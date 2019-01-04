Дорожный налог предлагают платить помесячно, за «длительность» введут скидки

На сайте Министерства финансов появился проект нового указа президента «О платежах за участие в дорожном движении». «Комсомолка» посмотрела, что же нового предлагает документ.

Как это работает сейчас?

Так называемый дорожный налог (правильное название «госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении») стали собирать в 2014 году. Сумма зависит от массы автомобиля - на большинство легковушек пошлина составляет 6 базовых величин в год (с 1 января это 153 рубля). Оплачивать пошлину нужно во время прохождения техосмотра. Многие водители с тех пор решили: техосмотр не проходить, пошлину не платить - мол, штрафы все равно обойдутся дешевле.

Сейчас за езду без техосмотра на первый раз можно отделаться предупреждением или минимальным штрафом в 25,5 рубля. Если остановят повторно в течение года - минимальный штраф 51 рубль. В результате без техосмотра стала ездить половина минских водителей.

- Некоторые особо принципиальные проходили техосмотр, после чего забирали диагностическую карту, но пошлину не оплачивали и поэтому фактически доступ к участию в движении не получали - штампа в сертификате техосмотра не было, - рассказал «Комсомолке» председатель одного из минских автомобильных клубов. - Инспекторам ГАИ они потом показывали диагностическую карту - мол, смотрите, техосмотр пройден, машина полностью исправна, а пошлину не собираюсь платить в принципе. Иногда инспекторы закрывали глаза на такое нарушение.

В результате власти задумывались о закручивании гаек для тех, кто не проходит техосмотр. Пугали тем, что базу техосмотра «прикрутят» к системе фотофиксации скорости, и за отсутствие ТО «письма счастья» будут приходить автоматически - как сейчас за скорость. Говорили и о некой дифференцированной оплате - мол, зачем брать деньги за весь год с тех, кто ездит на машине, например, только летом?

Как это будет работать?

И вот, проект документа обнародовали. Дорожный налог для физлиц теперь официально будет называться «платой за участие в дорожном движении» - для юрлиц ничего не поменялось. Самое главное отличие - физлица теперь могут платить налог ежемесячно, как страховку. Цена вопроса осталась прежней: например, за самый популярный диапазон массы легковушки - те же 6 базовых в год, то есть по 0,5 базовой в месяц. Но зато есть «скидка за длительность»: если оплатить минимум за год - выйдет на 20% дешевле. Как и прежде, 50%-ная скидка действует для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й группы. Получается, лучше стало всем: и тем, кто использует машину круглогодично (скидка 20%), и тем, кто ездит, скажем, только летом (можно оплатить пошлину только на отдельные месяцы). Оплатить все можно через ЕРИП.

А что со штрафами за уклонение?

Как и грозились, отсутствие оплаты будут автоматически отслеживать через камеры. По данным «Комсомолки», для этого задействуют мощности BelToll. Интересно, что внутри МКАДа таких камер пока нет. За каждое выявленное нарушение - 25,5 рубля. А что если камера «хлопнула» несколько раз за месяц? Обещают, что повторности в течение месяца у «писем счастья» не будет. Оплатить штраф нужно будет в течение 30 дней с момента получения письма. Посмотреть собственные нарушения можно будет на сайте portal.gov.by (нужно ввести номер техпаспорта), также будет смс-рассылка. Кстати, контролировать оплату госпошлины у юрлиц тоже будут автоматическими камерами.

Когда может начать работать новая система?

Если проект указа примут в предложенном виде, он может полностью начать работать уже с 1 июля. Однако к этому моменту должна быть полностью отлажена работа всей системы - и не факт, что это случится в срок.