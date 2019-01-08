Лучший оперный певец 2016 года Томас Вайнхаппель: Рождественские песни, которые я исполнил в Минске, когда-то мне пел папа

Накануне Нового года посольство Австрии в Беларуси отпраздновало 200-летие знаменитой австрийской композиции «Тихая ночь», которая включена в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Торжественный рождественский концерт состоялся в камерном зале Большого театра оперы и балета Беларуси. На сцене блистали белорусская скрипачка Юлия Лебеденко и Томас Вайнхаппель - первый австриец, который удостоился звания «Лучший оперный певец 2016 года».

- Томас, звание «Лучший оперный певец» премии Thalia Awards, которую с 1993 года ежегодно вручают в Чехии, очень почетно. Могли ли вы в детстве мечтать о подобном?

- Я с малых лет чувствовал магию музыки и всегда знал, что буду певцом. Награду мне вручали в Праге. Это почетное для меня звание, я никогда не думал, что меня, иностранца, назовут лучшим.

Мой отец был непрофессиональным музыкантом, но сумел привить любовь к музыке и поддерживал мои музыкальные начинания. С 5 - 6 лет, как рассказывала мама, мне доставляло огромное удовольствие петь людям. Постоянно спрашивал: «Можно я вам спою? Можно спою?» (Улыбается.)

Томас Вайнхаппель - победитель многочисленных международных конкурсов. Фото: личный архив.

- Родители обычно хотят, чтобы их дети получили серьезную специальность юриста или экономиста…

- К сожалению, мой отец столкнулся с такой проблемой: ему, единственному сыну в семье фермера, не разрешили пойти творческим путем. Мне передалась его страсть к музыке, и я очень благодарен Богу и судьбе, что отец не мешал, а наоборот, только поддерживал.

«Иногда мы гастролировали по четыре месяца»

- Вы много лет гастролировали по миру в составе Венского хора мальчиков. Для ребенка это своеобразное испытание взрослой жизнью. Родители не боялись отпускать?

- В нашей семье четверо детей. Возможно, родителям так было даже проще (улыбается). Я из небогатой семьи. Иногда я уезжал на гастроли на четыре месяца, когда тебе всего 9 лет, это испытание. Но я уже тогда знал, что это мой шанс, что я должен стать одним из участников этого хора не только потому, что это престижно, но и чтобы получить опыт, который поможет развиваться в будущем. Я выступал в хоре с 9 до 14 лет, мы гастролировали по США, Мексике, в странах Западной и Центральной Европы.

- Но одно дело - попасть в хор, другое - гастролировать по миру: на это нужны средства. Это дорогое удовольствие?

- Мне посчастливилось получать в Австрии стипендии, так как я часто побеждал в разных конкурсах. Для меня это было счастьем и спасением. В Венском хоре мальчиков нас было 24, и уже в 10 - 12 лет мы записывали свои диски - это мотивировало, было своеобразным вознаграждением: я не просто пою, а держу в руках результат своего труда.

Томас с малых лет знал, что станет музыкантом. Фото: личный архив.

- Что во время гастролей впечатлило сильнее всего?

- В 12 лет мне разрешили петь в Нью-Йорке в знаменитом зале Карнеги-холл. Я говорил себе: «Томас, боже мой! Ты стоишь на этой знаменитой сцене!» В тот момент я был самым счастливым ребенком в мире.

- Как после такого не заболеть звездной болезнью?

- У меня были хорошие друзья, которые, конечно, гордились мной, но умели и вовремя опустить на землю (улыбается). Я с детства наблюдал, как успех может изменить людей в том числе в худшую сторону. Некоторые зазнавались, переставали замечать своих друзей, а я делал вывод: если стану известным, никогда не буду таким же.

Томас исполняет главные роли в известных операх, опереттах и дает музыкальные концерты не только в Австрии, но и на известных мировых сценах. Фото: соцсети.

- Наверное, в этот период хватало и разочарований?

- Да, мне пришлось пройти через множество кастингов и конкурсов. Ты же видишь уровень, кто как поет, и понимаешь, кто возьмет главный приз. Нужно иметь огромное мужество принять неудачу и сказать себе: «Окей, я не лучший, но впереди длинный путь, и я иду дальше». Хорошо, что рядом всегда были хорошие люди, которым можно было излить душу. Мне везло!

- Помните, на что потратили свой первый гонорар?

