2019-01-06T13:06:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Объявлен траур: в Польше пятеро подростков сгорели во время квеста «побег из комнаты»

15-летние девочки отмечали день рождения. Они не успели решить головоломку и открыть комнату до того, как случился пожар
Оксана БРОВАЧ
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Пожар случился вечером 4 января в Кошалине. Фото: PAP/Marcin BieleckiПожар случился вечером 4 января в Кошалине. Фото: PAP/Marcin Bielecki
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- Сокрушительная трагедия в Кошалине. Пять радостных, вступающих в жизнь девочек оказались вырванными из жизни. Пусть Господь Бог позаботится об их родителях и близких, - так отреагировал на новость президент Польши Анджей Дуда.

ЧП произошло 4 января в городе Кошалин. Подружки отмечали день рождения в эскейп-руме – проходили квест «побег из комнаты». По условиям, участников квеста закрывают в комнате. Они должны выбраться оттуда, решив головоломки.

В этом здании находилась квест-комната. Фото: Przemysław Gryń / newspix.pl

В этом здании находилась квест-комната. Фото: Przemysław Gryń / newspix.pl

В помещении, где находится эскейп-рум, случился пожар. Девочки не успели решить квест и покинуть комнату. Они задохнулись из-за дыма внутри.

Еще одного человека спасли пожарные. Это 26-летний сотрудник эскейп-рума. Он сейчас в больнице. В прокуратуре отмечают, что характер его травм говорит о том, что он пытался спасти девочек – но оказался отрезан от них огнем.

- Человек, который был ответственным за проведение этой игры – 26-летний мужчина – в момент пожара не находился в этой комнате, поэтому оказание помощи могло быть неэффективным. Огнетушители, которые находились в этом помещении, не были использованы, но трагедия случилась главным образом из-за того, что не была обеспечена надлежащая эвакуации людей, которые находятся внутри, - поделился первыми выводами начальник пожарной службы Польши Лешек Суски, его цитирует Польское телевидение.

К зданию, где погибли подростки, несут свечи и игрушки. Фото: WP.PL, Sebastian Łupak

К зданию, где погибли подростки, несут свечи и игрушки. Фото: WP.PL, Sebastian Łupak

В ПОЛЬШЕ ПРОВЕРЯТ ВСЕ КВЕСТ-РУМЫ

По словам пожарных, квест-рум, где погибли девочки – это комнатка в 7,3 квадратных метра. В ней было недостаточно места для пятерых, и не был предусмотрен способ эвакуации. Пожарные приехали на вызов через 5 минут, и еще больше 10 минут пытались добраться до девочек. Это им удалось только после применения силы и специального оборудования. К сожалению, было уже поздно.

Министр внутренних дел Польши поручил пожарной службе проверить все игровые заведения в стране, в особенности, комнаты для квестов. Открытие подобных комнат загадок в Польше не требует согласований с пожарными.

После трагедии в Кошалине владельцы эскейп-румов выступили с заявлением:

- Надеемся, объявленные действия пожарной службы улучшат безопасность игроков и предотвратят подобные трагедии в будущем. Мы гарантируем полную готовность к сотрудничеству с государственными органами.

Воскресенье 6 января в Кошалине объявили днем траура.

КЕМ БЫЛИ ПОГИБШИЕ ДЕВОЧКИ

Юлия, Гося, Каролина, Виктория и Амелия – всем девочкам было по 15 лет, они учились в одном классе гимназии. Четверо из подружек занимались волонтерством, собирали деньги для больных детей. Одна любила петь, другая – танцевать, третья была смешливой, - так отзываются о девочках их друзья.

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