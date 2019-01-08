«Жизнь не ухудшится, но и не улучшится». Что ждут экономисты от 2019-го?

Что ждет белорусскую экономику в 2019-м?

- В этом году рост белорусской экономики будет замедляться. В 2018-м он был восстановительным после кризиса, а этот запас восстановления ограничен, - объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Так что если не произойдет никаких серьезных потрясений, темпы роста вряд ли превысят 2%, а надежды правительства на рост в 3 - 4% не оправдаются. Теоретически риски таких потрясений существуют: рынок ценных бумаг в США чувствует себя не очень хорошо, цены на нефть падают, Россия постоянно находится под угрозой новых санкций. Кроме того, Россия, судя по всему, не собирается полностью компенсировать нам свой налоговый маневр, а это означает, что наш бюджет недосчитается средств (за четыре года потери составят 11 млрд. долларов. - Ред.). Но, даже несмотря на существование этих рисков, вероятность какого-то сильного кризиса крайне мала. Скорее всего, все ограничится слабым экономическим ростом. Но это отразится и на наших доходах. Их рост тоже будет вялотекущим, и мы вряд ли заметим его в своих карманах. Можно сказать, что жизнь не ухудшится, но и не улучшится.

Сильно ли будут расти доллар и евро?

Первая неделя этого года закончилась с такими валютными результатами: официальный курс доллара - 2,17 рубля, евро - 2,48, российского рубля - 3,18 (за 100 российских рублей). По сравнению с началом 2018-го «зеленый» вырос на 10%, евро - на 5%. Российский рубль, наоборот, подешевел на 7,3%.

Чего ждать от этого года? Ведь многие белорусы до сих пор оценивают состояние белорусской экономики исключительно по курсам валют.

- Резких скачков, которые были, например, в 2014 или 2011 годах, ждать больше не приходится. Мы живем в условиях плавающего курса: сегодня он может вырасти, завтра - упасть, - объясняет Катерина Борнукова. - Но ситуация на внешних рынках складывается не слишком благоприятно. Наш основной торговый партнер, Россия, находится в экономической стагнации и растет очень медленно. На курсе также скажутся дешевеющая нефть и отсутствие компенсации за налоговый маневр. С учетом этих обстоятельств за год рубль может девальвироваться более чем на 10%.

Есть и более щадящие прогнозы.

- Сейчас валютный рынок не совсем связан с общей ситуацией в экономике. Мы можем иметь слабо растущую экономику - и при этом относительную стабильность на валютном рынке. Пусть и не навсегда, но в пределах года точно, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - В таком периоде стабильность на валютном рынке зависит не столько от темпов роста экономики, сколько от соотношения спроса и предложения на валюту. Сейчас у нас достаточно ответственная денежно-кредитная политика, деньги не печатаются, убыточные госпредприятия получают все меньше директивных кредитов. В такой ситуации рост курсов валют к концу года в среднем не превысит 5%. По моим оценкам, курс доллара к концу года может вырасти до 2,25 рубля, евро - до 2,50 рубля.

Сложнее всего предугадать, что будет происходить с российским рублем - слишком нестабильная сейчас ситуация вокруг России.

- Курс российского рубля на внешних рынках, скорее всего, продолжит падать, но это не означает, что он будет падать и на нашем рынке, - говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». - У нас по-прежнему очень тесные торговые связи с Россией, а курс российского рубля при этом уже достаточно низкий. Слишком сильное укрепление белорусского рубля к российскому чревато негативными последствиями для внешней торговли, что может спровоцировать появление дисбалансов между спросом и предложением на нашем внутреннем рынке. Поэтому не исключено, что курс российского рубля на нашем рынке будет расти даже в том случае, если на внешних рынках он продолжит падать. Думаю, что по итогам года белорусский рубль в целом может потерять от 3 до 10% по отношению к валютной корзине. Доллар окажется в диапазоне от 2,2 до 2,3 рубля, евро - от 2,5 до 2,7, а российский рубль - от 3 до 3,5 (за 100 российских).

Станем ли мы больше зарабатывать?

В прошлом году доходы белорусов небывало росли. Средняя зарплата в ноябре по сравнению с январской прибавила 135 руб. и достигла 994 руб. А декабрьские зарплаты, скорее всего, наконец-то окажутся больше 1000 руб. за счет праздничных премий и тринадцатых зарплат. В прошлом году росли и пенсии: их повышали трижды, в декабре пенсионеры в среднем получили по 394 руб. А чего ждать от этого года?

