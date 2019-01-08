2019-01-08T14:51:59+03:00
Общество
КП Беларусь

15 удивительных снимков с Колядок в глубинке

Обычай, которому много сотен лет, живет
Полина ПАСТЕРНАК
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Как отпраздновали Коляды Лельчицком районеКак отпраздновали Коляды Лельчицком районеФото: Виктор ДРАЧЕВ

Рождественские колядки – самый популярный белорусский обычай. Взрослые поют, дети читают стихи, бабушки ходят с колядной звездой, кого-нибудь из мужиков наряжают Козой.

Фотограф Виктор Грачев посмотрел, как прошли Коляды в деревне Букча Лельчицкого района.

Как правило, колядование привязывают с Рождеству и Крещению. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как правило, колядование привязывают с Рождеству и Крещению.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовать можно с 25 декабря до 20 января. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовать можно с 25 декабря до 20 января.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Люди наряжаются в яркие костюмы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Люди наряжаются в яркие костюмыФото: Виктор ДРАЧЕВ

Берут коня, музыкальные инструменты и отправляются в тур по деревне. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Берут коня, музыкальные инструменты и отправляются в тур по деревне.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ходят целой толпой – и взрослые, и дети. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ходят целой толпой – и взрослые, и дети.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовщики приходят без приглашения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовщики приходят без приглашения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Их обязательно приглашают войти. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Их обязательно приглашают войти.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не пустить колядовщиков считается плохой приметой. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не пустить колядовщиков считается плохой приметой.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По традиции, небольшое представление показывают каждой семье. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По традиции, небольшое представление показывают каждой семье.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовщики поют и желают жителям деревни благополучия – богатого урожая, хороших женихов и невест. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колядовщики поют и желают жителям деревни благополучия – богатого урожая, хороших женихов и невест.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как правило, кульминация наступает, когда Коза падает на пол. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как правило, кульминация наступает, когда Коза падает на пол.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Воскрешают» ее угощениями и водой – обычной или сорокаградусной. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Воскрешают» ее угощениями и водой – обычной или сорокаградусной.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Козу угощают, отказывать тоже не принято – плохая примета. Остальных колядовщиков тоже угощают чем-нибудь вкусненьким. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Козу угощают, отказывать тоже не принято – плохая примета. Остальных колядовщиков тоже угощают чем-нибудь вкусненьким.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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