2019-01-08T17:06:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Ждать ли белорусам крещенских морозов в этом году?

По словам синоптиков, в январе осадков будет больше нормы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
После потепления в предстоящие выходные ожидается вновь похолоданиеПосле потепления в предстоящие выходные ожидается вновь похолоданиеФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

- Очень теплые были первые дни, но с середины первой декады произошло похолодание. Некоторые потепления прогнозируются в выходные 12 - 13 января и в начале следующей недели. Но по предварительному прогнозу, ожидается вновь понижение температуры. Так называемые крещенские морозы мы тоже прогнозируем, - рассказал в минувший вторник журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - В целом понижение температуры произойдет по всей территории страны. Конец января ожидается достаточно прохладный. Осадков в январе мы ожидаем больше климатической нормы.

- В прошлом году у нас было длинное лето. Можно ли говорить о глобальном потеплении в Беларуси? - поинтересовалась «Комсомолка».

- Климат, конечно же, сейчас изменяется. Среднегодовая температура в Беларуси растет. Можно сказать, что начиная с 2005-го по 2018-й каждый год мы наблюдаем положительную аномалию среднегодовой температуры, - говорит начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец. - Сейчас норма для Беларуси считается +6,7 градуса за год, а практически каждый год температура выше. Так, в среднем, например, начиная с 1989-го по 2017 год среднегодовая температура выросла на 1,3 градуса.

КСТАТИ

«В 2018-м лето длилось четыре месяца»

Бедгидромет рассказал, каким был прошлый год.

Как отмечает специалист Александр Беганский, в прошлом году не было каких-то экстремальных значений температур. Максимальная за год температура чуть выше 32 градусов тепла. Но вместе с тем продолжительный период повышенных температур - выше +25 - был достаточно большой.

- Среднегодовая температура воздуха за 2018 год составила +7,9 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. На протяжении всего года за исключением февраля и марта отмечались положительные аномалии температуры воздуха, - рассказывает Наталья Клевец.

Прошлый год начался с теплого января, как, впрочем, и этот.

Средняя температура составила -2,7 градуса, что на 1,7 градуса выше нормы. Особенно теплой была первая декада января, когда дневные температуры поднимались до +8 градусов. А вот февраль был значительно холоднее. 27 февраля в Кличеве было -30!

Весна хоть и началась с холодного марта, зато апрель и май были очень теплыми.

Практически на месяц раньше своих обычных сроков, 29 - 30 апреля, началось лето! В это время произошел переход среднесуточной температуры воздуха через +14 градусов в сторону более высоких значений.

Белорусы помнят, как в начале мая прошлого года столбик термометра показывал +31.

- Среднемесячная температура составила +16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за всю историю метеонаблюдений, - говорит Наталья Клевец. - Лето также было теплым со средней температурой 18,9 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы.

Выше нормы температура была и осенью. Особенно теплым был сентябрь - его средняя температура составила +15 градусов. Такой теплый сентябрь был отмечен впервые за период наблюдений начиная с 1945 года. Конец лета наступил 22 - 23 сентября. По словам специалиста, климатическое лето в Беларуси длилось практически четыре месяца. В октябре - ноябре тоже были аномальные температуры. Так, в октябре температура была на 1,3 градуса выше нормы. Выдался теплым и декабрь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Хотимской больнице простаивало медоборудование стоимостью более 300 тысяч рублей
В Витебске сожители обокрали 50 подвалов – брали даже старые обои
Транзитные пассажиры «Белавиа» теперь смогут остановиться в Минске до трех суток
«Евроопт» больше не будет разыгрывать квартиры - в 102-м туре впервые разыграют 120 тысяч рублей
Жительница Серебрянки украла у немолодого сожителя 5 тысяч долларов и на эти деньги отдохнула с подругой в Италии
Присуждены премии «За духовное возрождение»: одна из четырех - авторам песни, клип на которую снимался в родительском доме Лукашенко
СК о катании на тюбингах: за два рождественских дня 5 детей получили тяжелые травмы, взрослый - погиб
В Борисове отец проткнул сыну грудь металлической шваброй из-за громкой музыки
В Лепельском районе пропал охотник
Мужчине оторвало два пальца петардой
В Гомеле на пешеходном переходе «Опель» сбил 9-летнего мальчика
Видео: в рождественскую ночь под Брестом увидели яркий болид
Лобовое столкновение под Барановичами: москвич на джипе протаранил белорусскую фуру
На турнире в Сиднее белоруска Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину
На МКАД закрыли два моста: пути объезда
В Витебске четыре дня ищут пропавшую женщину, у нее болезнь Альцгеймера
Арина Соболенко проиграла на турнире в Сиднее
В ДТП погиб известный белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий
Фотофакт. Дайвер-любитель нашел на дне Комсомольского озера в Минске пистолет
Настоящая зима! 8 января в Беларуси ожидается порывистый ветер и до 18 градусов мороза
Белорусская теннисистка Виктория Лапко прошла в 1/8 турнира в Хобарте