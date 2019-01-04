Новогоднее чудо! У сестер из Жодино появились инвалидные коляски

Каждый год «Комсомолка» берется сделать хотя бы одно, но значимое доброе дело. Ушедший 2018-й не стал исключением. В самом конце декабря мы написали о семье Вашкевич из Жодино. Мама Катерина воспитывает двух дочек - старшей Жене 15 лет, а младшей Софии - 7. В карточках у обеих одинаковый диагноз - ДЦП. Перед праздниками у нас была простая идея: сделать вместе с читателями подарки девочкам. Правда, пока не встретились, еще не знали, что они закажут Деду Морозу. А идей у нас хватало: диапазон догадок простирался от милых игрушек до живого комочка - котенка или щенка.

Девочки - две противоположности: Женя спокойная, Софийка - живчикФото: Павел МАРТИНЧИК

Познакомились мы с Женей и Софией в реабилитационном центре для детей-инвалидов, где они как раз находились. Катерина сразу рассказала нам, что сестры очень ждали праздников, спрашивая у мамы, где же елка. Правда, запросы у них были небольшие. Скажем, 15-летняя Женя показала, что хочет мозаику, потому что про подарок спросили именно тогда, когда девочки ее собирали. А вот мама в конце разговора очень скромно и без особой надежды сказала:

- Вообще, если откровенно, детям нужны коляски.

Пожалуй, это и есть то желание, исполнение которого и стало бы настоящим новогодним чудом. Но кто может стать добрым волшебником, который принесет сразу два таких нужных подарка? Будь больше времени, можно было бы дать возможность читателям сделать доброе дело и ждать. Но до Нового года оставалось совсем чуть-чуть, и просто ждать было опрометчиво. И «Комсомолка» тем временем обратилась к своему давнему партнеру и не прогадала. Добрым волшебником для семьи Вашкевич стала компания «Мегатоп» - один из самых узнаваемых брендов Беларуси. Там в ответ на предложение просто поинтересовались, какие коляски нужны, и без лишних слов их купили.

Софийка по слогам читает книжки игрушкамФото: Павел МАРТИНЧИК

«До последнего не верили, что появятся две коляски»

В предновогоднюю рабочую субботу мы отправились в Жодино, домой к девочкам. Семья успела вернуться домой из реабилитационного центра. А буквально с порога мы узнали от Софии, что она видела неправильного Деда Мороза - в синей шубе, а он должен быть в красной.

Приехали представители редакции и компании «Мегатоп» пока что с одной коляской - для Жени. Коляска для Софки еще не доставлена в Беларусь, но уже заказана и оплачена - через пару недель будет дома у Вашкевичей.

До этого София передвигалась на старой коляске, которая предназначена для детей до трех лет. Пока на улице скользко, Катерина с дочками выходила из дома нечасто. Уверены, что теперь благодаря новой легкой коляске София сможет чаще бывать на улице, ведь такой любознательной крошке очень тяжело постоянно находиться в четырех стенах.

- Это для нас очень нужный подарок, и мы, честно говоря, до последнего не верили, что появятся сразу две коляски для дочек, - рассказала Катерина Вашкевич. - Спасибо огромное, что помогаете.

- Ну что, Женька, удобно тебе? - интересуется у дочки Катерина.

- Да! - отвечает девочка.

- Я прочитал, что вы любите раскраски, - заместитель директора компании «Мегатоп» Алексей Савицкий протянул девчонкам яркие журналы и игрушки. Девчонки оживились и стали увлеченно рассматривать.

Снеговиков и яркие книжки девочки рассматривали с интересомФото: Павел МАРТИНЧИК

- Ну что, будете раскрашивать, София? Ты будешь или Женя тоже? - улыбается мама девочек. В семье шутят, что главный живчик здесь Софийка. Она решает, чем будут с сестрой заниматься, какие игрушки будут у кого. Женя старше и спокойнее.

София приглашает нас к накрытому столу - показывает, чтобы мы садились на диван. На столе пирог с сухофруктами, который приготовила Катерина. Рядом - новогодняя елка, а под ней - Дед Мороз. На этот раз правильный, в красной шубе и шапке. Тот самый настоящий Дед Мороз, который исполнил важные желания в одной семье. Теперь самое время загадать новые, пускай они обязательно исполнятся!