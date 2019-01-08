Ждать ли белорусам крещенских морозов в этом году?

- Очень теплые были первые дни, но с середины первой декады произошло похолодание. Некоторые потепления прогнозируются в выходные 12 - 13 января и в начале следующей недели. Но по предварительному прогнозу, ожидается вновь понижение температуры. Так называемые крещенские морозы мы тоже прогнозируем, - рассказал в минувший вторник журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - В целом понижение температуры произойдет по всей территории страны. Конец января ожидается достаточно прохладный. Осадков в январе мы ожидаем больше климатической нормы.

- В прошлом году у нас было длинное лето. Можно ли говорить о глобальном потеплении в Беларуси? - поинтересовалась «Комсомолка».

- Климат, конечно же, сейчас изменяется. Среднегодовая температура в Беларуси растет. Можно сказать, что начиная с 2005-го по 2018-й каждый год мы наблюдаем положительную аномалию среднегодовой температуры, - говорит начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец. - Сейчас норма для Беларуси считается +6,7 градуса за год, а практически каждый год температура выше. Так, в среднем, например, начиная с 1989-го по 2017 год среднегодовая температура выросла на 1,3 градуса.

КСТАТИ

«В 2018-м лето длилось четыре месяца»

Бедгидромет рассказал, каким был прошлый год.

Как отмечает специалист Александр Беганский, в прошлом году не было каких-то экстремальных значений температур. Максимальная за год температура чуть выше 32 градусов тепла. Но вместе с тем продолжительный период повышенных температур - выше +25 - был достаточно большой.

- Среднегодовая температура воздуха за 2018 год составила +7,9 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. На протяжении всего года за исключением февраля и марта отмечались положительные аномалии температуры воздуха, - рассказывает Наталья Клевец.

Прошлый год начался с теплого января, как, впрочем, и этот.

Средняя температура составила -2,7 градуса, что на 1,7 градуса выше нормы. Особенно теплой была первая декада января, когда дневные температуры поднимались до +8 градусов. А вот февраль был значительно холоднее. 27 февраля в Кличеве было -30!

Весна хоть и началась с холодного марта, зато апрель и май были очень теплыми.

Практически на месяц раньше своих обычных сроков, 29 - 30 апреля, началось лето! В это время произошел переход среднесуточной температуры воздуха через +14 градусов в сторону более высоких значений.

Белорусы помнят, как в начале мая прошлого года столбик термометра показывал +31.

- Среднемесячная температура составила +16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за всю историю метеонаблюдений, - говорит Наталья Клевец. - Лето также было теплым со средней температурой 18,9 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы.

Выше нормы температура была и осенью. Особенно теплым был сентябрь - его средняя температура составила +15 градусов. Такой теплый сентябрь был отмечен впервые за период наблюдений начиная с 1945 года. Конец лета наступил 22 - 23 сентября. По словам специалиста, климатическое лето в Беларуси длилось практически четыре месяца. В октябре - ноябре тоже были аномальные температуры. Так, в октябре температура была на 1,3 градуса выше нормы. Выдался теплым и декабрь.