Оршанцы - о новых правилах жизни района: «Предприятия точно вздохнут с облегчением»

Новый год оршанцев порадовал: за их малую родину взялись на государственном уровне. Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Оршанского района Витебской области», что предполагает многочисленные льготы аж до 31 декабря 2023 года (см. «ПОДРОБНОСТИ»).

В пресс-службе президента сказали, что цель нововведения - повысить качество и уровень жизни, стимулировать бизнес.

- К сроку завершения программы в 2023 году мы должны выйти на показатели выше среднеобластных. Предстоит напряженная совместная работа на уровне всех госструктур и органов власти, - заявил председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко агентству БелТА.

Если все получится, похожий подход внедрят и в других регионах Беларуси.

Почему такое внимание к Орше?

Президент всегда уделял особое внимание Оршанскому краю - это и его родина, и крупный транспортный узел на пересечении торговых путей всего региона. Пару лет назад Александр Лукашенко поручил «навести железный порядок» в регионе. Но с задачей чиновники справлялись плохо. В прошлом году после посещения одного из предприятий района президент устроил разнос, нашел на территории дырявую крышу, «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту». А в августе отправил в отставку двух министров и сменил правительство за невыполненные поручения.

В 2018 году в районе начались масштабные стройки: реанимируют мясокомбинат, строят три молочно-товарные фермы. На молочном комбинате устанавливают новое оборудование, на инструментальном заводе (тот, после прогулки по которому президент устроил разнос) отремонтировали крышу и фасад, завершается модернизация Оршанского льнокомбината. В 2019 году начнут строить четвертую молокоферму и свиноводческий репродуктор. В планах - открыть в поселке Болбасово большой транспортный узел со своим аэропортом.

Бизнес: «Пока не все пункты нам ясны»

Мы спросили оршанские предприятия, рады ли они изменениям. В основном признаваться они отказывались: одни говорят, мол, еще ничего не ясно, другие боятся привлекать к себе лишнее внимание.

- Указ даст возможность предприятиям с облегчением вздохнуть из-за уменьшения налоговой нагрузки. Например, до выхода указа мы платили в ФСЗН 34%, а теперь будем 24%. Деньги останутся в распоряжении предприятия. Мы уже запланировали, куда их направим, но это коммерческая тайна. Пока не все пункты нам ясны. В частности, пункт об уменьшении налога при упрощенной системе налогообложения до 1%. А что с субъектами хозяйствования, работающими по другим системам налогообложения? После 9 января в Оршанском райисполкоме нам обещали дать разъяснения по всем интересующим нас вопросам, - на условиях анонимности рассказал нам директор одного из предприятий.

Райисполком: «Надеемся, молодежь перестанет уезжать»

В Оршанском райисполкоме рассказали, что звонков с вопросами о применении указа становится все больше.

- Указ долго разрабатывали с учетом всех предложений. В первую очередь изменения направлены на создание новых рабочих мест и на рост инвестиций. Налог по упрощенной системе для производителей товаров и услуг будет 1% и 3% соответственно. Для тех, кто не работает по упрощенной системе налогообложения, ничего не изменится, только льготы по платежам в ФСЗН и по инвестиционным вычетам, - рассказали в райисполкоме. - В этом году должен заработать новый логистический центр рядом с аэродромом в Болбасово. Строят его в три этапа: сначала подключают автомобильные перевозки, затем железнодорожные и воздушные. С одной стороны, это транспортно-логистический узел, а с другой - там большая площадка, где будут строить промышленные производства. Прорабатываются вопросы сотрудничества с Китаем и Индией. Кроме того, планируем с помощью указа повысить местные доходы и направить их на благоустройство города, а также повысить зарплаты бюджетникам. А еще мы давно ждем появления первого в Орше технического вуза, но пока предложение не поддержали. Сейчас открываем центр подготовки и переподготовки рабочих специальностей в области машиностроения. Надеемся, молодежь перестанет уезжать и найдет работу на предприятиях Орши.

ПОДРОБНОСТИ

Что изменится для Оршанского района?

1. Раньше зарплата директора госпредприятия не могла быть выше средней по организации более чем в 3,5 раза. Теперь ограничения сняли.

2. На предприятиях не будут проводить выборочные проверки, а внеплановые - в исключительных случаях.

3. Случаи заключения под стражу за экономические преступления должны свести к минимуму.

4. Предприятия района освободят от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, снизятся ставки налога при упрощенной системе налогообложения, уменьшатся отчисления на пенсионное страхование, а отсрочка (рассрочка) по уплате налогов не будет облагаться процентами.

5. На территории района разрешили применять строительные и технические нормы Евросоюза, ЕАЭС и Китая, без адаптации к нашим нормативам. Строить станет проще.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Население Оршанского района - 156,5 тысячи человек, в Орше - около 114,2 тысячи человек. Самые известные организации района: льнокомбинат, мясокомбинат, молочный комбинат, фирма «Свiтанак», станкозавод «Красный борец», «Экомол».