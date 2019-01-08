Оршанцы 60-х – потомкам: «Мы выразна бачым у вас жывыя рысы людзей камунізма»

8 января в Орше вскрыли «капсулу времени» - письмо, которое было замуровано в стене здания районного исполкома пятьдесят лет назад. Оршанцы шестидесятых наказали вскрыть послание 1 января 2019-го. Потомки опоздали на неделю. Причина, как объяснили в исполкоме, серьезная – очень хотелось, чтобы на вскрытии капсулы присутствовал кто-либо из тех, кто был свидетелем ее закладки. Из тех, кого удалось найти, на митинг смог приехать только один – Валентин Тимофеевич Пимченков. Когда закладывали капсулу времени, он был еще студентом.

На площади перед райисполкомом собралось около трехсот человек. Принесли бело-голубые шарики (это цвета Орши), в конце церемонии их запустили в воздух. Вскрыть ячейку помогли коммунальщики – отогнули медные заглушки, сняли плиту. Капсулу, заметно тронутую временем, достал на свет председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, он же и прочел присутствующим письмо из шестидесятых. Написано оно по-белорусски.

«Сення, у першы дзень года 1969-га, мы, прадстаўнікі 100-тысячнага насельніцтва нашага старажытнага і вечна юнага горада, сабраліся на яго Цэнтральнай плоўчы, каб адсвяткаваць залаты 50-гадовы юбілей Савецкай Беларусі і яе слаўнай Камуністычнай партыі”, - говорится в послании.

Путь, пройденный городом за эти 50 лет, авторы письма характеризуют как «шлях ад цвікавай майстэрні да завода па выпуску станкоў з мікроннай дакладнасцю, якія вядомы сёння на ўсіх кантынентах свету. Гэта шлях ад глухога павятовага гарадка да буйнога прамысловага цэнтра і чыгуначнага вузла рэспублікі. Да Вялікага Кастрычніка ў горадзе мелася толькі некалькі саматужных майстэрань, на якіх працавала каля 500 чалавек. Цяпер у нас больш за тры дзесяткі сучасных прамысловых прадпрыемстваў з 25-тысячным атрадам рабочага класа”.

"Мы выразна бачым у вас жывыя рысы людзей камунізма", - письмо из капсулы времени читает председатель оршанского райисполкома Игорь Исаченко. Фото: Анастасия ТУРОК.

Оршанцы шестидесятых завещают потомкам гордиться городом, любить его и напоминают, что нужно беречь Родину от врагов. Хотя в существование «врагов» не очень-то и верят: «Мы спадзяемся, што для вас, людей XXІ стагоддзя, словы “ворагі”, “вайна” і ім падобныя стануць не больш чым архаізмамі”.

“Мы скрозь дымку часу пільна ўглядаемся ў вашы твары. Нам бачыцца ў іх глыбокая ідэйная перакананасць, крыштальная сумленнасць, высокая грамадзянскасць, незгінальная мужнасць, святая прага да подвігаў. Мы выразна бачым у вас жывыя рысы людзей камунізма”, - пишут сегодняшним оршанцам их предки из шестидесятых.

Судя по подписи, текст послания был принят на митинге, на котором присутствовало две тысячи человек. Храниться оно будет в местном музее.

Оршанцы 2019-го тоже отправили свое письмо в будущее – замуровали в стену на том же месте, где была предыдущая капсула времени. Его вскроют через 50 лет, когда будут отмечать тысячелетний юбилей города. Текст обращения к потомкам публиковать в прессе не будут, чтобы сохранить интригу.