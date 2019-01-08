15 удивительных снимков с Колядок в глубинке

12 статей «Комсомолки» о Беларуси и белорусах, которые можно перечитывать весь год

Что за засекреченный город был построен под Беловежской пущей, как Хрущев заставил вырыть под Минском море и зачем в Витебске пуповину мальчикам перебивали камнями