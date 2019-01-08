Обвиняемому в убийстве двух девушек в Бобруйске прокурор просит назначить смертную казнь

В Бобруйске 8 января продолжился суд по делу о двойном убийстве.

В коридоре ждет перерыва женщина в розовом берете.

- Я хочу передать судье коллективное письмо от соседей, чтобы ему назначили пожизненное, - говорит женщина. - Я внучку боялась на улицу выпускать, жили в страхе. Он же (обвиняемый Осипович) соседа из-за сигареты порезал, тот умер в больнице. Мы боимся, что он через 25 лет придет и опять будет вытворять. Это письмо 40 человек подписали. Если ему не дадут пожизненное, мы всем домом будем писать в Минск в Генеральную прокуратуру.

В суд пришли родители убитых девушек. Мама Олеси, Нина Климова, настаивает на смертной казни для обвиняемого, такого же мнения и мама Кристины Крюшкиной.

- Моей девочке нужно было детей рожать и растить, а она в земле. А этот человек будет жить? - возмущена Нина Климова. - Иск о возмещении ущерба (300 тысяч рублей. - Ред.) я подала только для того, чтобы усугубить его положение, я их денег не возьму.

«Помню, что нанес не меньше 8 ударов ножом - оказалось, 77»

Напомним, 20 июля в ванной комнате квартиры по улице Лынькова нашли тела двух девушек. Бобруйчанки, запертые в комнате, еще успели позвонить в милицию и в панике рассказать, что с обратной стороны двери ломится мужчина. Но назвать точный адрес они не успели, и милиция приехала, когда убийство уже произошло. В преступлении обвиняют Александра Осиповича, с которым девушки познакомились в кафе - наутро они поехали к нему домой на такси. Девушек нашли в ванной комнате его квартиры. По версии следствия, Осипович нанес 26-летней Олесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове.

27-летней Кристине Крюшкиной - не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову. Сторона обвинения считает, что после убийства Осипович собирался расчленить трупы, но не успел - его задержали. Обвиняемый уже четыре раза был судим - за тяжкие телесные повреждения (пострадавший мужчина позже умер в больнице), хулиганство, грабеж. В колониях Александр Осипович провел 11 лет.

Обвиняемому в убийстве двух девушек в Бобруйске прокурор просит назначить смертную казньФото: Алеся ДОБЫШ

В суде мужчина говорил, что девушки сами завязали с ним знакомство, сами напросились поехать к нему домой. Интима между ними не было.

- После, утром, я начал собираться на работу и обнаружил, что нет ключей от квартиры. Начал спрашивать у девушек - они смеялись, прикалывались. Я ударил Крюшкину в верхнюю губу, чтобы она перестала смеяться, - объяснял Осипович причину конфликта. - Когда я ворвался в ванную, телефон у одной из них был в руках. Климова с чем-то в руках на меня напала, начала наносить удары - оказалось, что это был молоток. Что у меня было в руках, не помню. После я услышал слова Крюшкиной: «Я тебя, с...а, завалю». 70% всей картины случившегося я не помню. Я помню, что нанес не меньше 8 ударов ножом - оказалось, 77.

После убийства он раздел девушек, убрался в квартире, собрал мусор, испачканную одежду и выбросил в мусорный бак. После сходил в магазин. Купил пива, сигарет и мусорные пакеты - якобы их в тот день продавали со скидкой. Мужчина отрицал, что собирался расчленять девушек. Милиция обнаружила Осиповича на скамейке у подъезда - он сидел и пил пиво.

В крови убитых нашли больше 3 промилле алкоголя. Родственники и друзья девушек не отрицали, что они могли выпить в компании.

- Да, любила выпить пива. Наверное, молодежь в компании и водку может выпить, как без этого, - говорила мама Кристины Крюшкиной.

И Олесю, и Кристину не раз привлекали к административной ответственности - в том числе за кражу, нецензурную брань.

«Сам я человек добрый, немного сентиментальный»

Прокурор запросила для Александра Осиповича смертную казнь. Адвокат попросил назначить ему меру наказания без применения исключительной меры. С последним словом выступает обвиняемый. Он делает глубокий вдох и говорит дрожащим голосом:

- Высокий суд и все присутствующие. Я понимаю и сознаю, что совершил и сколько горя принес потерпевшей стороне и своим близким. Что со мной произошло в тот вечер 19 июля, я не понимаю. Как можно было зарубить двух человек, тем более девушек, - мужчина, который на протяжении всего суда был спокоен, начинает плакать.

- Сам я человек добрый, немного сентиментальный. Много всего в жизни видел и хорошего и плохого - никогда не мог пройти мимо, если кого-то обижали, особенно животных, - эти слова в зале встречают возмущенным гулом. - Что-либо доказать в свое оправдание я не смогу, так как ранее судимый и юридически не образованный. После освобождения я больше всего не хотел оказаться в местах лишения свободы. Я нашел работу, познакомился с девушкой, делал ремонт - хотел жить, как все нормальные люди, но снова оказался на скамье подсудимых.

Если бы я знал, что случится такая трагическая ситуация, я никогда в жизни не поехал бы в то кафе и не сел бы в то такси. В содеянном раскаиваюсь и прошу прощения. Мне очень хочется вернуть тот вечер и все изменить, чтобы были живы девочки.

Мамы убитых слезам и раскаянию Александра Осиповича не поверили.

- Чего ж ты не плакал, когда девочек наших убивал!

Суд огласит приговор 9 января в 15 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бобруйске начался суд по делу об убийстве двух девушек: «Когда утром проснулся, в ванной было два трупа»

Кристина и Алеся познакомились с мужчиной в кафе (читать далее)

«Я хочу, чтобы наказали его по полной, чтобы он всю жизнь помнил!»

В суде Бобруйского района допрашивают свидетелей по делу о жестоком убийстве двух девушек (читать далее)

Соседи о подозреваемом в двойном убийстве в Бобруйске: «Раньше мать избивал, сидел за грабеж»

Девушек 26 и 27 лет милиция нашла уже мертвыми в ванной комнате (читать далее)

Знакомые об убитой в Бобруйске девушке: «Была очень доверчивая и открытая»

Друзья строят догадки, почему Кристина уехала с незнакомым мужчиной к нему домой (читать далее)