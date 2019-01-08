15 удивительных снимков с Колядок в глубинке
Рождественские колядки – самый популярный белорусский обычай. Взрослые поют, дети читают стихи, бабушки ходят с колядной звездой, кого-нибудь из мужиков наряжают Козой.
Фотограф Виктор Грачев посмотрел, как прошли Коляды в деревне Букча Лельчицкого района.
Как правило, колядование привязывают с Рождеству и Крещению.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Колядовать можно с 25 декабря до 20 января.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Люди наряжаются в яркие костюмыФото: Виктор ДРАЧЕВ
Берут коня, музыкальные инструменты и отправляются в тур по деревне.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ходят целой толпой – и взрослые, и дети.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Колядовщики приходят без приглашения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Их обязательно приглашают войти.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Не пустить колядовщиков считается плохой приметой.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
По традиции, небольшое представление показывают каждой семье.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Колядовщики поют и желают жителям деревни благополучия – богатого урожая, хороших женихов и невест.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Как правило, кульминация наступает, когда Коза падает на пол.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
«Воскрешают» ее угощениями и водой – обычной или сорокаградусной.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Козу угощают, отказывать тоже не принято – плохая примета. Остальных колядовщиков тоже угощают чем-нибудь вкусненьким.Фото: Виктор ДРАЧЕВ