- За пять лет в Венском хоре мальчиков я не получал никакого вознаграждения, но и ни за что не платил, в том числе на гастролях. Когда же стал профессиональным певцом, стало важным презентабельно выглядеть, иметь фрак, костюм. Все это стоит недешево, поэтому первые гонорары уходили на покупку сценической одежды и обуви.

- Что сегодня для вас самое сложное в профессии?

- Никогда не знаешь, как поведет себя голос через несколько часов. Если вдруг заболеешь - сможешь ли вытянуть главную партию, сможешь ли вообще выступать? Это как если бы у бегуна перед важным соревнованием разболелась нога. Если чувствую недомогание, уже днем сообщаю о самочувствии организаторам концерта. Голос - субтильный и капризный инструмент. Эти часы ожидания и надежды, что к вечеру смогу выйти на сцену, - самые мучительные.

«Моя жена из Сибири, но 10 лет живет в Австрии»

- Вы впервые в нашей стране. Что успели увидеть-отведать в Минске?

- У нас был ужин с госпожой послом Австрии. В ресторане заказали блюда белорусской кухни. Борщ я уже хорошо знаю. А на ужин попробовали суп с мясом, как же он называется?

- Солянка?

- Да - со-лян-ка! Мне очень понравилось. Я сфотографировал, попрошу жену повторить.

Томас сфотографировал белорусскую еду, "чтобы жена смогла ее повторить". Фото: личный архив.

- Как проходит ваш день, когда нет репетиций и выступлений?

- Разрешаю себе подольше поспать. Это очень хорошо для тела и голоса. И как можно больше провожу времени со своей женой - мы ведь недавно поженились. Жена - тоже занятой человек, но, когда ее вижу, все уходит на второй план. Мы берем не количеством, а качеством проведенного вместе времени.

В сентябре Томас и Екатерина сыграли свадьбу в австрийском замке. Фото: личный архив.

- Ваша супруга - тоже музыкант?

- Нет, работает в банке, но у нас много общего. В детстве она занималась балетом, она тоже испытывает страсть к музыке - а иначе бы у нас ничего и не вышло. Она хороший фотограф. Например, вот эту фотографию (показывает программу концерта. - Ред.) тоже делала она. Она, будучи банковской служащей, делает фотосессии в театре. Мы так и познакомились - друзья посоветовали хорошего фотографа, и я заказал у нее фотосессию. Результат мне понравился…

- И вы решили остальные фотосессии делать бесплатно?

- Да (смеется). Четыре года мы живем вместе, а поженились в сентябре 2018-го. Свадьба проходила в красивом замке в Австрии, было 90 гостей.

- Говорят, жить с творческим человеком непросто - признание, гастроли, поклонницы. Жена не ревнует?

- Она часто ездит со мной. В Минск тоже планировали приехать вместе, но не сложилось. Екатерина русская, она из Сибири, из Омска, но уже 10 лет живет в Австрии.

Жена Томаса Екатерина родом из Сибири. Фото: личный архив.

- Когда узнали, что Екатерина русская, не опасались продолжать отношения?

- Нет, русские девушки - замечательные, для меня они одни из самых красивых в мире. И я люблю свою жену (улыбается)!

- Как Екатерина отреагировала, когда ее муж стал лучшим оперным певцом?

- Была невероятно горда мной. Она очень внимательная, чувствует меня с полуслова, даже когда я очень устал, всегда дает мне то, чего мне не хватает, - мы очень хорошо друг друга дополняем.

Приятные кулинарные хлопоты накануне Рождества. Фото: личный архив.

«Отец всегда говорил мне: «Ты можешь быть лучше!»

- Есть что-то, о чем вы жалеете?

- Моего отца не стало, когда мне было 17 лет. Было очень сложно пережить такую потерю. Но теперь у меня на одного ангела-хранителя на небе больше. Конечно, звание лучшего певца, которое я получил в Чехии, было бы еще более важно, если бы папа был жив.

Когда я произносил речь со сцены и видел полный зал, очень хотелось, чтобы отец был рядом, чтобы хлопнул по плечу и сказал: «Да, ты мой сын!»

В Большом театре оперы и балета в Минске.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Поделюсь с вами еще одним секретом: в Минске у меня было очень эмоциональное выступление, потому что почти все рождественские песни, которые я исполнил, когда-то спел мне папа. Подростком уже я исполнял их ему. Это тоже своеобразная связь между нами. Сейчас я вспоминаю даже не его слова поддержки, а музыкальные произведения, которые когда-либо мы исполняли вместе или друг для друга.

И еще со мной всегда и везде его напутствие: «Ты можешь быть лучше!»