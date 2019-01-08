Урежут господдержку и повысят цены на алкоголь и сигареты. Как будут пополнять бюджет в 2019 году

Министр финансов Максим Ермолович рассказал каналу ОНТ, за счет чего планируется закрыть дыру в бюджете, которая получится от налогового маневра России. Напомним, Россия в течение 6 лет убирает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты для других стран (они составляли 30%) и увеличивает налог на добычу полезных ископаемых. То есть теперь покупать и перерабатывать российскую нефть нам становится не так выгодно. Беларусь в 2019 году рассчитывала получить за это от России 310 - 315 миллионов долларов компенсации. Но руководство двух стран пока не договорилось, предоставит ли ее Россия. Переговоры проходили в декабре, и пока оптимистичных новостей на эту тему нет.

Поэтому планы на бюджет-2019 заложены из пессимистичного сценария: компенсации не будет. Но даже с учетом этого планируется профицит госбюджета в размере 1,7 миллиарда долларов. Как рассказал министр финансов, бюджет в 2018 году получил «неплохие дополнительные доходы», которые помогут экономике в текущем году.

- Мы сформировали бюджет исходя из предположений, что компенсация налогового маневра не состоится. Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы. Они идут на погашение государственного долга. Мы будем изыскивать эти дополнительные средства за счет бюджетной консолидации и за счет поиска новых источников привлечения средств. Расходы бюджета возрастают на 5% по сравнению с 2018 годом, а расходы на здравоохранение и образование вырастут на 10%, - сказал Максим Ермолович.

Понятно, что, когда одни расходы повышаются, другие должны быть урезаны. По словам министра, планируется закупить новое медоборудование и инвестировать в строительство дорог (например, под Оршей планируется построить крупный транспортный узел и аэропорт для перевозки товаров). А вот объемы государственной поддержки урежут и повысят цены на алкоголь, табак за счет повышения акцизов.

Один из традиционных способов пополнить бюджет - повышение налогов (НДС, налог на прибыль, подоходный налог). Но министр заверил, что пока их повышение не планируется. То же с привлечением внешних заимствований - они останутся на запланированном уровне в 1,5 миллиарда долларов.

Похоже, большие надежды в будущем возлагаются на выгоду от введения в действие новой атомной электростанции в Островце.

- Наша зависимость от энергетических товаров в среднесрочной перспективе может существенно снизиться, как, например, снижается зависимость Беларуси от импорта газа после ввода БелАЭС, - считает Максим Ермолович.