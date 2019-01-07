В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска прошло рождественское богослужение
Православные верующие 7 января отмечают Рождество, то есть день рождение на земле Иисуса Христа. Отправляются в храмы и церкви на торжественные богослужения, а также Всенощное Бдение, которое проходит в ночь с 6 на 7 января.
Главное богослужение прошло в Минске в Свято-Духовом кафедральном собореФото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске самое главное торжественное богослужение прошло в Свято-Духовом кафедральном соборе. На богослужении нужно молиться, поставить свечку и причаститься.
Обычно на богослужении яблоку негде упастьФото: Святослав ЗОРКИЙ
В церкви в Рождество нужно причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Также в Рождество в храме нужно помолиться и поставить свечкуФото: Святослав ЗОРКИЙ
Православные празднуют сегодня РождествоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Торжественные службы проходят 6 и 7 январяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди приходят в церковь, чтобы поставить свечку, помолиться и причаститьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Православные верующие отмечают Рождество ХристовоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Во всех храмах и церквях прошли торжественные службыФото: Святослав ЗОРКИЙ
В Беларуси в Рождество проходят торжественные богослуженияФото: Святослав ЗОРКИЙ