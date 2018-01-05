2019-01-05T12:06:47+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне, заработав 163 тысячи долларов

Это уже третий титул 20-летней Арины в карьере
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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По ходу турнира Арина Соболенко набирала мощь и уверенность. Фото: twitter.com/ShenzhenOpenWTAПо ходу турнира Арина Соболенко набирала мощь и уверенность. Фото: twitter.com/ShenzhenOpenWTA
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Первый же турнир года и первая победа. 13-я ракетка мира Арина Соболенко была посеяна в Шэньчжэне первой, потому что имела наиболее высокий рейтинг из всех участников. И она подтвердила статус фаворита. На пути к титулу Арина обыграла немку Татьяну Марию, а затем двух россиянок - Екатерину Александрову и Марию Шарапову.

А сегодня с разницей всего лишь в три часа белоруска выиграла полуфинал у китаянки Ванфань (6:2, 6:1) и финал у 62-й ракетки мира американки Алиссон Риске (4:6, 7:6, 6:3).

За победу Арина получит 163 тысячи 260 долларов и 280 рейтинговых очков. Это приблизит её к топ-10.

Теперь Арине предстоит 9-часовой перелет в Сидней, где пройдут турниры перед Открытым чемпионатом Австралии. В Сиднее Арина начнет матчем против чешки Петры Квитовой – 7-й ракетки мира.

Видео церемонии награждения на турнире в Шэньчжэне

Арина Соболенко с новым трофеем. Фото: WTA

Арина Соболенко с новым трофеем. Фото: WTA

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