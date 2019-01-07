2019-01-07T13:02:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска прошло рождественское богослужение

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово [фото]
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В Беларуси в Рождество проходят торжественные богослуженияВ Беларуси в Рождество проходят торжественные богослуженияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Православные верующие 7 января отмечают Рождество, то есть день рождение на земле Иисуса Христа. Отправляются в храмы и церкви на торжественные богослужения, а также Всенощное Бдение, которое проходит в ночь с 6 на 7 января.

Главное богослужение прошло в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главное богослужение прошло в Минске в Свято-Духовом кафедральном собореФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске самое главное торжественное богослужение прошло в Свято-Духовом кафедральном соборе. На богослужении нужно молиться, поставить свечку и причаститься.

Обычно на богослужении яблоку негде упасть Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно на богослужении яблоку негде упастьФото: Святослав ЗОРКИЙ

В церкви в Рождество нужно причаститься Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В церкви в Рождество нужно причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Также в Рождество в храме нужно помолиться и поставить свечку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также в Рождество в храме нужно помолиться и поставить свечкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные празднуют сегодня Рождество Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные празднуют сегодня РождествоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественные службы проходят 6 и 7 января Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественные службы проходят 6 и 7 январяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститься Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститься Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные верующие отмечают Рождество Христово Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные верующие отмечают Рождество ХристовоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во всех храмах и церквях прошли торжественные службы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во всех храмах и церквях прошли торжественные службыФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в Рождество проходят торжественные богослужения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в Рождество проходят торжественные богослуженияФото: Святослав ЗОРКИЙ

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