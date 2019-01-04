Министр труда Ирина Костевич: Средняя пенсия в 2019 году составит 411 рублей

За прошлый год пенсии по возрасту рекордно увеличивались - трижды. В итоге белорусы, вышедшие на заслуженный отдых, стали получать на 16% больше.

- Средняя пенсия по возрасту в декабре прошлого года составила 394 рубля. Прогнозируем, что средняя пенсия в 2019-м составит где-то 411 рублей по году, - рассказала на пресс-конференции министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Пенсии прирастут не только номинально, но и в реальном выражении - то есть с учетом инфляции. По прогнозам Минтруда, этот прирост составит 10,8%.

Пожилых людей (старше 65 лет) с каждым годом становится все больше. Сейчас их 15% от населения, а к 2030 году будет больше 20%. Людей в трудоспособном возрасте, наоборот, все меньше из-за снижения рождаемости. Поэтому нашей солидарной пенсионной системе (это когда пенсии платят за счет взносов работающих белорусов) с каждым годом будет все труднее. В прошлом году замминистра финансов Юрий Селиверстов предложил сделать «добровольно-принудительной» накопительную пенсионную систему, чтобы люди сами могли распоряжаться своими пенсионными сбережениями. А еще - уменьшить для предприятий взносы в Фонд соцзащиты, чтобы улучшить их конкурентоспособность (сейчас они отдают 34% зарплатного фонда).

С начала этого года по похожей схеме пошла Литва. Всех младше 40 лет автоматически включили в накопительную пенсионную систему (но в течение полугода можно выйти, если копить на дополнительную пенсию не хочется), подоходный налог уменьшили на 1%, а взносы в местный фонд соцстрахования - на 0,55. Каждый литовец станет получать больше денег на руки и сможет отправить этот излишек в накопительный пенсионный фонд по выбору. Может, и у нас задумывались об аналогичной системе?

- Механизм добровольного пенсионного страхования уже существует. Он достаточно медленно развивается. Добровольное пенсионное страхование развито прежде всего среди юрлиц, но им охвачено всего 4% работающих граждан, - ответила на вопрос «Комсомолки» Ирина Костевич. - Бесспорно, систему добровольного пенсионного страхования, которая есть, мы должны максимально развивать и популяризовать среди работодателей и граждан. (…) Мы сейчас не рассматриваем вариант сокращения тарифов по пенсионному и социальному страхованию. Но делаем аналитические расчеты, чтобы в средней и долгосрочной перспективе внести изменения в нашу пенсионную систему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минтруда о базе тунеядцев: «Она позволит делать экспертные оценки, сколько человек находится за пределами страны»

Неработающие белорусы вместо налога на тунеядство должны полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: горячую воду (с 1 января) и отопление (с 1 февраля). На белорусов, которые находятся за границей, это не распространяется. В Минтруда уже составляли рекомендации для тех, кто учится или работает в другой стране. Но что делать, если у человека нет ни работы, ни учебы? Скажем, белоруска вышла замуж за иностранца и занимается домашним хозяйством.

- Нужно предоставить информацию о том, что она находится за пределами страны. Любую, здесь нет жесткого регламента, - пояснила Ирина Костевич.

Власти надеются, что база поможет понять, сколько у нас неработающих людей и где они находятся.

- Есть официальная статистика по обследованию домохозяйств, хоть это оценочный показатель, - 93 тысячи работающих за пределами страны. А кто-то говорит, что их намного больше. База данных позволит делать экспертные оценки, сколько человек находятся в поиске работы, сколько по объективным причинам не хотят работать, потому что у них достаток в семье, сколько граждан находятся за пределами страны по разным причинам. Кто-то учится, кто-то работает, а кто-то нашел вторую половинку, - рассказала министр.