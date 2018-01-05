Арина Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне, заработав 163 тысячи долларов

Первый же турнир года и первая победа. 13-я ракетка мира Арина Соболенко была посеяна в Шэньчжэне первой, потому что имела наиболее высокий рейтинг из всех участников. И она подтвердила статус фаворита. На пути к титулу Арина обыграла немку Татьяну Марию, а затем двух россиянок - Екатерину Александрову и Марию Шарапову.

А сегодня с разницей всего лишь в три часа белоруска выиграла полуфинал у китаянки Ванфань (6:2, 6:1) и финал у 62-й ракетки мира американки Алиссон Риске (4:6, 7:6, 6:3).

За победу Арина получит 163 тысячи 260 долларов и 280 рейтинговых очков. Это приблизит её к топ-10.

Теперь Арине предстоит 9-часовой перелет в Сидней, где пройдут турниры перед Открытым чемпионатом Австралии. В Сиднее Арина начнет матчем против чешки Петры Квитовой – 7-й ракетки мира.

Видео церемонии награждения на турнире в Шэньчжэне