-кадр трансляции.

Эта система действует в Англии с 2013 года, на стадионе установлено 14 камер, которые сканируют поле и в случае взятия ворот посылают сигнал на часы рефери.

Во втором тайме «Ливерпуль» пошел большими силами вперед, но смог выжать лишь один гол. А «Сити» жалил контратаками и благодаря голу Сане наработал на победу - 2:1.

- Очень интенсивная и сложная для обеих сторон игра. «МанСити» попал в штангу, но мяч влетел в ворота. Мы тоже попали в штангу – и мяч не пересек линию. Это было непросто, но это нормально. Это тактический футбол. «Ливерпуль» проиграл, это не очень хорошо, но это не так уж важно. Это наша самая сложная игра сезона, – сказал Юрген Клопп.

Тренер «Ливерпуля» обратил внимание на еще один момент:

- Мне очень нравится Венсан Компани. Но как он вообще мог не получить красную карточку? Он был последним защитником и так пошел в подкат... Если бы он чуть сильнее ударил Мо Салаха, тот выбыл бы до конца сезона.

- Обе команды показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. Мы рады, что эта победа сократила отставание, - сказал Пеп Гвардиола. - «Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность», – сказал Гвардиола.

Резюмируя, можно сказать, что «Ливерпуль» был хорош, но «Сити» был более мотивированным. Агуэро, вновь забивший в топ-матче, стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в семи домашних матчах подряд против одного соперника. И незаметную, но важную роль сыграл Бернарду Силва: чаще всех возвращал мяч «Сити», пробежал 13,7 километра (рекорд сезона АПЛ) и показал точность передач 83% (лучшая среди полузащитников и нападающих «Сити»).

Голубая луна - намек, что в этот вечер удача была на стороне "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

«Ливерпуль» не только впервые проиграл в чемпионате, но и впервые пропустил два мяча с 21 апреля прошлого года (тогда тоже от «Сити»). Но главное, что будет дальше. В чемпионате Англии осталось сыграть 17 туров, отрыв «красных» от «горожан» - 4 очка. Еще никогда в истории чемпионатов Англии команда с 54 очками после 21 тура (как сейчас у «Ливерпуля») не упускала титул.

Но в 2014 году «Ливерпуль» растранжирил солидное преимущество и драматично упустил титул на финише сезона тому же «Сити». Хотя все хором повторяют, что нынешняя команда выгодно отличаются от образца пятилетней давности в плане сбалансированности. Самое интересное впереди.

Положение лидеров: «Ливерпуль» - 54 очка, «Манчестер Сити» - 50, «Тоттенхэм» - 48, «Челси» - 44, «Арсенал» - 41, «Манчестер Юнайтед» - 38.

Формально у «Ливерпуля» проще календарь: из топ-клубов играть с «Челси» и «Тоттенхэмом»ь дома и с «Манчестер Юнайтед» в гостях. «Сити» предстоят встречи на своем поле с «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом» и «МанЮнайтед» на «Олд Траффорд».