- Быстрый рост зарплат себя исчерпал, - считает Катерина Борнукова. - Мы и планку в 1000 рублей никак не можем взять, не говоря уже о 500 долларах. Думаю, что зарплаты в этом году будут расти медленнее, до 5% в реальном выражении. Пенсии, возможно, прирастут чуть-чуть больше, потому что есть некая политическая установка на их рост.

В том, что зарплаты не будут расти, эксперты видят и плюс. Ведь они обогнали производительность труда в три раза, а это чревато негативными последствиями.

- У нас был серьезный рывок по реальным доходам населения в 2017 и 2018 годах. Но это был, по сути, восстановительный рост после падения в 2015-м и 2016-м. Как ни парадоксально, замедление роста доходов в целом положительно повлияет на экономику. Если бы доходы продолжили расти такими же темпами, как в 2018 году, появилась бы серьезная угроза для цен и курса рубля, - поясняет Вадим Иосуб.

Как будут расти цены?

По прогнозам Нацбанка, который следит за инфляцией, цены в нынешнем году должны вырасти максимум на 5%. Эксперты считают, что уложиться в эти границы нам по силам.

- С учетом того, что фактическая инфляция сейчас находится в тех пределах, которые задавал себе Нацбанк, более быстрое повышение пока кажется маловероятным. Но и ее снижения ждать не стоит. Особенно с учетом того, что в первый половине года в России ожидается небольшой скачок инфляции из-за повышения НДС, который может привести к так называемому импорту инфляции и ее ускорению у нас, - говорит Вадим Иосуб.

Какой вклад выгоднее открывать - валютный или рублевый?

Сейчас ставки по депозитам в валюте недотягивают и до 3%, рубли можно отнести в банк под 11 - 12%. Причем во второй половине прошлого года ставки потихоньку пошли в рост. Чего ждать от этого?

- В целом ставки по депозитам и кредитам зависят от ставки рефинансирования. По прогнозам правительства, к концу года она может снизиться до 9,5% (сейчас - 10%). В теории это означает, что могут снизиться ставки по кредитам и депозитам. Но на практике нужно учитывать еще и состояние банковской ликвидности. Проще говоря, сколько денег есть у банков, - объясняет Жанна Кулакова. - Еще в 2018 году наметилась тенденция: ставка рефинансирования снижается, а ставки по вкладам при этом растут. Это было связано как раз с тем, что некоторые банки столкнулись с дефицитом ликвидности. С одной стороны, кредиты стали доступнее, а с другой, депозиты перестали выглядеть такими привлекательными. В итоге приток денег в банки сократился, и им пришлось повысить процентные ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги вкладчиков. Не исключено, что в этом году процесс может продолжиться.

А вот какой вклад в итоге окажется выгоднее, зависит от того, с какой стороны на него посмотреть.

- Обычно при оценке привлекательности того или иного сберегательного инструмента принято ориентироваться на уровень инфляции. Если ставка превышает инфляцию, значит, он выгоден, - говорит Жанна Кулакова. - Ставки по рублевым депозитам превышают годовую инфляцию, а вот ставки по депозитам в долларах-евро не всегда оказываются выше инфляции доллара и евро. Но белорусы чаще ориентируются не на инфляцию, а на курсовую разницу: ставка по рублевому депозиту должна перекрывать рост доллара. В прошлом году доллар подорожал на 8%, а значит, депозиты с более низкими ставками оказались для таких людей невыгодными. Вполне вероятно, для тех, кому важна именно курсовая разница, валютные вклады в этом году покажутся будут более интересными.

Но вне зависимости от того, какой вариант вы выберет, лучше традиционно придерживаться принципа «не хранить все яйца в одной корзине».

- С учетом того, что процентные ставки по рублям существенно выше, чем по валюте, имеет смысл половину сбережений хранить на депозитах в белорусских рублях, а оставшуюся половину разделить между долларом и евро. Ставки по ним сейчас настолько низкие, что доллары и евро можно хранить хоть дома под подушкой. Но со сбережениями в рублях - только вклад, - советует Вадим Иосуб.