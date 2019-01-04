Рождественские выходные в Минске: последние дни новогодних ярмарок, концерт Войтюшкевича и «Елки»

- В эти выходные обязательно сходите на праздничные ярмарки, потому что две из четырех работают последние дни. «Песочница» с глинтвейном и новогодними подарочками на Куйбышева, 45 закроет зимний сезон 6 января, а кирмаш на площади Свободы закончит работу уже 5-го. В последний день работы обещают музыкальную программу: в 19.30 выступит инди-поп-группа Oili, в 21.00 - Нина Смирнова, а в 22.00 - Dzivasil. Продолжат работу ярмарки около Дворца спорта и Дворца Республики.

- Последние выходные работает и международный православный рождественский фестиваль во Дворце искусств. На ярмарке будут продаваться праздничные сувениры, расписная керамика, текстиль и швейные изделия. Можно будет купить и полезные лакомства - орехи, халву, сухофрукты, домашнюю выпечку и отведать блюда в монастырской трапезной. До 6 января с 10.00 до 20.00. Козлова, 3.

-Еще можно успеть на Главную елку страны во Дворец Республики. На новогоднем шоу вместе с героями представления зрители побывают и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнают много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений, постигнут истинный смысл музыки и, конечно же, станут свидетелями чуда - появления волшебного сада в холодных снегах. 5 - 6 января, 11.00, 14.30, 18.00. Октябрьская, 1. Билеты: 6 - 25 руб.

- Открытую пробежку устраивает (неожиданно!) пивной бар. Организаторы предлагают убежать от суеты и ознаменовать начало длинных выходных. Желающим начать новый год спортивно надо прийти в 14.00 на Герцена, 10. Прямо в баре переодеться в спортивную форму, оставить вещи, послушать напутственное слово организаторов и бежать! 5 или 10 километров - дистанцию каждый выбирает для себя сам. 5 января, 14.00, старт от Герцена, 10.

- Продлить праздничное настроение можно и в кинотеатрах. До 9 января в прокате «Елки Последние». Это несколько новогодних историй, как было и в прошлых частях. Но, пожалуй, именно этот фильм будет самым трогательным, добрым и волшебным из всех, потому что герои будут прощаться со зрителями. Кинотеатры города. Билеты: от 4 руб.

- Еще один рождественский фильм, но не такой массовый - «Рождество, опять». Попасть на него сложнее: будет всего три сеанса (7, 9 и 13 января) и только в одном кинотеатре - в «Ракете». Ленту, которая получила немало наград, покажут на английском языке, но с русскими субтитрами. Главный герой - одинокий продавец рождественских елок, которого бросила подруга. День за днем Ноэл сонливо продает ели и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

7 января, 19.00, 9 и 13 января, 21.00. Пер. Рабочий, 3. Билеты: 4,5 руб.