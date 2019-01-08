Минчанин записал 102 альбома: Пишу песни по дороге за хлебом, а новый диск - о ведьмах и вурдалаках

Владимир, который более 20 лет возглавлял Минский рок-клуб, начал свою дискографию еще в далеком 1972-м, когда он учился в 8-м классе. Начинал он с друзьями, наверное, как все - с комсомольских песен, с вещей в духе «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». А записывался на бобинные магнитофоны «Яуза», «Маяк», «Орбита», «Олимп».

- Конечно, многое с того времени не сохранилось, но только отдельные вещи я переписал и оцифровал, когда пришла эпоха CD. Получился мини-the best, - смеется Владимир. – А всю жизнь я пользовался станциями звукозаписи Boss и Roland.

Владимир Зайченко и Виктор Сухоруков в группе Infanta записали уже не один альбом. Фото: Архив Владимира Зайченко

«Комсомолка» поинтересовалась у Владимира, как у него набирается материал, чтобы записывать по два альбома в год:

- Прет, а я это не упускаю! Раньше, бывало, почти каждый день что-то сочинял, теперь - пореже. Я в принципе считаю, что каждый музыкант, который пишет свою музыку, просто обязан что-то записать. Во мне постоянно крутятся идеи, бренчат струны. Например, свою «Балладу о клещах» написал по дороге из дома до хлебного магазина. Сначала в ней было 8 куплетов, потом шесть. Наконец, все спрессовалось в четыре. Свою музыку надо выплескивать – хорошо или плохо выйдет, пусть судят люди. Но, думаю, от альбома к альбому я все-таки расту.

Владимир Зайченко много лет стоял во главе Минского рок-клуба. Фото: Архив Владимира Зайченко

Последние на сегодня альбомы Владимир Зайченко, в основном, записывает на стихи Ларисы Кадышевой. В одной команде с Владимиром работают Сергей Занимонец, Игорь Голицын и Виктор Сухоруков. В новый релиз на лейбле «Ковчег», альбом «Геноцид гендерных клещей», вошло 18 номеров. Кстати, этот диск вышел к юбилею Владимира Зайченко, который будет 9 января.

Зайченко Владимир - Леди-Люкс.

- Все затраты на мне. Заказываю по 80-100 экземпляров. Цены на диски сегодня невысокие.

100-й и 101-й альбомы в дискографии Владимира Зайченко.

Следующий же диск будет на белорусском языке.

- В свое время мне подобрал стихи известных белорусских авторов бывший администратор группы «Мроя» Юрий Мурашко. От стихов Купалы и Коласа я сразу отказался, а вот на стихи Ларисы Гениуш, Аркадия Кулешова, других литераторов попробую что-то написать, - рассказывает Владимир Зайченко. - Причем стихи все как на подбор о ведьмах, вурдалаках – страшилки. Я в последнее время вижу, что людям не нужны простые вещи. Или чтобы юмор был сильный, или мистика. Еще в 2008-м году я записал черновики на 8 вещей – басы, барабаны, гитары. Нужны вокалисты, которые споют по-белорусски. За произношение меня покритиковали, так что хотел бы, чтобы на альбоме спели мастера в этом деле - Пит Павлов, Игорь Ворошкевич, Юрий Нестеренко. А потом я буду делать альбом совершенно другого стиля. Не рок, ни метал, ни блюз – что-то в духе рок-шансон. Тут будут веселенькие песенки!

Для творческой атмосферы в домашней студии Владимира - фото рок-героев разных лет. Фото: Архив Владимира Зайченко